الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن البنك السعودي الأول أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال سعودي مع البواني ، إحدى الشركات التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة ومن الكيانات الوطنية الكبرى المتكاملة التي تمتد أعمالها عبر قطاعات الإنشاء والتقنية وإدارة المرافق والبنية التحتيةوتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لدور "الأول" المستمر في تمكين مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وتعزيزًا لمحفظة البنك المتنوعة في قطاع الشركات.

وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المشترك بين "الأول" والبواني لدفع عجلة طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية تساهم في التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام طويل الأمد. كما تعكس الاتفاقية سعي البنك الدؤوب في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتدعم عجلة نمو القطاع الخاص، وتُعزز من جهود التنويع الاقتصادي، وتُحقق مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة.

وتعكس هذه الاتفاقية مسيرة البواني الممتدة لأكثر من 35عاماً من التميز والريادة، مجسّدةً دورها المحوري بوصفها كياناً وطنياً متكاملاً تمتد عملياته عبر قطاعات الإنشاء والتقنية والطاقة والاستثمار والمياه وإدارة المرافق والبنية التحتية. كما تُجسّد هذه الشراكة التزام المجموعة الراسخ بدعم مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة، من خلال المزج بين الخبرة المحلية المتراكمة والمعايير الدولية، بما يعزّز مكانتها كشريك موثوق به في تنفيذ المشاريع الأيقونية التي تُشكّل ملامح مستقبل الوطن.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، صرّح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول": "توضح هذه الاتفاقية التزام "الأول" المستمر بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل. ومع تسارع وتيرة نشاط البنية التحتية والتطوير في مختلف المناطق، نظل ملتزمين بتمكين القطاعات الحيوية عبر حلول مصرفية متكاملة وشراكات قوية مع عملائنا. إن سجل البواني الحافل بالإنجازات يُسلط الضوء على مدى قدرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى مما يجعلُها شريكًا قيمًا في دعم المرحلة القادمة من التحول الوطني".

وصرح ياسر الفريح، المدير العام للشركات الكبرى والمتوسطة للأول: "تجسد هذه الاتفاقية التمويلية البارزة ثقة "الأول" الكبيرة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، وفي كفاءة البواني وقدرتها على تنفيذ المشاريع وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. ويواصل البنك من خلال هذه الشراكة التزامه بتوفير حلول تمويلية نوعية تسهم في دعم المشاريع التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسخ مكانته كشريك مصرفي رئيسي للمشاريع التنموية والاستراتيجية في المملكة."

من جانبه، أضاف المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي للبواني: "يُجسّد هذا التمويل ثقة "الأول" الراسخة في قدرتنا على تنفيذ مشاريعنا وتحقيق التزاماتنا التنموية، كما يعكس متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تمكين الشركات الوطنية من تحقيق رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتثبت مدى متانة وثقة البنوك السعودية باقتصاد المملكة واستدامته لتحقيق المستهدفات. إذ نواصل توسيع نطاق أعمالنا عبر قطاعات الطاقة والاستثمار والإنشاء والتقنية والبنية التحتية وخطوط نقل البترول والغاز وإدارة المرافق، وترسيخ دورنا شريكاً وطنياً أصيلاً في بناء مستقبل الوطن."

ومن جهته، صرح الأستاذ ضرار عويس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية للبواني: "إن هذا التمويل يعكس ثقة "الأول" في متانة المركز المالي للمجموعة كما يعزز من قدرة المجموعة في دعم خطتها الاستراتيجية في الفترة المقبلة مما يسهم بشكل فعّال في تحقيق العوائد المستدامة في قطاعات النمو الرئيسية المستهدفة."

ومن خلال قدراته التمويلية الواسعة وشراكاته الوثيقة مع القطاعين العام والخاص، يواصل البنك أداء دور محوري في تمكين المشاريع الكبرى ودعم المشهد الاقتصادي في المملكة.

عن الأول:

البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة.

ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، حيث يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول شركة رائدة في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والأسهم والخدمات المصرفية بالجملة للديون والابتكار في قطاع الخدمات الرقمية والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.

يقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يُعرف قانونيًا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب). ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وشريكًا في مجموعة إتش إس بي سي.

عن البواني القابضة

تأسست البواني عام 1991 في المملكة العربية السعودية، ونمت على مدار أكثر من ثلاثة عقود لتتحول من شركة إنشاءات رائدة إلى مجموعة وطنية متكاملة ومتنوعة. وتجمع البواني القابضة اليوم تحت مظلتها منظومةً من الشركات التابعة المتخصصة، تعمل في سياق متناغم لتقديم حلول شاملة تمتد من الإنشاء والتقنية إلى إدارة المرافق والبنية التحتية. ومنذ انطلاقتها، كرّست البواني جهودها لتحويل خبرات كياناتها المتنوعة إلى قيمة مضافة حقيقية، مشيّدةً بيئات وبنى تحتية على أعلى مستوى.

تمتد أنشطة شركات المجموعة التابعة عبر قطاعات متكاملة تشمل: الإنشاء والمقاولات، والتقنية وحلول التشغيل والصيانة، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، وإدارة المرافق، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية في قطاعي المياه والطاقة، والتطوير العقاري والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تتمتع البواني القابضة بمحفظة أعمال واسعة ومتنوعة، وتحمل تصنيف الدرجة الأولى في المملكة، فضلاً عن حصولها على جوائز قطاعية عدة تُجسّد التزامها بالتميز والجودة. وأكملت المجموعة بنجاح أكثر من 270 مشروعاً في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والمرافق، من أبرزها: مشاريع سفن الترفيهية واستاد ارامكو ومشاريع الدرعية والقدية والمسجد الكبير في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد، ومتحف العلوم، ومشروع Digital City وغيرها. وتواصل المجموعة تلبية توقعات عملائها والتجاوز عليها، مستندةً إلى كوادر بشرية تتجاوز 16,000 موظف، مدعومين بأحدث التقنيات والمعدات، مما يُمكّنها من تقديم أفضل الحلول في مختلف القطاعات.

