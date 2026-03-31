البحرين – أعلنت مؤسسة ستاندرد تشارترد الخيرية، بالشراكة مع Village Capital وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، اليوم عن إطلاق الدفعة السابعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا"، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتمكين رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا في مملكة البحرين، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والتنوع والتمكين المالي والتنمية الاقتصادية.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، تؤكد هذه المبادرة التزام ستاندرد تشارترد الراسخ تجاه مملكة البحرين، مستندا إلى سجله الحافل بالإنجازات لدعم ريادة الأعمال والابتكار والمواهب الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج العالمي لمؤسسة ستاندرد تشارترد الخيرية، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تقودها النساء في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال برامج وورش تدريبية ، وتمويلات تحفيزية، وبناء علاقات عبر شبكة المؤسسة العالمية. وسيتولى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تنفيذ البرنامج محلياً، مستفيداً من خبرته الراسخة في دعم روّاد الأعمال وتطوير الأنظمة البيئية لريادة الأعمال.

ومن خلال هذه المبادرة، ستحصل 3 شركات فائزة على تمويل بمجموع يصل إلى 28,000 دينار بحريني (75,000 دولار أمريكي) كرأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية، مقدّمه من مؤسسة ستاندرد تشارترد الخيرية، إضافة إلى إقامة مهنية لمدة ثلاثة أشهر في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ومنذ انطلاقه، دعم برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في البحرين 61 شركة ناشئة من خلال الإرشاد والتوجيه، حصلت 22 منها على تمويل إجمالي قدره 145,367 دينار بحريني ( 385,000 دولار أمريكي) لتوسعة أعمالها.

وقال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد البحرين: "يُعدّ إطلاق الدفعة السابعة من مبادرة "المرأة والتكنولوجيا" في البحرين تعبيراً صريحاً عن ثقتنا في مملكة البحرين ومستقبلها والفرص المتنامية في اقتصادها الإبداعي. وفي وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، نؤمن بأن الحاجة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعزيز ريادة الأعمال، واحتضان المواهب الوطنية، والاستثمار في المبادرات التي تُرسّخ الصمود الاقتصادي على المدى البعيد."

وأضاف: " على مدى أكثر من قرن، يواصل ستاندرد تشارترد إسهامه في مسيرة التقدم في مملكة البحرين، بوصفه شريكا استراتيجيا طويل الأمد؛ الأمر الذي يعكس التزام البنك الراسخ تجاه تعزيز النمو وتمكين رواد الأعمال وتطوير منظومة الابتكار في المملكة."

ومع استمرار التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في توسيع أعمالهن، صُمم البرنامج لمساعدتهن على تجاوز هذه التحديات. فمن خلاله، ستحصل المشاركات على دعم متخصص في جاهزية الاستثمار، وتمويل، وفرص إرشاد، بما يمكّن مشاريعهن من تحقيق نمو مستدام وإحداث أثر مجتمعي طويل الأمد.

وقالت ناكامي والونيوا، المديرة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط في Village Capital: "في عام 2025، حققت 71 شركة ناشئة تقودها نساء ضمن البرنامج نمواً في أعمالها وولّدت مجتمعةً إيرادات إضافية تجاوزت 2 مليون دولار أمريكي. وهذا يبرهن أنه عندما يحصل المؤسسون على دعم منظم ومتجذّر محلياً وتمويل تحفيزي، يصبح بإمكانهم تعزيز استراتيجياتهم، والتعامل مع المستثمرين بثقة، وإطلاق أثر مستدام. وفي عام 2026، نواصل تهيئة الظروف لتمكين عدد أكبر من الشركات الناشئة التي تقودها النساء من الازدهار وتحقيق أثر إيجابي في مجتمعاتهن".

ومن جانبه، علّق بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، والتي تندرج تحتها "ابتكر للبحرين" قائلًا: "إن الوصول إلى الدفعة السابعة من هذا البرنامج هو إنجاز نفخر به حقاً. ومع مرور سبع دفعات، شهدنا تقدم ملحوظ في طموح النساء البحرينيات في قطاع التكنولوجيا. عاماً بعد عام، نرى مؤسسات يدخلن بأفكار متميزة ويغادرن وهنّ على أتم الاستعداد للمنافسة في السوق، وهذا ما يتمحور حوله هذا البرنامج."

وأضاف: "لقد صمم هذا البرنامج على قناعة بأن تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يغيّر مسار الشركات الناشئة، وقد رأينا ذلك يتحقق مراراً وتكراراً. ويسعدنا أن نواصل تقديم هذا البرنامج من جديد من خلال «ابتكر للبحرين»، بالشراكة مع ستاندرد تشارترد وشركائنا الاستراتيجيين، ونتطلع بشغف لرؤية الأفكار التي ستقدمها هذه الدفعة السابعة من البرنامج".

ندعو مؤسِّسات الشركات الناشئة من البحرين للتقدّم إلى البرنامج، مع إغلاق باب التقديم في 6 يونيو 2026. وستشارك الشركات المقبولة في برنامج "المرأة والتكنولوجيا" خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس من هذا العام.

