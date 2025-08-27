تتراوح الزيادة في الأجور بين 5% الى 20%

تمكنت شركة "رافلز قصر العرين البحرين" من تحقيق التطور الوظيفي لـ63% من الموظفين البحرينيين العاملين بها وذلك من خلال برنامج دعم زيادة الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين". حيث تعد مجموعة رافلز قصر العرين من أبرز الفنادق في مملكة البحرين وأحد المشاريع في منطقة الزلاق ضمن تطوير مشروع العرين الصحراوي.

ويأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

ويقدم برنامج زيادة الأجور فرصة لمؤسسات القطاع الخاص في الحصول على دعم لزيادة أجور الموظفين البحرينيين بنسبة دعم تتراوح من 5% وحتى 20%. حيث يسهم ذلك في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ويشجع مؤسسات القطاع الخاص في مكافأة موظفيها المتميزين وتقديرهم.

وتعد شركة رافلز قصر العرين البحرين، احدى الشركات الداعمة لقطاع الضيافة والسياحة المتنامي في مملكة البحرين لما يقدمه من مخططات عملية ووجهات ترفيهية وسياحية متعددة. كما يقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

