دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أعلنت شركة "بالما للتطوير"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن إنجاز70% من أعمال البناء في مشروعها الفاخر "سيرينيا ليفينج" الواقع على شاطئ نخلة جميرا، ليعكس هذا الإنجاز التقدّم الكبير في تنفيذ أحد أبرز المشاريع المرغوبة في دبي والذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم، ما يعزّز التزام الشركة بتسليمه وفق الجدول الزمني المحدّد.

وإلى جانب تصميمه الفريد، يضم "سرينيا ليفينج" 226 شقة حصرية، تتراوح بين شقق من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس كاملة وأخرى بنصف طابق، فضلاً عن واحد من أرقى البنتهاوس في دبي "Royal Sky Mansion". كما يوفر المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة، كأحد أكبر أحواض السباحة في المناطق السكنية بدبي، وصالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب مناطق لعب للأطفال داخليّة وخارجيّة، مع إمكانيّة الوصول الفوري إلى الشاطئ، وغيرها من المرافق الاستثنائيّة.

وقال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة لدى "بالما للتطوير": "يمضي مشروع سيرينيا ليفنيج قُدماً وفق الجدول الزمني المحدد، ونتوقّع إنجازه كلياً بحلول نهاية العام الجاري، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة التي تميّز مشاريعنا كافة. ومع اقترابنا من المراحل النهائية يترقّب عملاؤنا فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فاخر على الواجهة المائية".

وبفضل موقعه الفريد ومرافقه المتميزة وتركيزه على تقديم تجارب سكنية راقية مصممة حسب الطلب، يضع المشروع معياراً جديداً للفخامة على نخلة جميرا. ومع استمرار الإنشاءات بوتيرة ثابتة، تؤّكد "بالما للتطوير" التزامها الراسخ بتحقيق المزيد من الإنجازات على طريق استكمال هذا المشروع الاستثنائي.

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