رأس الخيمة : أعلنت مجموعة "هيرا للصناعات"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع وتوريد منتجات قطاع البناء منذ عام 1980، عن توسيع نطاق عملياتها في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عبر إضافة مصنع ومستودع جديدين في منطقة الغيل الصناعية.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 7,450 متر مربع وستساهم في زيادة إنتاج حلول العزل الحراري والصوتي تحت مظلة قسمي "أيروفوم" و"أيروسوند" التابعين للشركة، مما يضيف طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 500,000 متر مربع شهرياً. كما يُتوقع أن تثمر هذه التوسعة عن خلق أكثر من 100 فرصة عمل جديدة، مما يعكس المساهمة المستمرة لشركة "هيرا للصناعات" في تعزيز القطاع الصناعي بإمارة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة، قال أوميش أوني، مدير العمليات في مجموعة "هيرا للصناعات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس توسعنا في رأس الخيمة الطلب المستدام على حلول العزل عالية الأداء وثقتنا في الإمارة كقاعدة قوية للنمو الصناعي. لقد دعمت راكز مسيرتنا من خلال إجراءات فعالة وتنسيق موثوق، مما مكننا من توسيع نطاق عملياتنا بسلاسة. ومن خلال هذه التوسعة، أصبحنا في وضع جيد لتعزيز قدراتنا الإنتاجية وخدمة الأسواق الرئيسية بمرونة أكبر."

من جهته، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: ""يعكس توسّع استثمارات (مجموعة هيرا للصناعات) الثقة الراسخة التي يضعها شركاؤنا على المدى الطويل في رأس الخيمة كمنصة للنمو المستدام. وما نشهده اليوم هو تحوّل في طريقة تفكير الشركات، حيث تتجه نحو تبنّي رؤى طويلة المدى، واختيار بيئات أعمال تمنحها الوضوح والاستقرار اللازمين للنمو بثقة واستمرارية."

وتتخذ مجموعة هيرا للصناعات من راكز مقراً لعملياتها منذ عام 2008، وتؤكد هذه التوسعة الأخيرة استمرار زخم النمو الصناعي في رأس الخيمة، مع توجه المزيد من الشركات المصنعة إلى تعزيز حضورها وتوسيع عملياتها ضمن منظومة راكز المتكاملة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

