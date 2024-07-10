دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري" Iman Developers، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات السكنية ومقرها دبي، عن وضع حجر الأساس لـ "ون بارك سنترال"، المشروع التطويري البارز متعدد الاستخدامات والواقع في قلب قرية جميرا الدائرية، والذي تبلغ قيمته 700 مليون درهم. وتهدف "إيمان للتطوير العقاري" إلى إعادة صياغة مفهوم العيش الحضري الفاخر من خلال التصاميم المبتكرة والمرافق الترفيهية الواسعة التي يزخر بها مشروع "ون بارك سنترال".

وبموقعه الاستراتيجي مقابل "سنترال بارك" في قرية جميرا الدائرية، من المقرر أن يشكل مشروع "ون بارك سنترال" مركزاً مجتمعياً نابضاً بالحياة يوفر أسلوب حياة استثنائياً للقاطنين. ويفخر المشروع التطويري بمجموعة مذهلة من الخيارات، بما في ذلك مرافق للياقة البدنية، ومناطق منسقة بشكل رائع تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وترتقي بمعايير الصحة والعافية. ويتجلى التزام "إيمان للتطوير العقاري" بتوفير تجارب معيشة استثنائية بوضوح في كل جانب من جوانب المشروع، الذي صُمم ليلبي الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة لمحبي الحياة الحضرية العصرية.

وبهذه المناسبة، قال السيد "إسماعيل مارفاني"، رئيس مجلس إدارة شركة "إيمان للتطوير العقاري": "إنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن أن الأعمال التحضيرية لمشروع "ون بارك سنترال" جارية على قدم وساق، وتمثل هذه اللحظة أيضاً بداية تحول "إيمان للتطوير العقاري" إلى شركة رائدة تتخطى حدود الفخامة التقليدية. ومع تحفتنا المعمارية الحالية، نؤكد التزامنا بتوفير مساكن تعمل على تمكين الأفراد أصحاب الذوق الرفيع من الارتقاء بجودة حياتهم إلى أعلى المستويات. ونتطلع قدماً إلى مشاركتهم المشاريع التطويرية الإضافية في المستقبل".

وسيقدم "ون بارك سنترال" للسكان مجموعة مذهلة تضم أكثر من 60 من المرافق الترفيهية الراقية، التي تَعِد بمساعدة المقيمين على اكتشاف أنماط حياة جديدة من خلال تجربة معيشة متكاملة مع منافذ راقية للبيع بالتجزئة، ووحدات تجارية وسكنية توائم بين الراحة والبذخ. وتشتمل وسائل الراحة الرئيسية على مرافق عصرية للياقة والعافية، وعروض أخرى مصممة لتعزيز أسلوب الحياة العصري.

وسيحتضن مشروع "ون بارك سنترال" 482 شقة سكنية، و38 وحدة تجارية، و6 مساحات مخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة موزعة على الطابق السفلي والأرضي، إلى جانب 5 مستويات لوقوف السيارات، و 23 طابقاً سكنياً بالإضافة إلى تراس على السطح. وتتراوح أحجام الوحدات السكنية بين الاستوديوهات (بمساحة 356 إلى 529 قدم مربعة) ومساكن البنتهاوس الفاخرة المكونة من أربع غرف نوم مع حمامات سباحة خاصة (بمساحة 3800 إلى 3845 قدم مربعة)، بما يلبي متطلبات قاعدة متنوعة من العملاء الباحثين عن الراحة والرفاهية.

وتم تصميم مشروع "ون بارك سنترال" لاستقطاب المشترين الدوليين والشرق أوسطيين المميزين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين والوافدين الآسيويين والعرب. وتتراوح أسعار الوحدات السكنية من 650 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم، حيث يقدم المشروع باقة متنوعة من الخيارات التي تناسب أنماط الحياة والتفضيلات المتنوعة للعملاء.

ويلتزم مشروع "ون بارك سنترال"، الذي من المتوقع استكماله في الربع الثاني من عام 2027، بأعلى معايير الاستدامة، عبر الدمج بين اعتمادات المباني الخضراء والممارسات المستدامة المتطورة لضمان توفير مساحات معيشة صديقة للبيئة.

ويمثل مشروع "ون بارك سنترال"، بقيمة 700 مليون درهم، استثماراً هاماً في مستقبل العيش الفاخر في دبي. ويشكل وضع حجر الأساس علامة فارقة في مسيرة "إيمان للتطوير العقاري"، مما يعزز من رؤيتها المتمثلة في إرساء معايير جديدة للجودة العالية في قطاع العقارات السكنية سواء للأسر الإماراتية أو من جنسيات أخرى.

وتتمتع "إيمان للتطوير العقاري" بشهرة واسعة في أوساط المستثمرين والمستهلكين في القطاع العقاري بفضل هندستها المعمارية العصرية وتسليمها للمشاريع في الموعد المحدد. لمعرفة المزيد حول مشروع "ون بارك سنترال" ومشاريع الشركة السابقة، يرجى زيارة: www.imandevelopers.com

نبذة عن شركة "إيمان للتطوير":

تعد "إيمان للتطوير العقاري" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من سعيها الدائم نحو الكمال، تم تطوير كل مسكن من مساكن الشركة ليكون عمل فني فريد من نوعه يجمع بين التصاميم الخالدة والتكنولوجيا العصرية وممارسات السلامة العالمية. وتطمح الشركة دوماً لابتكار مساحات معيشة عصرية تتسم بالفخامة واعتدال الأسعار.

وتتضمن مشاريع الشركة "أكسفورد فيلاز" و"أكسفورد ريزيدنس" و"أكسفورد ريزيدنس 2" و"أكسفورد بوليفارد" و"أكسفورد 212" و"أكسفورد تيرايسيس" و"أكسفورد تيرايسيس 2" و"ذا جروف". ومع كل مشروع جديد، لا يقتصر هدف الشركة على توفير مسكن فحسب، وإنما أسلوب حياة عصري متكامل أيضاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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