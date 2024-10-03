دبي: أعلنت "إي آند الإمارات"، ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، اليوم عن إطلاق خدمة "واي فاي 7" المدارة (WiFi 7). ويهدف هذا الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية إلى تلبية المتطلبات المتزايدة للشركات وتزويدها بشبكات ذات قدرات استيعابية مضاعفة وسرعات أعلى بكثير مقارنةً بالشبكات اللاسلكية السابقة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من إمكانية التوسع.

وقال حمد محمد المرزوقي، النائب الأول للرئيس للمبيعات والعمليات التجارية في "إي آند الإمارات": «تمثل تقنية "واي فاي 7" الحديثة نقلةً نوعية في خدمات الشبكات اللاسلكية، نظراً لما توفره من سرعات أعلى وسعات أكبر وقدرة أفضل على التكامل مع الأجهزة. وهي تخدم على وجه الخصوص مستخدمي تطبيقات الاتصالات المرئية والتطبيقات السحابية وخدمات الواقع المعزز والافتراضي وغيرها من التطبيقات ذات الاستخدام العالي للبيانات، للحصول على خدمات أفضل في هذا المجال. ويأتي إطلاق خدمة "واي فاي 7" المدارة ليؤكد التزام "إي آند" بتوفير حلول اتصالٍ متطورة تلبي المتطلبات المتزايدة لدى مختلف القطاعات».

واستناداً إلى خبرة "إي آند الإمارات" في الخدمات المدارة، فمن المتوقع أن تسهم خدمة "واي فاي 7" المدارة الجديدة في دخول حقبةٍ جديدةٍ من الاتصال ذو النطاق الترددي العالي مع سرعة في الاستجابة واستقرار أعلى في الشبكة. وتمكّن هذه الخدمات الشركات من التعامل بسهولة مع الكثافة العالية للأجهزة والمتطلبات الرقمية المتزايدة، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز التعاون ودفع عجلة الابتكار.

وبفضل فريقها من المحترفين المتخصصين الذين يشرفون على نشر الخدمة الجديدة وإدارتها، تضمن "إي آند الإمارات" لعملائها الاستفادة الكاملة من إمكانات خدمة "واي فاي 7" المدارة الجديدة.

كما يمكن للشركات الاستفادة من إمكانات التطبيقات الحديثة المخصّصة للشركات واستثمارها في توفير شبكة واي فاي وتطبيقات سحابية ذات بنية تحتية قوية، وذلك في إطار استعدادها الاستراتيجي للتطورات المستقبلية، إذ تضع هذه التقنية معياراً جديداً للاتصال وتقدم للشركات مزايا وتطورات ملموسة في رحلة تحولها الرقمي.

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