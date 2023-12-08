هيلتون تعلن نتائج مبادرة الإفطار الأخضر – البرنامج التجريبي الرائد على مستوى 13 فندقاً بالإمارات بالتعاون مع Winnow والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء " نعمة "

البرنامج التجريبي يسجل انخفاضاً بواقع 62% في هدر الطعام ويمثل دليلاً على الالتزام المتواصل لإدارة نفايات الطعام في قطاع الضيافة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت هيلتون، بالتعاون مع كل من Winnow والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء " نعمة "، عن نتائج البرنامج التجريبي " الإفطار الأخضر" الذي شهد تخفيضاً قدره 62% في هدر الطعام قبل وبعد الوصول إلى المستهلكين ضمن عملياتها في 13 فندقاً في دولة الإمارات على مدى أربعة أشهر، وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن قطاع الضيافة يلعب دوراً بارزاً في تحقيق المنفعة العامة، تلتزم هيلتون بتخفيض الهدر في عملياتها العالمية عبر برنامج لتقليل نفايات الطعام في جميع مطابخها، فيما تقوم بخطوات فعالة على الصعيد العالمي وفي دولة الإمارات لتخفض الهدر في كافة علاماتها التجارية.

وأعلنت هيلتون عن نتائج البرنامج التجريبي لمبادرة الإفطار الأخضر خلال عرض قدمته في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، بحضور إيما بانكس، نائب الرئيس لاستراتيجية وتطوير الأغذية والمشروبات لدى هيلتون، وجان جاريس هاند نائب الرئيس العالمي للشؤون الاجتماعية والبيئية والحوكمة، إلى جانب شركاء هيلتون وشركاء البرنامج، واستمتع الضيوف خلال الفعالية بإفطار مستدام تبعته جلسة نقاشية حول أهمية التخفيض من هدر الطعام والنتائج المؤثرة التي حققها البرنامج في مرحلته التجريبية، بمشاركة كل من:

خلود النويس، الأمين العام للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة"، ومدير الاستدامة لدى مؤسسة الإمارات

مارك زورنيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى Winnow

طارق خوري، المنسق الإقليمي للتغير المناخي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا

واستكمالاً لنجاح حملة رمضان الأخضر التي أطلقتها هيلتون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، انطلق البرنامج البيئي في أغسطس 2023 وبدأ بتركيب أنظمة الإنتاج وبقايا الطعام في 13 فندقاً مشاركاً، حيث جرى تسجيل بيانات الأساس وتحديثها في تلك الفترة حتى نوفمبر 2023.

شهد البرنامج التجريبي تخفيضاً قدره 62% بنفايات الطعام قبل وبعد وصوله إلى المستهلك، أي ما يعادل تقديم أكثر من 400 ألف وجبة وتجنب حوالي 726 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فقد انخفض هدر الطعام قبل الوصول إلى المستهلك بما يزيد على 76 بالمائة، بينما وصلت النسبة إلى 55% في ما بعد الوصول إلى المستهلك. وتضمنت بقايا الطعام في غالبيتها الخبز والمعجنات والبيض والعصيدة وعصيدة الأرز ويخنة سامبار والفاصوليا المطهوة.

ومن جانبها، قالت إيما بانكس، نائب الرئيس لاستراتيجية وتطوير الأغذية والمشروبات لدى هيلتون: " سعدنا بالنجاح الذي حققته مبادرة الإفطار الأخضر الأولى ضمن قطاع الضيافة في دولة الإمارات، إذ مكننا هذا المشروع التجريبي من جمع البيانات حول سلوك المستهلكين بهدف تعزيز الوعي واتخاذ الخطوات الفعالة في الفنادق والقطاع بأكمله. ونأمل بأن تلهم تلك المبادرة جميع العاملين في القطاع لشراء المنتجات المحلية وتخفيض الهدر والنفايات ".

ولضمان التنفيذ السلس والفعال للمبادرة، زوّدت شركة Winnow فرق العمل بأدوات القياس المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعقدت جلسات تدريبية أسبوعية بهدف دعم التغيير السلوكي لدى طواقم الفنادق المشاركة، كما وزّعت الإرشادات السلوكية التي صممتها مبادرة "نعمة" في مواقع استراتيجية في منطقة الطعام لتشجيع الضيوف على اتخاذ قرارات أكثر استدامة، وتمكنت هيلتون من تحديد أبرز التوجهات في بقايا الطعام والهدر، والمساهمة في التجربة الوطنية لفقدان وهدر الطعام، ودعم مستهدفات الدولة لتخفيض نفايات الطعام من خلال مبادرة "نعمة"، وتجدد هيلتون التزامها لإعطاء الأولوية لتخفيض هدر الطعام، والعمل نحو المرحلة التالية من المشروع التجريبي.

من الجدير بالذكر أن قائمة الفنادق المشاركة تضم كلاً من فندق والدورف أستوريا دبي نخلة الجميرا، ووالدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، وكونراد دبي، وكونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، ووارنر براذرز أبوظبي، مجموعة فنادق كوريو من هيلتون، وكانوبي باي هيلتون دبي السيف، وهيلتون دبي نخلة الجميرا، وهيلتون دبي الجميرا، ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وهامبتون هيلتون جزيرة المرجان، وهامبتون هيلتون دبي السيف، ودبل تري من هيلتون دبي – الخليج التجاري.

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