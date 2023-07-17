أبرز المستجدات التشغيلية

نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 62% لتبلغ 30.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 10.3 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء القوي لجميع الشركات التابعة

الشركة المصرية للتكرير هي المساهم الرئيسي في نمو الإيرادات المجمعة، حيث ساهمت بحوالي 77% من إجمالي إيرادات القلعة خلال الربع الأول من عام 2023؛ وقد حقق هامش ربح التكرير أداءً قويًا رغم انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام متجها نحو مستوياته الطبيعية

مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 699 مليون دولار في 31 مارس 2023، علمًا بأن الهيئة تواصل سداد دفعات باستمرار مما مكن الشركة المصرية للتكرير من تمويل سداد 445 مليون دولار من ديونها واحتياطي خدمة الدين في يونيو 2023، والذي انخفضت بنهايته مستحقات الشركة المصرية للتكرير من الهيئة إلى حوالي 510 مليون دولار

ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مع استبعاد المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 38% و105% على التوالي خلال الربع الأول من عام 2023 في ضوء الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة وتحسن نتائجها بفضل الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها المجموعة للتركيز على الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات، وزيادة التصدير، والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية العالية

ارتفاع إيرادات شركة طاقة عربية مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي (طاقة غاز) ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به، ومدعومةً بارتفاع أسعار البيع بقطاع توزيع المنتجات البترولية

نمو إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 26% خلال الربع الأول من عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الدولارية لبعض شركاتها التابعة مقومةً بالجنيه

الشركة الوطنية للطباعة تشهد نمو إيرادات جميع أنشطتها التابعة، في ضوء استفادتهم من زيادة أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات

نمو إيرادات شركة أسكوم بتأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة

ارتفاع إيرادات شركة مزارع دينا بفضل تحسن عمليات جميع قطاعاتها التابعة؛ والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان المتخصصة في تصنيع الألبان والعصائر تستفيد من زيادة أسعار بيع جميع المنتجات، وكذلك المنتجات الجديدة التي أطلقتها

حققت القلعة إيرادات من أنشطة التصدير بقيمة 24.2 مليون دولار تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2023. وسجلت الشركة إيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي بقيمة 798.4 مليون دولار تقريبًا خلال نفس الفترة. وتواصل القلعة جهودها لزيادة أنشطة التصدير خلال الفترة المقبلة بهدف الاستفادة من الميزات التنافسية للتصنيع المحلي

إتمام عملية إعادة هيكلة ديون القلعة ما يزال من أولويات الإدارة، وقد نجحت القلعة في تسوية وإعادة هيكلة بعض الديون المرتبطة بها وبشركاتها التابعة وتعمل حاليًا على تسوية بعض الديون عبر بيع جزء من أسهم شركة طاقة عربية التي تم إدراجها مؤخرًا بالبورصة المصرية مع إمكانية إعادة شراء تلك الأسهم لاحقًا؛ وقد تقوم القلعة باتباع نفس النهج مع عدد من الأصول الأخرى بالتزامن مع توصلها لاتفاق مع الدائنين حول تسوية الديون وإعادة هيكلتها؛ كما تدرس القلعة التخارج من بعض المشروعات والأصول غير الأساسية و الصغيرة أو ضعيفة الأداء مستقبلاً

تسوية الديون وعمليات إعادة الهيكلة المذكورة قد تسفر عن تسجيل القلعة أرباحًا رأسمالية ناتجة عن بيع بعض الأصول

أثبتت القلعة مرونة فائقة وسط بيئة اقتصادية صعبة. وتعتزم الإدارة دفع عجلة نمو الشركة من خلال مواصلة سياستها لضخ استثمارات إضافية صغيرة في شركاتها التابعة بهدف زيادة تدفقاتها النقدية وخفض ديونها منسوبة للتدفقات النقدية، مما سيكون له أثرًا إيجابيًا مستقبلًا

تدرس القلعة مجموعة من الاستثمارات متوسطة الحجم والخضراء الموجهة للتصدير، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة محلية عالية ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة

تؤكد القلعة على سلامة جميع أفراد فريق العمل وأصولها بمصنع أسمنت التكامل التابع لها في السودان، علمًا بأن المصنع يعمل بطاقة تشغيلية محدودة؛ وتواصل القلعة مراقبة وتقييم الأوضاع وتطوراتها هناك عن كثب

طبقت القلعة المعالجة المحاسبية الاستثنائية التي تم إقرارها بمعايير المحاسبة المصرية بدءًا من الربع الأول من عام 2023، والتي تسمح للشركة بإعادة تبويب أرباح أو خسائر فروق العملة التي سجلتها بعد تراجع قيمة الجنيه ضمن بند الدخل الشامل الآخر تحت حقوق الملكية بالميزانية. وبالتالي تم إعادة تبويب نتائج الربع الأول من عام 2022 لتسهيل المقارنة

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 30.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 62%. وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 10.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، صعودًا من 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة ارتفاع هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير، بالإضافة إلى الأداء القوي لجميع الشركات التابعة.

وفي حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 38% إلى 6.9 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة. وقد ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 27% لتبلغ 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي، ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به. كما ساهم ارتفاع أسعار البيع بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو الإيرادات خلال الفترة.

وقد ارتفع هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطه 3.7 مليون دولار يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 2.7 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، علمًا بأن هامش ربح التكرير بدأ في الانخفاض، متجهًا نحو مستوياته الطبيعية منذ بداية عام 2023 بعد بلوغ أعلى مستوياته خلال عام 2022، حيث سجل متوسطه 4.9 مليون دولار يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بنسبة سنوية 54% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 915 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بفضل مواصلة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات، علمًا بأن إيرادات الثلاث شركات التابعة ارتفعت بفضل زيادة أسعار البيع ونمو حجم المبيعات. كما ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 74% لتبلغ 498.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة جلاس روك وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

علاوةً على ذلك، ارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بنسبة سنوية 26% لتبلغ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الدولارية لبعض الشركات التابعة عند تقويمها بالجنيه. وارتفعت أيضًا إيرادات شركة مزارع دينا بنسبة سنوية 49% إلى 409.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدعومةً بتحسن العمليات، واستفادة الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان من زيادة الأسعار وإطلاق منتجات جديدة. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة "سي سي تي او" بمعدل سنوي 40% لتسجل 130.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك على خلفية التحسينات التشغيلية التي أدخلتها على عملياتها في السوق المصري تحت مظلة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الاقتصاد العالمي ما زال يمر بواحدة من أصعب الفترات التي شهدها التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات الصعبة وأبرزها بلوغ الديون العالمية أعلى مستوياتها وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما ينبئ باستمرار انخفاض معدلات النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتوجيه الجهود نحو تقليص المديونيات.

وتابع هيكل أن الوضع لا يقل صعوبة على الصعيد الإقليمي. ومحليًا تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها على الرغم من بدء انخفاضها عالميًا، علمًا بأن البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف هيكل أنه على الرغم من التحديات السابق ذكرها، إلا أنه يثق في قدرة القلعة على تجاوزها في ضوء ما تحظى به الشركة من قدرة على الاستفادة من التغيرات العالمية بفضل الأساسات الراسخة التي تقوم عليها الشركة والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما. كما أن القلعة مهيئة للاستفادة من مكانة مصر التي تحولت إلى مركز صناعي للاقتصادات الغربية وبوابة للدخول لمختلف الأسوق في أفريقيا والشرق الأوسط، وما يطرحه ذلك من فرص استثمار واعدة.

وأعرب هيكل عن اعتزازه بالنمو القوي الذي حققته إيرادات القلعة خلال الربع الأول من عام 2023 على الرغم من عدم استقرار بيئة الأعمال، حيث ارتفعت بمعدل الضعف تقريبًا بفضل المرونة الفائقة التي تحظى بها المجموعة. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنحو ثلاثة أضعاف بفضل استراتيجيات النمو والاستثمار التي تطبقها القلعة عبر مختلف شركاتها التابعة. علاوة على ذلك، فقد نجحت الشركة في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تكبد صافي خسائر خلال الربع السابق. وأضاف أن الإدارة ستركز خلال الفترة المقبلة على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، على أن يتم توظيفها بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأكد هيكل أن الإدارة تعتزم مواصلة تنفيذ استراتيجيات النمو والاستثمار على مستوى الشركات التابعة للقلعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار الجذابة، علمًا بأن الإدارة تثق في قدرة جميع الشركات التابعة على الاستفادة من استراتيجيات القلعة ومواصلة النمو وتجاوز مختلف التحديات بمرونة، مدعومةً بالنتائج القوية التي حققتها خلال الربع الأول من العام، والتي تدعم توقعات الإدارة بمواصلة النمو رغم التحديات الحالية.

كما أعرب هيكل عن اعتزازه بإدراج شركة طاقة عربية في البورصة المصرية مؤخرًا وبدء تداول أسهمها في 9 يوليو 2023، حيث ستساهم تلك الخطوة في تمكين القلعة من المضي قدمًا في خطتها لتسوية بعض الديون عبر بيع عددًا من الأصول، مشيرًا إلى أن القلعة تعمل حاليًا على تسوية بعض الديون من خلال بيع 20% من أسهم شركة طاقة عربية ضمن المرحلة الأولى من إعادة هيكلة ملكية الشركة، وذلك مع الاحتفاظ بإمكانية شراء تلك الأسهم مستقبلاً. وأضاف أن القلعة قد تقوم باتباع نفس النهج مع عدد من الأصول الأخرى بالتزامن مع توصلها لاتفاق مع الدائنين حول تسوية الديون وإعادة هيكلتها.

كما أكد هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية وتحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققته المجموعة ومختلف الشركات التابعة مع بداية العام على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية، حيث حققت استثمارات قطاع الطاقة أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري في ضوء استمرار شركة طاقة عربية في التوسع بشبكات توزيع الطاقة عبر افتتاح محطات جديدة للغاز الطبيعي المضغوط والوقود. كما حقق هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير مستويات قوية، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، علمًا بأن هامش ربح التكرير بدأ في الانخفاض نحو مستوياته الطبيعية منذ بداية عام 2023. كما لم يحدث تباطؤ أو توقف في إنتاج الشركة المصرية للتكرير خلال الربع الأول من عام 2023. وأشار الخازندار إلى استثمارات قطاعي التعدين والطباعة التي ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدةً من قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وأخيرًا، واصل قطاعيّ الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما.

ولفت الخازندار إلى حرص الإدارة خلال الفترة السابقة على خفض مستويات المخاطر بشكل رئيسي من خلال تقليص ديون المجموعة وزيادة تدفقاتها النقدية، مشيرًا إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في سداد أقساط القرض والفوائد المتأخرة خلال الربع الأول من العام الجاري والانتظام في السداد مع الدائنين. وأكد أن الإدارة تواصل إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتباره من أولوياتها.

فيما يلي استعراض إضافي لأداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لنتائج ومستجدات الربع الأول من عام 2023. يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaholdings.com

#بياناتشركات

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يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات الإخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا الرابط: qalaaholdings.com/newsroom

شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف. المزيد من المعلومات على الموقع الإليكتروني: qalaaholdings.com

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.