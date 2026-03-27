المنامة – أعلنت شركة مزاد، إحدى الشركات المحلية الرائدة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والمتخصصة في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق سلسلة أرقام السيارات من فئة 69 والتي تتضمن عدداً من الأرقام الماسية الفخمة والفريدة من نوعها مثل: 699999 و699996 و696969، حيث إن لوحات الأرقام متاحة للمزايدة الآن عبر منصة مزاد على أن ينتهي المزاد ضمن فعالية افتراضية علنية تقيمها الشركة في يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 مارس، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مجموعة استثنائية من أرقام لوحات النقل الخاص من فئة 11 مثل 111111 و110000 وهي أرقام فريدة يتوقع أن تلقى إقبالاً واسعاً. كما تم إطلاق أرقام لوحات للدراجات الآلية من فئة 44 مثل 44444 و44000 والتي ستحظى باهتمام عشاق الدراجات النارية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، عبر السيد نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: "إن هذه المبادرة ترسخ مكانة شركة مزاد وتعكس جاهزيتها الفائقة ومرونتها في تقديم حلول تقنية بكل ثقة واقتدار. كما تجسد التزامنا التام بتلبية تطلعات عملاءنا ومنحهم فرصاً استثنائية لشراء مقتنيات ثمينة ونادرة وقطع ذات قيمة عالية، لا سيما مع إطلاق فئة الـ69 المميزة، مع الحرص التام على ضمان السهولة والسلاسة في كافة التعاملات."

تم فتح المزاد على جميع أرقام اللوحات المميزة من خلال التطبيق ويمكن للراغبين بالمزايدة البدء من الآن وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة من الجهات المختصة. كما سيتم عرض بث مباشر لنهاية المزاد عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة. وتدعو مزاد جميع المهتمين بمتابعة البث المباشر لمعرفة النتائج النهائية، كما يمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء على 17778887 في حال وجود أي استفسار.

