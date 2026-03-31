الإيرادات التشغيلية: 3.5 مليون د.ك.

الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: (63.5) مليون د.ك.

إجمالي الأصول: 544 مليون د.ك.

الكويت : أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت صافي خسارة بقيمة (72.4) مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (36.32) فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2025، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 9.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 4.66 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2024. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بشكل رئيسي بتعديلات محاسبية غير نقدية استثنائية لمرة واحدة، ولا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي للمجموعة.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 3.5 مليون دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة ب 5.8مليون دينار كويتي في عام 2024. وبلغ إجمالي الأصول 544 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة ب 574 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2024.

وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 2025 صافي خسائر قدرها (27.2) مليون دينار كويتي، وإيرادات تشغيلية قدرها 0.9 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "لقد تأثرت نتائجنا خلال الربع الرابع بالتطورات العامة في مختلف الأسواق التي تستثمر فيها المجموعة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل تنوع استثماراتنا عبر مختلف القطاعات أداء دور محوري في التخفيف من أثر التقلبات وتعزيز جاهزية المجموعة لتحقيق مرونة مستدامة على المدى الطويل.

" تأثرت نتائج العام 2025 بعوامل محاسبية غير نقدية استثنائية، شملت إعادة تقييم شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي" عقب التوزيع العيني الذي قامت به شركة "مخازن"، حيث تم الاعتراف بأثر إعادة التقييم ضمن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى تسجيل تعديل غير نقدي مرتبط باستثمار الشركة في شركة "كوريك تيليكوم"، والذي تم إدراجه ضمن البيانات المالية للربع الرابع من عام 2025. وتندرج هذه البنود ضمن المعالجات المحاسبية ولا تعكس الأداء التشغيلي الفعلي".

التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح

أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية 2025.

وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

تعزيز المرونة من خلال إدارة المخاطر الاستراتيجية

قال سلطان: " نواصل تطبيق أطر متقدمة ومنضبطة لإدارة المخاطر بهدف التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مع نهج استثماري انتقائي وتحسين كفاءة محفظتنا الاستثمارية".

دعم استقرار الاقتصاد الكويتي

في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، تؤكد الشركة الوطنية العقارية دورها كشريك وطني طويل الأمد في دعم استقرار الاقتصاد الكويتي. وانطلاقاً من تمركزها في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك شركة “مخازن”، تواصل المجموعة تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب دعم تلبية الاحتياجات الأساسية والمساهمة المباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، لا سيما في ظل فترات التقلب وعدم اليقين.

مستجدات المشاريع الرئيسية

ريـم مول – أبوظبي

منذ افتتاحه في مايو 2024، أظهر "ريم مول" زخماً تشغيلياً قوياً، مدعوماً بالنمو المتسارع لقطاعي السياحة والترفيه في أبوظبي. ويواصل المركز استقطاب المقيمين والزوار على حد سواء من خلال مزيج متنوع من متاجر التجزئة وخيارات المطاعم والمرافق الترفيهية، بما في ذلك "سنو أبوظبي".

وتُعد الشركة الوطنية العقارية مستثمراً مشاركاً في مشروع "ريم مول" البالغة قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي، والمقام في جزيرة الريم، والذي يتميز بحلول رقمية متقدمة وتشكيلة مختارة من العلامات التجارية والتجارب العالمية.

جراند هايتس – مصر

يواصل مشروع "جراند هايتس" تحقيق تقدم مستقر، حيث يوفر مجتمعاً عمرانياً متكاملاً بمعايير حديثة بالقرب من القاهرة، مستجيباً للطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة.

مجمع جنوب العقبة الاستثماري – الأردن

حافظ المجمع اللوجستي والصناعي على نسب إشغال كاملة ومستويات دخل إيجاري مستقرة، ما يعكس قوة أدائه التشغيلي ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية.

الاستثمار الاستراتيجي في شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي"

أكد سلطان التزام الشركة الوطنية العقارية بتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل بما يتجاوز نطاق محفظتها العقارية التقليدية، وذلك من خلال استثمارها الاستراتيجي في شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، وهي مجموعة رائدة تعمل في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتمتلك الشركة الوطنية العقارية حصصاً مباشرة وغير مباشرة في شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي" من خلال "إن آر إي سي جلوبال ليمتد" وشركة "مخازن".

وتدير "أجيليتي جلوبال بي إل سي" محفظة من الشركات الرائدة، تشمل "مينزيز للطيران" و"تريستار" و"أجيليتي لوجيستكس باركس"، وهي تعمل عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والطيران والبنية التحتية الصناعية في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضح سلطان أن هذا الاستثمار يدعم استراتيجية التنويع لدى الشركة الوطنية العقارية، من خلال تعزيز الانكشاف على قطاعات ذات إمكانات نمو مرتفعة، مع تعزيز المرونة طويلة الأجل وخلق القيمة المستدامة.

وأضاف: "يسهم استثمارنا في "أجيليتي جلوبال بي إل سي" في ترسيخ استراتيجية التنويع لدينا، ويعزز من قدرة الشركة الوطنية العقارية على الاستفادة من القطاعات التي تقود حركة التجارة العالمية والنقل".

تعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة

قال سلطان: "على مستوى المجموعة، نواصل التزامنا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والحوكمة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والممارسات المسؤولة وتعزيز أطر الحوكمة عبر مختلف عملياتنا، وخلق قيمة مستدامة ".

نبذة عن الشركة الوطنية العقارية

تأسست الشركة الوطنية العقارية في عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتُعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، حيث تمارس أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل الأصول التجارية والتجزئة والسكنية.

#بياناتشركات