نموّ إجمالي الأرباح بنسبة 27.1% على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم خلال الربع الأول

شركة مزارع العين التابعة للمجموعة توقّع اتفاقية للاستحواذ على مزرعة الجزيرة للدواجن

أبوظبي: أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، عن نتائجها المالية الموحّدة لفترة الربع السنوي الأول المنتهية في 31 مارس 2025.

واستهلت المجموعة عام 2025 بأداء قوي، محققةً إيرادات بقيمة 1.35 مليار درهم خلال الربع الأول بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنجاح جهود النمو والتوسع داخل المجموعة خلال هذه الفترة، إلى جانب زخم العمليات التشغيلية والمساهمات القوية من عمليات الاستحواذ التي نفذتها "غذاء" مؤخراً. وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة27.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول ليصل إلى 307.9 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 76.8 مليون درهم، بفضل الكفاءة في ضبط التكاليف خلال هذه الفترة وتعزيز التنوّع في مجموعة المنتجات المتكاملة التي تقدمها المجموعة.

معلقاً على نتائج المجموعة خلال الربع الأول، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "تشكل نتائجنا خلال الربع الأول دليلاً ملموساً على النهج المنضبط الذي تتبعه مجموعة غذاء والأسس المتينة لأعمالها. هذا وقدّمت عمليات الاستحواذ الذي نفذناها مؤخراً إسهامات بارزة في أداء الربع الأول وشكلت محطة مهمة في استراتيجية الاستحواذ التي تنتهجها المجموعة، ونتطلع قُدماً إلى الإمكانات الواعدة التي ستحققها أحدث صفقاتنا للاستحواذ على مزرعة الجزيرة للدواجن. كما ستواصل المجموعة استكشاف المزيد من الفرص تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية، إلى جانب العديد من المشاريع المرتقبة في قطاع الأغذية".

وكانت مزارع العين، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة غذاء القابضة قد وقّعت في مارس 2025 اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على مزرعة الجزيرة للدواجن، الشركة الرائدة في إنتاج الدواجن على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المجموعة في قطاع إنتاج البروتين في إطار استراتيجيتها الشاملة للتوسع ودخول قطاعات الأغذية الأساسية. وتأتي هذه الاتفاقية بعد نحاج عملية الاستحواذ على شركة المزارع العربية خلال العام الماضي.

ستواصل غذاء القابضة في المرحلة القادمة التركيز على استخدامات التكنولوجيا والابتكارات الرقمية لتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتبسيط مسار العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية عبر سلسلة القيمة. وإلى جانب ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعات الأغذية، ستبقى عمليات الدمج والاستحواذ من الركائز الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على تكامل العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة وإضافة القيمة.

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC). رسّخت المجموعة مكانتها كشركة استثمارية قابضة، بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة والزمیلة والمشاريع المشتركة، تضم الشركات التالية: مزارع العين، ومرموم للألبان، والمزارع العربية، و"أبیكس للاستثمار ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، و"العجبان للدواجن"، وشركة أليانس للأغذية، و" مخازن زي العالمية"، وأجرینف (الهاشمية)، و"الأفق الملكي القابضة"، وشركة أبوظبي للزیوت النباتية، و"میراك"، و"مجموعة إن آر تي سي"، و"إنفيكتوس للاستثمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، و"أنینا كولیناري"، والجرف للأسماك، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، و"هارفست فودز". ويتنوع عمل المجموعة من خلال كافة الشركات التابعة لمحفظتها في مجالات عديدة، مثل إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أعمال التجارة والتوزيع.

www.ghitha.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 238.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,200 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

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