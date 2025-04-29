• حقق الشرق الأوسط أداءً أفضل من أي منطقة أخرى بعد جائحة كوفيد العالمية، حيث بلغ إنفاق السفر لأغراض العمل 19.4% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، برزت الاتجاهات الحالية في إنفاق سفر الأعمال، والظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، والتأثير المتزايد للاستراتيجيات الاقتصادية الإقليمية كقوى مؤثرة تُشكّل مستقبل سفر الأعمال في الشرق الأوسط، حيث اجتمع اليوم خبراء في منصة فعاليات الأعمال الجديدة خلال معرض سوق السفر العربي 2025، وهي جزء من منطقة IBTM@ATM التي أُطلقت حديثًا، لمناقشة كيفية تكيف إنفاق سفر الأعمال الإقليمي مع هذه التحولات العالمية، واستكشاف التوقعات المالية التي تُحرّك التطورات الاستراتيجية في هذا القطاع.

وبالشراكة مع الرابطة العالمية لسفر الأعمال تم انعقاد جلسة بعنوان "حالة الأمة: استكشاف مستقبل سفر الأعمال في الشرق الأوسط" تحليلًا شاملًا لديناميكيات السوق التي تؤثر على ميزانيات سفر الشركات وعمليات صنع القرار اليوم.

وبهذه المناسبة قالت كاثرين لوجان، نائب الرئيس الإقليمي الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في الرابطة العالمية لسفر الأعمال: "بشكل عام، ثمة تأييد قوي لسفر الأعمال في عام 2025، لكن التغيير التحويلي سيستمر في التأثير على كيفية سفرنا للعمل حول العالم. ويشمل ذلك الاستقرار الاقتصادي، وعوامل الميزانية، وكيفية ومكان عملنا، وآثار التكنولوجيا، وتطور الاستدامة في سفر الأعمال، والتركيز على المسافر".

كما سلطت لوغان الضوء على أن سفر الأعمال المُدار بشكل مستدام هو قوة للخير، ويدفع عجلة التقدم للشركات والحكومات والاقتصادات والأفراد.

ووفقًا لتقرير توقعات مؤشر سفر الأعمال لعام 2024، تُمثل منطقة الشرق الأوسط 1.2% من الإنفاق العالمي على سفر الأعمال، وقد حققت أداءً أفضل من أي منطقة أخرى بعد جائحة كوفيد، حيث وصل الإنفاق إلى 19.4% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وبلغ الإنفاق المُقدر على سفر الأعمال في الشرق الأوسط 18.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% في عام 2025، مما يُبرز الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في منظومة سفر الشركات والفعاليات العالمية.

بدوره قال كيران كيلي، المدير العام لشركة FCM Travel في الشرق الأوسط وأفريقيا: "هناك توقعات إيجابية لسفر الأعمال في المنطقة، مدعومة بالاتجاهات التي نراها من عملائنا، واستطلاعات الرأي، وتوقعاتنا للعام المقبل. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى المشاريع العامة والخاصة الجارية، فعلى سبيل المثال، يكاد يكون من المستحيل الحصول على مقعد على متن طائرة من دبي إلى الرياض، وبمجرد الوصول، تصبح توافر الفنادق محدودًا. وتُعد نسبة إشغال الفنادق في المنطقة الأعلى عالميًا، حيث تتراوح بين 70% و80%، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الفنادق، ولكن بشكل عام، كل شيء إيجابي".

وفي معرض حديثها عن أهمية الجلسة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إن فهم التحولات في إنفاق سفر الأعمال أمرٌ بالغ الأهمية للشركات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية ومرونتها في سوقٍ سريع التطور. وتُعد جلساتٌ كهذه في فعالية IBTM@ATM بالغة الأهمية لتزويد الحضور برؤى عملية وتحليلات واقعية، مما يُمكّنهم من مواكبة أنماط السفر المتغيرة واكتشاف فرص جديدة في الشرق الأوسط وخارجه".

ويواصل قسم فعاليات الأعمال في فعالية IBTM@ATM استكشاف الاتجاهات الناشئة في مجال سفر الأعمال، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وفعاليات الشركات حتى يوم الأربعاء 30 أبريل. ستغطي الجلسات مواضيع متنوعة، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الاستعداد للمستقبل في سفر الأعمال، والتواصل البشري مقابل الذكاء الاصطناعي في تجارب الفعاليات، والاتجاهات الجديدة في سفر فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الخارجية الصينية، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع الفعاليات، وتعزيز العمل المناخي من خلال شراكات استراتيجية في مجال سفر الأعمال، وغيرها من المواضيع.

هذا وتستقبل الدورة الثانية والثلاثون من سوق السفر العربي، التي تُعقد تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، أكثر من 55,000 متخصص في مجال السفر من 166 دولة هذا الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي، مما يعزز دور دبي المحوري كمركز للسياحة العالمية والتعاون التجاري.

ينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases/.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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