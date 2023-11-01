تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار ريال سعودي وصافي أرباح بقيمة 722 مليون ريال سعودي (صافي هامش ربح بنسبة 11.1%) خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م.

تتمتع الشركة بأسس قوية ونموذج أعمال متنوع، مما عزز حصّتها السوقية بالتزامن مع تسريع وتيرة تطوير منصّاتها وقنواتها الرقمية في قطاع الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "النهدي" الطبية ("النهدي" أو" الشركة")، شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2023م.

ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المهندس ياسر جوهرجي قائلا: إن رضا ضيوفنا هو محور اهتمامنا ومركز استراتيجيتنا التي تقود خطط نمونا على المدى الطويل. فقد رحبنا بانضمام 1.2 مليون ضيف جديد إلى برنامج الولاء "نهديك" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023م، وهذا يُعد بمثابة مؤشر إيجابي على ثقتهم بشركة النهدي الطبية واقتناعهم بقدرتها على تلبية احتياجاتهم الصحية ورعايتهم بعناية فائقة. وبفضل التزامنا المتواصل بإرضاء الضيوف، احتلت النهدي المرتبة الأولى كأكثر سلسلة صيدليات موصى بها في المملكة العربية السعودية بتحقيقها 63 درجة على مقياس مؤشر رضا العملاء والضيوف (NPS).

وبناءً على التحديات والظروف السوقية، اتخذنا حزمة من القرارات الاستراتيجية وذلك للمحافظة على المكانة الريادية لشركة "النهدي" والتي تتمتع بها في السوق. حيث حققت المنتجات الدوائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، مما مكّننا من الاستحواذ على حصّة سوقية إضافية بمعدل 80 نقطة أساس في القطاع الخاص. كما ساهمت استثماراتنا الاستراتيجية في المنتجات غير الدوائية في زيادة حصّتنا السوقية بمعدل نمو سنوي مركب 20 نقطة أساس خلال الأربعة أرباع السنوية الماضية على التوالي.

ولأن شركة النهدي تتمتع بأسس قوية ونموذج أعمال متنوع، فنحن واثقون أنها قادرة على مواصلة الاستثمار في تطوير قدراتها وتواجدها لمواكبة المستقبل. وتشكل منصاّتنا الرقمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، على وجه التحديد، ركيزةً أساسيةً في ضمان ترسيخ قدراتنا التنافسية أمام تجار التجزئة الدوليين وغيرهم من اللاعبين البارزين في قطاع التجارة الإلكترونية، ونحن بذلك سنواصل تسريع وتيرة نموّنا وتنمية أعمالنا على مدار السنوات القادمة. وقد سجّلت منصّة الشركة في التجارة الإلكترونية خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م نمواً بنسبة 21%مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتساهم بنحو 16% في إيراداتنا، مدعومةً بخدمة "النهدي جلوبال" التي تتيح للضيوف وصولاً سلساً إلى مجموعة واسعة من المنتجات العالمية.

وفيما يخص الإستثمار على المدى الطويل، فإن نموذج أعمال عيادات "النهدي كير" يعزز ولاء الضيوف من خلال ما تقدمه من خدمات رعاية صحية أولية متكاملة، مما يضيف بذلك إيرادات إلى قطاع أعمال الأدوية في صيدليات الشركة بقيمة 100 مليون ريال سعودي، وبالتالي يدعم ربحها الإجمالي على المدى الطويل. تجدر الإشارة بالذكر أن العيادات التي قد تم افتتاحها منذ العام 2019م تمكنت من تسجيل صافي هامش ربح بنسبة +15%، مما يؤكد فعالية استراتيجيتنا بخصوص تسريع خطة توسّع عيادات "النهدي كير" على مدى 5 سنوات.

وفيما يخص توسعنا خارج المملكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم "النهدي" حالياً خدمات منصة قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة (Omnichannel) في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، مما ساهم في زيادة الإيرادات بواقع ثلاثة أضعاف خلال التسعة الأشهر الماضية مدعومةً بخطة نمو واعدة، الأمر الذي يعزز ثقتنا في مباشرة أنشطتنا خارج حدود المملكة.

وستواصل شركة "النهدي" التركيز على المحاور الأساسية لخطتها الاستراتيجية، وهي تعزيز حصّتها في السوق، وتسريع وتيرة نمو أعمالها في قطاعيْ التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، بجانب الاستمرار في تلبية احتياجات ضيوفنا وإضافة النبضات لحياتهم كل يوم.

الأداء المالي

حققت "النهدي" إيرادات بلغت 6.5 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م، و2.16 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث للعام 2023م، حيث ظّلت بنفس المستويات نسبياً مقارنةً بالفترتين المماثلتين في العام الماضي. في حين نَمَت مساهمة المنتجات الدوائية في إيرادات الشركة بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعاً بالزيادة من خلال الوصفات الطبية المصدرة من قِبل عيادات "النهدي كير" بقيمة 50 مليون ريال سعودي، إلى جانب استثماراتنا في تشغيل الصيدليات داخل المستشفيات والعيادات والشراكات الاستراتيجية مع شركات التأمين الطبية. وقد تأثّرت المنتجات غير الدوائية في صيدليات النهدي نتيجة تغير سلوك الإنفاق لدى المستهلكين، مما أدى إلى تسجيل انخفاض مبيعات تلك المنتجات بنسبة 3.8%، الأمر الذي شكّل بدوره ضغوطاً على معدلات الربحية بهدف الحفاظ على قدراتها التنافسية أمام شركات التجارة الإلكترونية العالمية.

سجلت "النهدي" ربحاً إجمالياً بقيمة 2.65 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى بانخفاض بلغ 1.2% للفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت ربحاً اجمالياً بلغ 874 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العالم 2023م وبانخفاض بلغ 4% للفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى استقرار مستوى الإيرادات والزيادة الطفيفة في تكلفة المبيعات، وذلك على خلفية زيادة استثمارات الشركة في عروضها الترويجية لزيادة حصّتها السوقية وترسيخ قدراتها التنافسية أمام المنصّات الإلكترونية العالمية.

وقد سجّلت صافي هامش ربح بنسبة 11.1% بقيمة 722 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م بانخفاض بلغ 5% للفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت صافي ربح بقيمة 213 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي بانخفاض بلغ 16.2% للفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض إجمالي الأرباح والزيادة الطفيفة في النفقات التشغيلية المخصصة لدعم المجموعة المتنوعة من المبادرات الاستراتيجية، والتي تشمل الاستثمارات المموّلة ذاتياً في تطوير تشغيل الصيدليات داخل المستشفيات والعيادات، وعيادات "النهدي كير" المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية الاولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الداعمة لاستراتيجية التحوّل الرقمي، وتوسيع نطاق الجهود التسويقية المبذولة للترويج لخدمة "النهدي جلوبال".

هذا وتتمتع "النهدي" بمستويات عالية من النقد ومديونية صفرية، بالإضافة إلى العوائد المحققة من الودائع المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض انخفاض الأرباح جزئياً. علاوةً على ذلك، نجحت الشركة في تحسين معدل تحويل التدفقات النقدية الحرّة والذي ارتفع من 53% في النصف الأول للعام 2023م إلى 72% في الربع الثالث لنفس العام، وذلك بفضل الأسس التشغيلية القوية والكفاءة الفاعلة في إدارة رأس المال العامل.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال الأستاذ محمد الخباني، الرئيس التنفيذي للمالية لشركة "النهدي": لا تزال "النهدي" تتمتع بهوامش ربحية قوية، مما يؤكد الأسس الثابته التي تستند إليها أعمالنا ويبرهن نهجنا المتميّز في إدارة رأس المال العامل بكفاءة عالية، وهو ما أتاح لنا تعزيز الوضع النقدي القوي للشركة مع الحفاظ على سجل خالي من الديون.

وانطلاقاً من مركزها القوي في السوق، نجحت "النهدي" في التأقلم سريعاً مع تغير سلوك الضيوف، كما تمكّنت من دعم التوسعات الرأس المالية ذاتياً دون الحاجة للإقتراض وما يصاحبه من تكبد الشركة لأعباء مالية كما يحدث مع الشركات الأخرى المتأثرة بتكلفة خدمة الدين في ظل أسعار الفائدة المرتفعة حالياً. وخلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م، استقر العائد على الأصول عند 14.1%، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 31.7%، مما يعكس تحقيق عوائد استثمارية قوية وفقاً للعديد من المعايير القياسية.

الأداء التشغيلي

تواصل "النهدي" التأكيد على الركائز الاستراتيجية الأربعة لقيادة الشركة في رحلتها نحو الريادة في القطاع الصحي وإثراء تجارب ضيوفها:

تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية

نمت مساهمة المنتجات الدوائية في دعم إيرادات شركة "النهدي" بنسبة 6%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى النمو المحقق عبر تشغيل الصيدليات داخل المستشفيات والعيادات، والشراكات مع شركات التأمين الطبي، والوصفات الطبية المصدرة من خلال منظومة الخدمات الصحية الشاملة الخاصة بالنهدي.

قوبل النمو الحاصل في مبيعات المنتجات الدوائية بانخفاض بلغ نسبته -3.8% في مبيعات بعض الأصناف الغير دوائية، بفعل تغير سلوك الإنفاق لدى المستهلكين. ورغم ذلك، حافظت استثمارات "النهدي" في العروض الترويجية على موقعها التنافسي، كما أدى استخدام منصّة التجارة الإلكترونية إلى زيادة الحصّة السوقية في المنتجات الغير دوائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20 نقطة أساس خلال الأربعة أرباع السنوية الماضية على التوالي، بما في ذلك نمو بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني للعام 2023م.

حافظت "النهدي" على هامش ربح ضمن منتجات العلامة التجارية الخاصة والاستيراد المباشر، حيث بلغت مبيعاتها 886 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 8.1% لنفس الفترة من العام السابق. وبذلك، نمت مساهمة هذه المنتجات في إيرادات الشركة بنسبة 14%، مقارنةً بـ 13% خلال العام الماضي.

توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة (Omnichannel)

خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م، واصلت "النهدي" ضخ استثمارات في تطوير شبكة فروعها المتنوعة تماشياً مع مساعيها المبذولة لتوفير تجربة فريدة لضيوفها تتجاوز مفهوم الراحة وسهولة الوصول، وبما يضمن زيادة عدد الضيوف في صيدلياتها. وقد ارتفع العدد الإجمالي للصيدليات من 1091 إلى 1105 صيدلية.

توفر منصة قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة (Omnichannel) للضيوف وصولاً سلساً إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية المختلفة مقابل قيمة عادلة. وخلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م، ارتفع عدد الضيوف الجدد من 2.2 مليون إلى 2.5 مليون ضيف مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما انعكس في زيادة المعاملات من خلال القنوات الرقمية للشركة بنسبة 21% وتجاوز المبيعات المليار ريال سعودي. وساهم هذا الأمر إيجابياً في زيادة مساهمة المنصّات والقنوات الإلكترونية في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة بلغت 16%، مقارنةً بـ 13% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

عززت "النهدي" حضورها بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 5 صيدليات خلال التسعة اشهر الماضية من العام 2023م، ليرتفع مجموع صيدلياتها إلى 12 صيدلية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة. وقد نمت إيراداتها السنوية بواقع ثلاثة أضعاف خلال التسعة أشهر الأولى للعام 2023م، وتعكف الشركة حالياً على تنفيذ خطط توسعية مستقبلية.

بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة (Omnihealth)

تماشياً مع استراتيجيتها الإستثمارية طويلة الأجل، تواصل "النهدي" دورها الريادي في صياغة وتطوير مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الدمج السلس بين الرعاية الصحية الأولية، والصيدليات، والخدمات الرقمية، بهدف تقديم تجربة تنافسية وفريدة لضيوفها ومستثمريها على حد سواء.

بدأت "النهدي" عام 2022م في توسيع نطاق منظومة الخدمات الصحية المتكاملة، لتصبح بوابة خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة. وتواصل "النهدي" المضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو زيادة سلسلة عيادات "النهدي كير"، والتي بلا شك تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة الخدمات الصحية المتكاملة التابعة للشركة، حيث وصل عددها إلى 5 عيادات خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2023م، مقارنةً بـ 3 عيادات في الفترة نفسها من العام السابق. وتستهدف الشركة إلى زيادة عدد عياداتها إلى 7 عيادات بنهاية الربع الأول للعام 2024م. كما سجلت الشركة نمواً في عدد الزيارات بنسبة 172% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023م (485 ألف زيارة مقارنةً بـ 178 ألف زيارة)

سجلت الشركة نمواً مضاعفاً في خدمات الرعاية الصحية خلال التسعة اشهر من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بدأ ثلاث من أصل أربع عيادات في تحقيق أرباح للشركة.

أدى تحسين نموذج الأعمال الخاص بالعيادات إلى تقليص فترات استرداد المبالغ المستثمرة بها من قبل "النهدي"، مما ساهم في تحقيق صافي هامش ربح بنسبة 15% على المدى المتوسط.

تتجلّى مكاسب الدمج والتكامل بين خدمات الرعاية الصحية وقطاع الخدمات الصيدلانية في حقيقة أن إيرادات خدمات الرعاية الصحية تدعم بدورها نمو إيرادات قطاع الخدمات الصيدلانية بواقع 1.2 مرة. وقد انعكس ذلك في تسجيل إيرادات من خدمات الرعاية الصحية بقيمة 86 مليون ريال سعودي، وهو ما انعكس في تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليون ريال سعودي في قطاع الخدمات الصيدلانية عموماً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

فضلاً عن ذلك، ارتفع عدد الاستشارات الطبية المُتخصصة عن بعد بنسبة 194% (555 ألف مقارنةً بـ 286 ألف) خلال التسعة اشهر الماضية، مما يسلط الضوء على الإقبال الكبير من جانب الضيوف على منصّة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

لمست "النهدي" مؤشرات إيجابية للغاية، فبمجرّد تجربة الضيوف لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة يزيد معدل إنفاقهم لهذه الخدمات النوعية المتطورة بواقع ثلاثة أضعاف.

تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجية الشركة

يعد تطوير كوادر الشركة من ضمن أهم الأولويات الرئيسية لدى "النهدي"، حيث قدمت لهم أكثر من 500 ألف ساعة تدريبية على مدار العام.

اقامت "النهدي" شراكات استراتيجية مع 24 جامعة في جميع أنحاء المملكة، لتوفير أكثر من 2000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن من طلاب كليات الصيدلة خلال العام 2023م.

فضلاً عن ذلك، تواصل "النهدي" دورها الريادي في توطين الوظائف من الكوادر الوطنية المؤهلة في كافة المجالات، حيث بلغت نسبة الإستقطاب لكافة الوظائف الجديدة التي تم إشغالها خلال العام 2023م من ابناء وبنات الوطن ما يقارب 100%.

وقد لاقت هذه الجهود تقديراً عالياً تمثّل في تكريم شركة "النهدي" بجائزة "أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين" خلال العام 2023م، بجانب استمرار تصنيفها ضمن المراتب المتقدمة في قائمة أفضل بيئات العمل في السعودية والخليج وآسيا منذ العام 2014م حسبت تصنيف شركة (Grate Place Two Work).

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