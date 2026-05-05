أبوظبي: كشفت شركة لايف فارما، المُصنِّع الدوائي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتابعة لمجموعة في بي إس هيلث، عن خطط لإنشاء منصة متقدمة لتصنيع الأدوية بقيمة 700 مليون درهم في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي، كيزاد، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة المطوّرة والمشغّلة لكيزاد.

وجرى توقيع الاتفاقية في اليوم الأول من معرض اصنع في الإمارات 2026، بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة في بي إس هيلث. ووقّع المذكرة كلٌ من عمران الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة في بي إس هيلث، وعبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي.

وتُمثّل هذه المذكرة خطوة محورية نحو تطوير منصة التصنيع المقترحة في كيزاد، حيث ستقود لايف فارما الجوانب التقنية والتنظيمية والتجارية للمشروع، فيما تضطلع موانئ أبوظبي بدور الشريك الصناعي المفضل عبر توفير الأراضي والبنية التحتية والمرافق، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتنسيق الحكومي. وتدعم هذه الشراكة جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب ترسيخ رؤية "اصنع في الإمارات"، وتطوير قدرات تصنيع دوائي تنافسية عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تعزيز القدرات التصنيعية في دولة الإمارات

تواصل شركة لايف فارما تزويد عدد من الأسواق المنظمة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ومن المنتظر أن تسهم منصة كيزاد الجديدة في إحداث نقلة نوعية في الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات عبر ثلاثة محاور رئيسية متكاملة:

-اللقاحات: إنشاء منشأة تعبئة وتغليف باستثمار يبلغ 300 مليون درهم لإنتاج لقاحات الأطفال والبالغين، بالشراكة مع شركات دوائية عالمية.

-الأورام: تطوير وحدة تصنيع متخصصة لعلاجات السرطان باستثمار قدره 200 مليون درهم.

-الحقن المتقدمة: ضخ استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون درهم لإنتاج الببتيدات والمستحضرات البيولوجية والحقن الأساسية التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المنصة في تحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بنحو ملياري درهم على الناتج المحلي الإجمالي خلال دورة تشغيلها، إلى جانب توفير أكثر من 1000 فرصة عمل نوعية تتطلب مهارات متقدمة، بما في ذلك للكفاءات الوطنية، فضلاً عن دعم جهود تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية وتعزيز الاكتفاء الدوائي للدولة.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تم إنشاء KEZAD لتزويد الأفكار المبتكرة بالأساس الصناعي القوي الذي تحتاجه للنجاح والتوسع. ويُعد تصنيع الأدوية أولوية وطنية تؤثر بشكل مباشر على صحة ومرونة الأسر الإماراتية. ومن خلال إحضار هذه المنصة إلى أبوظبي، فإننا ندفع قدماً برؤية “صنع في الإمارات” بأكثر الطرق واقعية، وذلك من خلال الاستثمار والبنية التحتية والطموح المشترك.“

كما أبرمت شركة لايف فارما اتفاقية تمويل استراتيجية مع بنك عجمان، مما يوفر آلية تمويل رئيسية لدعم المشروع وبرامج التطوير ذات الأولوية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، "إن فكرة إنشاء لايف فارما انطلقت من تساؤل بسيط حول سبب تصنيع الأدوية التي تعتمد عليها الأسر في دولة الإمارات من لقاحات الأطفال إلى علاجات السرطان في دول بعيدة ثم شحنها إلى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المنصة تستهدف إحداث تحول في هذا الواقع من خلال إتاحة أحدث العلاجات بالقرب من المرضى، لا سيما لمن يعانون من أمراض مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، إلى جانب تعزيز القدرات الصناعية للدولة في هذا القطاع الحيوي".

وتتماشى هذه الإعلانات مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعية، التي تُصنّف قطاع الأدوية كقطاع ذي أولوية، وتستهدف زيادة كبيرة في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وتُعزز منصة كيزاد القدرات المتكاملة في مجال الرعاية الصحية والأدوية التي يجري بناؤها في جميع مجموعة برجيل القابضة ومجموعة في بي إس هيلث الأوسع.

نبذة عن لايف فارما

لايف فارما هي شركة تصنيع الأدوية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتُزوّد ​​الأسواق الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وبصفتها كيانًا رئيسيًا ضمن محفظة في بي إس هيلث، تعمل لايف فارما بتنسيق وثيق مع الشبكة السريرية لشركة برجيل القابضة لتقديم حلول متكاملة في مجال الأدوية والرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن في بي إس هيلث

في بي إس هيلث هي شركة قابضة استثمارية أسسها الدكتور شمشير فاياليل، وتضم منظومة متكاملة للرعاية الصحية تشمل الاستجابة الطبية قبل الوصول إلى المستشفى، والرعاية السريرية المتقدمة، وتصنيع الأدوية. وتشمل محفظتها شركة برجيل القابضة، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وشركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال خدمات الطوارئ قبل الوصول إلى المستشفى؛ شركة لايف فارما، وهي شركة تصنيع الأدوية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ وشركة زيفا، وهي شركة تصنيع منتجات النظافة والصحة الاستهلاكية مقرها الإمارات العربية المتحدة. وتعمل شركة في بي إس هيلث في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والهند، وتوظف أكثر من 18000 شخص

