الرياض - عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثالث من عام 2025، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تعزيز الجهود لخدمة المواطنين ودعم منظومة التنمية في المملكة.

واطلع المجلس على تقرير الأداء، الذي استعرض جهود البنك في تمكين ريادة الأعمال عبر حلول تمويلية مستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة منذ بداية العام وحتى الربع الثالث 6.5 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 90 ألف مواطن ومنشأة في مختلف مناطق المملكة. وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة 2.5 مليار ريال، استفاد منها 53 ألف مواطن ومواطنة، من بينهم 14.5 ألف خلال الربع الثالث، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 2.4 مليار ريال استفاد منها 7.3 آلاف منشأة منها 2.4 آلاف في الربع الثالث، إضافة إلى التمويل الاجتماعي الذي بلغ 1.6 مليار ريال واستفاد منه 30 ألف مواطن ومواطنة بينهم 10 آلاف خلال الربع الثالث.

وتطرق التقرير إلى جهود البنك في تمكين وتأهيل المستفيدين، حيث بلغ عدد الحسابات الادخارية 58.4 ألف حساب ادخاري حتى الربع الثالث من العام، فيما استفاد نحو 23.8 آلاف مستفيد من خدمات التمكين والتنمية.

وأعرب معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة البنك، عن بالغ الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للتنمية الاجتماعية وريادة الأعمال، مؤكدًا أن ما تحقق من منجزات يعكس فاعلية التوجهات الاستراتيجية للبنك، في تمكين الأفراد والمنشآت، وخلق سوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية، دعمًا لمسيرة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا للدعم الذي يحظى به البنك من القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دوره كممكن تنموي وطني، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع مستدامة تُسهم في بناء اقتصاد حيوي ومنتج.

وأشاد المجلس بمبادرات البنك الداعمة لريادة الأعمال وتمكين الشباب، حيث شهد الربع الثالث تدشين جادة خميس مشيط، إحدى مبادرات البنك لتوفير مساحات عمل مشتركة وبيئة ريادية محفزة، وصل عدد فروعها إلى 13 فرعًا حول المملكة. إلى جانب تنظيم منتدى الامتياز التجاري "فرنشايز قو"، الذي شهد مشاركة واسعة من العلامات التجارية والخبراء المحليين والدوليين، بهدف تعزيز ثقافة الامتياز التجاري كأحد روافد النمو الاقتصادي المستدام، كما يواصل البنك دوره الريادي على المستوى الدولي بالمشاركة في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب بمجموعة العشرين (G20 YEA) مستعرضًا مبادراته في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر، في تأكيد لدوره كشريك استراتيجي في تمكين الشباب، وتوسيع فرص التعاون الدولي في دعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة.

