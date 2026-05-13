هيوستن - أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق HPE Compute Scale-up Server 3250، وهو خادم مُطور خصيصًا لقواعد البيانات التي تعمل بالذاكرة، ومُصمم لتوفير قابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والأمان لدعم أحمال العمل الحيوية للشركات في مجال المعاملات والتحليلات المتقدمة. ويعتمد الخادم الجديد على معالجات Intel Xeon 6، بحيث يوفر أعلى سعة ذاكرة متاحة، باعتباره أول خادم قابل للتوسع يتم اعتماده وفق معيار SAP BW Edition HANA بسعة ذاكرة لا تقل عن 48 تيرابايت.

وفي تعليقها على الخادم الجديد، أوضحت كريستا ساتيرثويت، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقطاع الحوسبة في أتش بي إي، أن خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 يرتقي بمعايير البنية التحتية الحيوية للشركات إلى مستوى جديد، حيث صُمم لدعم تطبيقات الأعمال المعقدة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، بما يمكن العملاء من تنفيذ المعاملات بسرعة أكبر والحصول على رؤى فورية، وتقديم التحليلات دون التأثير على سير العمل. وأضافت: "من خلال العمليات المُبسطة، والموثوقية الدائمة، والأمن الممتد من الشريحة إلى السحابة، نُعيد تعريف مفهوم التوسع لأحمال العمل دون أي انقطاع."

ويتميز الخادم بقابلية توسع معيارية لتلبية الطلب المتزايد على التحليلات الفورية والمعاملات عالية السرعة. ويتكون من أربعة منافذ كحد أدنى وصولًا إلى 16 منفذًا، حيث يدعم ذاكرةDDR5 بسعة تصل إلى 64 تيرابايت، مما يتيح للعملاء تشغيل تطبيقات الخدمات المالية وقواعد البيانات والأنظمة الأساسية. كما يُوفر مُتحكم العقدة الخارجية المُخصص في خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 أداءً أسرع بمئة ضعف مقارنة بسرعة الإيثرنت المُستخدمة في عمليات النشر المُوسّعة. ويُعد أول خادم قابل للتوسع من أتش بي إي مزود بمعالجات Intel Xeon 6، كما يتميز ببنية معيارية مُلائمة لأحمال الحوسبة المكثفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل الناشئة.

بدوره، قال كيفورك كيشيشيان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة مراكز البيانات في إنتل: " شراكتنا مع أتش بي إي تواصل تشكيل مستقبل الحوسبة الحرجة المعتمدة على الذاكرة، مشيرًا إلى أن خادم HPE Compute Scale-up Server 3250، المُزوّد ​​بمعالجات Intel Xeon 6، يوفر مزيجًا من كثافة الحوسبة الاستثنائية وقابلية للتوسع والموثوقية لمساعدة المؤسسات على تشغيل أحمال العمل الأكثر أهمية وكثافةً في البيانات".

مرونة وأمان متعدد الطبقات

يوفر خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 حماية مدمجة عبر تقنية HPE Integrated Lights Out (iLO)، التي تمتد عبر جميع الطبقات بدءًا من الشريحة وصولًا إلى السحابة، وتشمل كامل دورة حياة الخادم. وتقدم تقنية HPE iLO جذورًا موثوقًة من السيليكون من خلال معالج أمني مخصص وبرنامج ثابت مُعتمد، ما يعزز الحماية ضد التهديدات المستقبلية باستخدام تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية. كما يتضمن الخادم مجموعة من مزايا المرونة التشغيلية من ضمنها تقنيات متقدمة لاكتشاف أخطاء الذاكرة وتصحيحها، بالإضافة إلى إمكانية معالجة الأعطال وإعادة تهيئة الذاكرة تلقائيًا. وقد تم تصميم الخادم لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، بما يوفر أعلى مستويات التوافر لأحمال العمل الحيوية.

ريادة أتش بي إي في منصة RISE مع الخوادم المعتمدة من SAP

يُمثل خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 الجيل الجديد من خادم HPE Scale-up Server 3200 المُزود بمعالجات Intel. وقدم تم مؤخرًا تصنيف أتش بي إي كشركة رائدة ضمن تقرير IDC MarketScape لتقييم مزودي أجهزة وخوادم SAP HANA المعتمدة عالميًا لعام 2026. وقد ساهم هذا التعاون الطويل الأمد بين أتش بي إي وSAP إلى جانب الاستثمارات الهندسية المتواصلة، في ترسيخ مكانة أتش بي إي كمزود رائد لمنصة RISE المعتمدة من SAP. ويواصل خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 تعزيز هذه السمعة من خلال تحقيق أداء قياسي غير مسبوق في الأنظمة الضخمة المعتمدة على الذاكرة.

التوافر

بات خادم HPE Compute Scale-up Server 3250 متاحًا الآن، ويمكن الحصول عليه من خلال برنامج 90/9 Advantage المقدم منHPE Financial Service ، والذي يمنح العملاء فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى 9 أشهر إضافية بفائدة 1%.

