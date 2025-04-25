66 مليون مريض تلقوا علاجات الشركة خلال 2024، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت "بوهرنجر إنجلهايم" صافي مبيعات بلغ 855 مليون يورو في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، مقارنة مع 732 مليون يورو في عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، كما كشفت المجموعة عن ارتفاع أعداد المرضى الذين استفادوا من حلولها العلاجية إلى 66 مليون مريض خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنةً بالعام السابق. ويواصل خط إنتاج الشركة تحقيق تقدم ملحوظ، مع الاستعداد لإطلاق مجموعة من العلاجات الجديدة اعتباراً من عام 2025. وفي إطار التزامها المتواصل بالبحث والابتكار في المجال الطبي، رفعت الشركة استثماراتها في البحث والتطوير إلى 6.2 مليار يورو، بما يعادل 23.2% من صافي مبيعاتها. كما سجلت المجموعة نمواً في صافي المبيعات بلغ 6.1%* ليصل إلى 26.8 مليار يورو.

وبهذه المناسبة، قال هوبرتوس فون باومباخ، رئيس مجلس إدارة "بوهرنجر إنجلهايم": "مع النمو المتواصل الذي تشهده مجموعتنا من الحلول العلاجية واقتراب موعد إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة في الأسواق، فقد دخلنا مرحلة هامة من مسيرة الاستثمارات الكبيرة لإيصال هذه الابتكارات إلى المرضى. إنّ تسريع وتيرة توفير العلاجات الحديثة يشكّل أولوية قصوى لنا، ونؤكد التزامنا بالاستفادة من الفرص المتاحة للاستجابة بشكل فاعل لاحتياجات المرضى حول العالم".

من جانبه، قال ديريك أوليري، المدير الإقليمي لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يجسد توسيع حضور منتجاتنا العلاجية في عام 2024 لتلبية احتياجات المزيد من المرضى إنجازاً لافتاً وثمرة التزامنا الجاد بتلبية الاحتياجات غير الملباة في مجالي صحة البشر والحيوان، ويدفعنا للمضي بالعمل نحو تيسير سبل وصول أفراد المجتمعات لابتكاراتنا الدوائية وتعزيز جهودنا لحماية صحة وعافية الحيوان ووضع بصمة إيجابية جلية في حياة كل من يحتاجها. ونتطلع قدماً بالشراكة مع مختلف المعنيين بالقطاع الصحي والدوائي لمواصلة هذا الزخم المرتفع خلال عام 2025 وإطلاق المزيد من الابتكارات المدعومة بالأدلة العلمية التي تلبي احتياجات البشر والحيوان".

سجّلت مبيعات الأدوية البشرية لدى "بوهرنجر إنجلهايم" نمواً بنسبة 7.0%* لتصل إلى 21.9 مليار يورو، مدفوعة بالأداء القوي لأدوية مرض الكلى المزمن والسكري من النوع 2 وفشل القلب التي ارتفعت بنسبة 14.6%* لتصل إلى 8.4 مليار يورو. وشهدت أدوية التليف الرئوي مجهول السبب وأدوية بعض أمراض الرئة الخلالية التليفية نمواً بنسبة 8.9%* لتصل إلى 3.8 مليار يورو.

وتشمل مشاريعنا البحثية في مجال الأدوية البشرية أكثر من عشر تجارب سريرية جديدة في المرحلتين الثانية والثالثة من التطوير المقرّر تنفيذها خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لإطلاق مجموعة من العلاجات الهامة خلال الأعوام الخمسة القادمة. وفي هذا الإطار، ارتفع إنفاق "بوهرنجر إنجلهايم" على البحث والتطوير في مجال الأدوية البشرية إلى 5.7 مليار يورو، ما يمثل 27.6% من صافي مبيعات وحدة الأعمال.

سجّلت مبيعات قطاع صحة الحيوان لدى "بوهرنجر إنجلهايم" نمواً بنسبة 1.9%* لتبلغ 4.7 مليار يورو خلال عام 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على مبيدات الطفيليات والعلاجات البيطرية المخصصة للحيوانات الأليفة، إلى جانب المنتجات الخاصة بالدواجن والحيوانات المجترة. وواصلت مبيدات الطفيليات تعزيز موقعها كأعلى الفئات مبيعًا ضمن القطاع، بنمو بلغ 14%* لتصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار يورو.

وقال فرانك هوبلر، عضو مجلس الإدارة ومسؤول الشؤون المالية في "بوهرنجر إنجلهايم": "استثمرت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 25 مليار يورو في مجال البحث والتطوير. ونظراً للمنتجات المبتكرة التي نعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة، نعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتطوير خلال السنوات القلية القادمة".

واستناداً إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها عدد من الدراسات الحيوية، تستعد الشركة لطرح مجموعة من العلاجات الجديدة لتطوير رعاية مرضى التليف الرئوي مجهول السبب والتليف الرئوي التدريجي، فضلاً عن أول دواء موجه يؤخذ عن طريق الفم لمرضى سرطان الرئة الذين لديهم طفرة في جين HER2 وتلقوا العلاج سابقاً.

وقد تم تقديم كلا العقارين إلى الجهات التنظيمية على الصعيد الدولي، ويُتوقّع طرحهما لأول مرة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

وقدمت "بوهرنجر إنجلهايم" خلال العام الماضي الدعم لمربّي الماشية والجهات الحكومية، من خلال توفير اللقاحات اللازمة والمساعدة التقنية لمواجهة تفشّي عدد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل إنفلونزا الطيور، وفيروس اللسان الأزرق، والحمى القلاعية. وتمثل هذه الأمراض تهديداً بالغاً لصحة الحيوان، كما تخلف آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، وتعيق استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

تمضي شركة "بوهرنجر إنجلهايم" بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بالوصول إلى الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2030. وقد ارتفعت نسبة اعتماد عملياتها العالمية على الكهرباء المتجددة إلى 75% خلال عام 2024، بفضل بالتحول لاستخدام مصادر طاقة مستدامة في عدد من مواقعها الرئيسية مثل اليابان والصين. كما شهد مقر الشركة في إنجلهايم بألمانيا تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الوقود الحيوي، ما رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذا الموقع إلى 95% من إجمالي احتياجه من الطاقة.

في إطار جهودها العالمية لمكافحة داء الكلب، وفّرت الشركة نحو 46 مليون جرعة من لقاح داء الكلب، وساهمت في دعم حملات التطعيم في عدد من البلدان التي تُعد بؤراً للمرض. وفي مجال تعزيز الرعاية الصحة المخصصة للسكتة الدماغية، واصلت الشركة تطوير مبادرة "الملائكة" التي تهدف إلى تحسين جودة العلاج في مراكز السكتة الدماغية القائمة. وقد انضمت أكثر من 1000 منظمة صحية جديدة إلى المبادرة التي تُعدّ اليوم أكبر شبكة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم حيث تضم أكثر من 237 ألف متخصص في الرعاية الصحية، يعملون في أكثر من 9000 مستشفى في 158 دولة، وأسهمت حتى الآن في دعم 19 مليون مريض بالسكتة الدماغية.

تتوقع "بوهرنجر إنجلهايم" استمرار الاتجاهات والتطورات العامة التي شهدها عام 2024 في التأثير على أدائها خلال عام 2025. وتتوقع الشركة نمواً مستمراً في عدد المرضى الذين تصل إليهم حول العالم، إلى جانب ارتفاع طفيف في صافي المبيعات السنوية، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات أسعار الصرف والعوامل الاستثنائية.

(*) تم تعديل أرقام نمو المبيعات بما يعكس تأثيرات العملة.

(**) القيمة الاحتمالية أحادية الجانب لاختبار Z لفرضية العدم التي تنص على أن معدل الاستجابة الموضوعية (ORR) أقل من أو يساوي 30%.

نبذة عن "بوهرنجر إنجلهايم"

"بوهرنجر إنجلهايم" هي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان. وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير ملباة. ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بوهرنجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به. ويعمل لديها أكثر من 54500 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً سعياً لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة. ولمعرفة المزيد حول الشركة يرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.boehringer- ingelheim.com

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