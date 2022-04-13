طرح وحدات ادارية مميزة خلال شهر رمضان والتعاقد قريباً مع شركة عالمية على مقر لها بالمشروع



بعد أن حققت معدلات انجاز قياسية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أقل من عام ، تستعد مجموعة " كابريول " لطرح المرحلة الثانية من مشروع " LINX" بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب عيد الفطر المبارك .

وحققت مجموعة "كابريول " معدلات إنجاز بمجمع " LINX " تصل الى 65 % من إجمالى الانشاءات وبدأت الشركة فى مرحلة التشطيبات والمراحل النهائية من التنفيذ والتى تشمل اعمال الكهروميكانيك والواجهات.

وقال المهندس محمد مفيد ، رئيس مجلس إدارة مجموعة " كابريول " ، أن المجموعة حرصت على الإسراع من معدلات الانشاء والتتفيذ بالمشروع قبل الاعلان عن الطرح والبيع به وكانت من اوائل الشركات التى طبقت التوجيهات الرئاسية قبل صدورها بتنفيذ جزء من الانشاءات بالمشروع قبل البيع وبالفعل بدأت الشركة فى الاعلان عن طرح المشروع بعد تنفيذ اكثر من 30 % من الانشاءات .



وأشار الى أن " كابريول " ركزت على استمرار العمل بوتيرة سريعة فى انشاءات المشروع على الرغم من التحديات الاخيرة المتعلقة بعدم استقرار اسعار الخامات وارتفاعها بصورة شبه يومية مشدداً على حرص الشركة الانتهاء من المشروع وتسليمه قبل الموعد المحدد بالتعاقد من العملاء وهو نهاية 2023 .



وأضاف ان الشركة أنهت بيع 10 % من اجمالى المشروع وهى الوحدات التى تم طرحها بما يعكس حرص " كابريول " على انهاء جزء كبير من الانشاءات قبل البيع وان يجد العملاء الوحدات التى يتم تسويقها مقامة على ارض الواقع وهو مايدلل على مصداقية الشركة وجديتها .



وأوضح ان الشركة قامت بفرض زيادات سعرية مدروسة وبسيطة للغاية ولاتعادل الزيادة الحقيقية فى تكاليف الخامات وذلك فى اطار حرصها على تحقيق المبيعات المستهدفة وعدم الاضرار بالعملاء.



وكشف عن اطلاق " كابريول " خلال شهر رمضان مرحلة تضم عدد من الوحدات الادارية المميزة .



وأضاف أن " كابريول " ستوقع قريباً تعاقداً مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى قطاع البترول والتى ستحصل على مقر لها داخل مجمع " LINX " .



ويقع مجمع "LINX" على مساحة 7635 متراً و يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة في منطقة MU23 التجارية، ويقع مباشرة بين حيي R2 وR3 بالقرب من حي السفارات ومنطقة الأعمال المركزية، وهو عبارة عن مجمع تجاري إداري طبي، يتكون من 12 طابقًا شاملًا بدرومين تحت الأرض، ويضم الطابقان الأرضي والأول 51 وحدة تجارية، ومن الطابق الثاني إلى التاسع وحدات إدارية وطبية بإجمالي 280 وحدة، و مساحة المباني فوق الأرض 22 ألفًا و500 متر، والمباني تحت الأرض (الجراجات) 15 ألفًا و200 متر، وتبدأ مساحات الإداري من 48 مترًا حتى 2300 متر، أي طابق كامل، والوحدات التجارية تبدأ من 27 مترًا والعيادات من 54 مترًا، ويتم تسليم الوحدات الإدارية والطبية بتشطيب كامل بالتكييفات.

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