حققت معدلات رضا الضيوف أعلى مستوى في تاريخ الشركة، مع زيادة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، بفضل التحسينات المستمرة في خدمات المطار والطائرة، والتجربة الرقمية للضيوف

شهدت الشركة زيادة كبيرة في أعداد المسافرين بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5 ملايين مسافر، مع ارتفاع في عامل حمولة المسافرين الذي بلغ 87 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي)؛ مع استمرار التوسع في الشبكة والأسطول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – حقّقت الاتحاد للطيران أداءً ماليًا قياسيًا وأعلى مستويات رضا الضيوف في الربع الأول من عام 2025، مما يعزز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول.

وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم إماراتي (187 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 30 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب. حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن.

وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهرًا الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نموًا في المنطقة.

وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسنًا بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. كما شهد الربع الاول أيضًا إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام.

كما استمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. كما استلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق. تتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالية السرعة وأنظمة الترفيه المحدثة على متن الطائرة.

وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس. حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفر تجربة سفر مميزة و مريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. كما تتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصص، بالإضافة إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا".

وأضاف: "نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجًا رائدًا في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة.

وتابع: "تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا."

وحققت إيرادات الركاب نموًا بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات.

كما شهد نمو الركاب تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. كما يشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيدًا من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية.

شغلت الاتحاد 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4 بالمئة.

وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار أمريكي)، مما عزز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21 بالمئة (+3 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2024).

تعزيزًا للمرونة المالية، تحسن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنة بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

لمحة عن أبرز الإنجازات:

• بلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم إماراتي (187 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 30 بالمئة على أساس سنوي، وهامش ربح وصل إلى 10 بالمئة (+1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي).

• شهدت مستويات رضا المسافرين تحسنًا ملحوظاً على أساس سنوي، بفضل التحسينات المستمرة للتجربة على متن الطائرة، وخدمات المطار، وأداء مواعيد الرحلات.

• استمرت السعة التشغيلية في النمو مع ارتفاع السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 14بالمئة، نتيجةً لإضافة طائرات جديدة (9 طائرات جديدة مقارنة بالعام الماضي) وزيادة كفاءة استخدام الأسطول.

•سجل عدد المسافرين نموًا بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي مع نقل 5 ملايين مسافر، مع تحسن في عامل الحمولة ليصل إلى87 بالمئة (بزيادة 1 بالمئة على أساس سنوي).

• توسّعت شبكة الاتحاد للطيران لتشمل 80 وجهة بحلول مارس 2025 و16 وجهة جديدة سيتم إطلاقها في عام 2025.

• شهد إجمالي الإيرادات نمواً بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 6.6 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار أمريكي)، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

•بلغت إيرادات المسافرين 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) وذلك نتيجةً للنمو في إعداد المسافرين.

• ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، بالرغم من تراجع حجم الطلب بنسبة 4 بالمئة مدعومة بتحسن العائدات.

• أسهمت النتائج القوية في الإيرادات والكفاءة التشغيلية في تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي 1.4 مليار درهم إماراتي (379 مليون دولار أمريكي)، مع هامش بنسبة 21 بالمئة (+3 بالمئة على أساس سنوي)

• أداء تشغيلي استثنائي مدعوم بتوليد قوي للتدفقات النقدية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

•بلغ صافي الرفع المالي 1.1 مرة (مقارنة بـ 1.9 مرة في مارس 2024)، مدعوماً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد.

الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 (مليون دولار أمريكي إلا في حال تحديد غير ذلك) (مليون درهم إماراتي إلا في حال تحديد غير ذلك) المؤشرات الرئيسية للأداء المالي 1,563 1,795 5,739 6,591 العائدات 1,301 1,506 4,777 5,532 المسافرون 242 261 888 958 الشحن 288 379 1,060 1,393 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 143 187 526 685 الأرباح بعد احتساب الضريبة 18% 21% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) 9% 10% هامش الربح (%) السنة المالية 2024 السنة المالية 2025 المؤشرات الرئيسية للأداء التشغيلي 21.8 24.9 المقعد المتوافر للكيلومتر (مليار) 4.3 5.0 أعداد المسافرين (مليون) 86% 87% معدل حمولة المسافرين (%) 76 80 عدد الوجهات (1) 21 24 مجموع عدد الرحلات الهابطة (بالألف) 89 98 الأسطول التشغيلي(2) 160 154 أطنان الشحن (بالألف)

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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