الشارقة، استقبلت أسواق الجبيل في مدن الشارقة والذيد وكلباء أكثر من 629 ألف زائر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تأكيداً على مكانتها كإحدى الركائز الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة، من خلال ضمان وفرة السلع الغذائية الطازجة والمتنوعة، واستمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة عالية، لا سيما في المواسم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، إلى جانب توفير مختلف احتياجات المتسوقين من المنتجات الطازجة والغذائية من مختلف الأقسام تحت سقف واحد.

وتوزعت أعداد الزوار على فروع الأسواق، حيث استقطب سوق الجبيل في مدينة الشارقة نحو 430 ألف زائر، فيما سجل سوق الجبيل في الذيد ما يقارب 131 ألف زائر، واستقبل سوق الجبيل في كلباء حوالي 68 ألف زائر، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال وثقة المتعاملين في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق الشارقة، أن هذه الأرقام تعكس الإقبال المتزايد وثقة المتسوقين بأسواق الجبيل، التي تواصل ترسيخ دورها كمنظومة متكاملة تسهم بفاعلية في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة. وأشار إلى كفاءتها التشغيلية وقدرتها على الاستجابة لمتغيرات الطلب، لا سيما خلال المواسم الحيوية، بما يضمن استدامة الإمدادات وجودة المنتجات واستقرار السوق المحلي، إلى جانب توفير تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وفيما يخص سوق الجبيل في الذيد، أكد طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، حرصهم خلال شهر رمضان على رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للسوق بما يواكب الطلب المتزايد، من خلال تنويع المنتجات وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة واستدامة.

وأكد هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، أن سوق الجبيل في كلباء واصل أداء دوره الحيوي خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، عبر توفير منتجات طازجة ومتنوعة بشكل مستمر، ضمن منظومة متكاملة من الأقسام التي تلبي احتياجات المتسوقين، بما يعزز من راحة الزوار ويدعم استقرار السوق المحلي.

وتجسد هذه النتائج التزام شركة الشارقة لإدارة الأصول بتطوير أسواق الجبيل كمراكز حيوية ذات بعد استراتيجي، تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف والمواسم.

ومن الجدير بالذكر أن أسواق الجبيل تابعة لقطاع إدارة الأسواق بشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

