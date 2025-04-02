النتائج المالية 2024 (مليون د.ك.) النتائج المالية 2023 (مليون د.ك.) نسبة التغيير الإيرادات 1,528 1,353 %13.0 صافي الإيرادات 975 818 %19.2 الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 277 257 %7.8 الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 175 166 %5.8 صافي الأرباح 63 84 %25.0- ربحية السهم (فلس) 25.07 33.46 %25.1-

الأرقام في الجدول أعلاه مقربة

الكويت – أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في مجال خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، اليوم عن تحقيق صافي أرباح للسنة المالية 2024 بلغت 63 مليون د.ك.، وبما يعادل 25.07 فلس للسهم الواحد، أما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فقد بلغت 277 مليون د.ك. والإيرادات 1,528 مليون د.ك..

تتضمن النتائج المالية للعام 2024 تأثير توزيع الأرباح العينية على شكل أسهم في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 51% ومدرجة حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة في حصة الأقلية، وبالتالي فإن الفترات غير قابلة للمقارنة بالعام السابق. وتتضمن نتائج عام 2024 الكاملة تأثيراً صافياً لمرة واحدة بقيمة 43 مليون د.ك. نتج عن مطالبات قانونية لصالح الشركة وضدها.

آخر التحديثات

وقد علق السيد/ طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة لأجيليتي حول هذه النتائج قائلاً: "مع إدراج أجيليتي جلوبال في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، سعينا إلى تحقيق قيمة إضافية لمساهمي أجيليتي، وتمكنّا أيضاً من منح أكبر وحدات أعمالنا فرصة للتوسع والوصول إلى مجتمع الاستثمار الأوسع في منطقة الخليج."

وتابع سلطان تعليقه موضحاً: "لقد حققت أجيليتي نتائج قوية خلال العام 2024، حيث واصلت وحداتنا التشغيلية توسعها والاستفادة من الفرص الجديدة. وقد أعلنت أجيليتي جلوبال، الشركة التابعة الرئيسية لدينا، عن نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 21.4% نتيجة للأداء القوي لأكبر ثلاث شركات تابعة لها: مينزيز للطيران، وترايستار، وأجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP). فقد شهدت مينزيز للطيران نمواً في عملياتها الجديدة في أوروبا وآسيا، بينما واصلت ترايستار مسارها الإيجابي، ووسعت أجيليتي للمجمعات اللوجستية من تواجدها في المملكة العربية السعودية. وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع سعر سهم شركة دي إس في (DSV) عقب إعلان استحواذها على شركة شينكر، مما أدى إلى زيادة القيمة الدفترية لاستثمارات أجيليتي جلوبال."

وإلى جانب أجيليتي جلوبال، قال سلطان: "لا تزال كيانات أخرى تابعة لأجيليتي، وخاصة في الكويت، تركز على تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها واستكشاف الفرص لتعظيم القيمة والعوائد للمساهمين. حيث تركز شركة جلوبال كليرنجهاوس سيستمز (GCS) على النمو وتعزيز الكفاءة. كما فازت شركة المعادن والصناعات التحويلية بمناقصة تطوير وتشغيل منشأة استرداد المعادن (MRF) التي تعمل على استعادة من المحفز المستنفذ في عمليات مصفاتي شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة الصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC). كذلك، تحقق شركة الكويت للمجمعات اللوجستية تقدماً ملحوظاً في تطوير مشروع S2، وهو منطقة تجارية ولوجستية وحرفية/خدمية متعددة الأغراض تخدم مدينة صباح الأحمد - مدينة الكويت المستقبلية الواعدة. وسوف سيتم البدء بتسليم أول الوحدات في عام 2025."

توصية بتوزيع أرباح نهاية العام

أوصى مجلس إدارة أجيليتي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، أي ما يعادل 10 فلساً للسهم الواحد لعام 2024. تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة.

التطلعات المستقبلية

حول التطلعات المستقبلية قال السيد/ طارق سلطان: "ندخل عام 2025 بتفاؤل حيال المستقبل والفرص المتاحة للنمو على الصعيدين العالمي والمحلي في الكويت، بما يسهم في تعزيز القيمة لمساهمينا وموظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا."

ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي ش.م.ك.ع. للسنة المالية 2024

• بلغت صافي الأرباح 63 مليون د.ك.، بربحية 25.07 فلساً للسهم الواحد.

• ارتفع "الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب" بنسبة 5.8%، وارتفع "الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك

والاطفاء" بنسبة 7.8% ليصل إلى 277 مليون د.ك..

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 1,528 مليون د.ك.، وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 19.2%.

• تتمتع أجيليتي بمركز مالي قوي بأصول تبلغ 4.2 مليار د.ك..

• أعلنت أجيليتي عن تدفق نقدي تشغيلي قدره 238 مليون د.ك. لعام 2024.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 65,000 موظفاً، وهي شركة متخصصة تعمل على تنمية وتوسعة نطاق شركاتها. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن اليوم أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة عالمية لوجستية للوقود (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في تطوير وإدارة المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، والخدمات الحكومية والدفاع، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية، وشركة متخصصة في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية. تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد، والاستدامة، وفي تمكين المجتمعات، ولديها محفظة آخذة بالنمو تتكون من حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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