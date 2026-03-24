دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت وكالة 6W وشركة Rainmaker عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناديق الاستثمارية والمكاتب العائلية والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات وذلك من خلال تعزيز كفاءة العمليات وتحسين هياكل التكاليف، وتمكين التنفيذ بدرجة أعلى من الوضوح والتحكم. لطالما اتسم سوق دولة الإمارات بالسرعة والطموح والحيوية المستمرة. ومع تقدم المؤسسات، يتزايد التركيز على تطوير أساليب التشغيل وضمان توافق الهياكل التنظيمية والعمليات وأطر اتخاذ القرار مع الأهداف طويلة الأجل. وقد صُممت هذه الشراكة لدعم هذا التوجه، بما يمكّن الشركات من تعزيز أدائها مع الحفاظ على زخم النمو.

ومع تطور السوق، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو تبني نهج أكثر استراتيجية ووعيًا في تحقيق النمو. فبدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأمد، تستفيد الشركات الرائدة من هذه المرحلة لتعزيز أنظمتها ورفع كفاءة التكاليف وضمان ترجمة القرارات إلى تنفيذ فعّال ومتسق.

تُعد Rainmaker شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، متخصصة في تحويل نماذج التشغيل وتحسين الأداء، وإعادة الهيكلة الاستراتيجية، حيث تعمل مع الشركات والمؤسسات على مواءمة الاستراتيجيات مع التنفيذ لتحقيق أداء مستدام. وتجمع هذه الشراكة بين خبرات Rainmaker في مجالات تسريع النمو، وتصميم المنتجات والخدمات وهيكلة المؤسسات ودمج نماذج التشغيل وتحسين التكاليف والحوكمة وبين قسم النمو والتحول في وكالة 6W وهو وحدة متخصصة تركز على مواءمة القيادة والثقافة والتواصل لضمان تنفيذ الاستراتيجيات على نطاق واسع.

ومن خلال هذا التعاون، تدعم الشركتان فرق القيادة في تحويل الرؤية إلى واقع عملي وتبسيط التعقيد من خلال أطر عمل واضحة وضمان أن مبادرات التحول لا تقتصر على التصميم فحسب، بل يتم تنفيذها وتحقيق نتائجها على أرض الواقع.

"التحول الحقيقي في هذه المرحلة ليس خارجيًا، بل داخلي. هنا يتحول الأداء إلى عنصر هيكلي جوهري،" قالت كارولينا سالاس-تابيا، مؤسسة ورئيسة وكالة 6W التنفيذية. "تستمر أسواق مثل دولة الإمارات في الحركة، لكن النتائج أصبحت اليوم تُقاس بمدى كفاءة عمل المؤسسات من الداخل. المؤسسات التي ستتفوق هي تلك التي تبني عملياتها على الوضوح والكفاءة والتحكم. هذه هي اللحظة المناسبة لإجراء تقييم شامل وإدخال التغييرات اللازمة، وبناء العقد القادم على أسس أقوى وأكثر استدامة."

وأضاف يان جوبرت، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Rainmaker:

"تتيح مثل هذه اللحظات فرصة لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسات. من خلال تبسيط التعقيد وتعزيز قدرة التنفيذ، يمكن للشركات المضي قدمًا بوضوح وثقة."

كما أضافت كريستينا هاموند عزيز، الرئيسة التنفيذية لشركة Rainmaker:

"تعمل هذه الشراكة على مواءمة القيادة والثقافة وتقليل مخاطر التغيير وتسريع تحول المنتجات والخدمات. ومع استمرار توسع الاستثمارات الرقمية واعتماد الذكاء الاصطناعي في المنطقة، يتيح هذا النهج المتكامل للمؤسسات إدارة التعقيد وبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل."

ومن خلال هذا التعاون، تضع وكالة 6W وشركة Rainmaker نفسيهما كشريكين استراتيجيين للمؤسسات التي تسعى في هذه المرحلة إلى العمل بوعي أكبر وتعزيز أدائها الداخلي، وبناء هياكل أكثر كفاءة ومرونة للمستقبل. التركيز هنا لا يقتصر على التفاعل مع المتغيرات الحالية، بل على استثمار هذه المرحلة لاتخاذ قرارات أذكى تحافظ على الزخم وتؤسس لنجاح طويل الأمد.

حول وكالة 6W

تُعد وكالة 6W شركة متخصصة في استخبارات التسويق الاستراتيجي للأعمال وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا. ومقرها في دبي، ولها حضور دولي، وقد نجحت الوكالة في تطوير مشاريع تسويقية واتصالية تدعم تسريع نمو الأعمال وتوسيع نطاقها. في عام 2026، أطلقت الوكالة قسم النمو والتحول وهو وحدة متخصصة لدعم الشركات والمكاتب العائلية، والمجموعات القابضة والمؤسسات النامية من خلال التغيير الهيكلي وتصميم السرد المؤسسي ومواءمة القيادة والتحول الداخلي. تتعاون 6W مع فرق الإدارة التنفيذية، ومجالس الإدارة والمستثمرين لتحويل استراتيجيات الأعمال إلى أفعال وثقافة مؤسسية، داخليًا وخارجيًا، عبر أنظمة تسويقية مصممة لتعزيز الأداء وتحقيق النتائج الفعلية وليس مجرد زيادة الظهور.

حول Rainmaker

تُعد Rainmaker شركة استشارية رائدة في مجالات التحول ونماذج التشغيل وتعمل مع المؤسسات، والحكومات، والشركات في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وتختص الشركة في تحويل المنتجات والخدمات والتخطيط الاستراتيجي وتحسين النمو وترشيد التكاليف ودمج المنصات وإعادة تصميم الأداء وبناء هياكل نمو مستدامة، مع ضمان مواءمة طموحات الاستثمار مع وضوح العمليات وكفاءة التنفيذ.

للاستفسارات الإعلامية:

مجموعة Clickon – طوني فرح (مدير أول علاقات عامة) – tony@clickongroupmena.com

كارين روبي (مساعدة علاقات عامة) – kareen@clickongroupmena.com

-انتهى-

#بياناتشركات