القاهرة : نجحت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية- في تحقيق مبيعات ضخمة خلال النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب بلغت 600 مليون جنيه بإجمالي 80 وحدة على مدار أيام المعرض الأربعة، لتصبح ضمن قائمة أعلى الشركات مبيعًا بالمعرض العقاري الأكبر في مصر.

وشهد جناح شركة سكاي أبو ظبي بـ"سيتي سكيب 2023"، إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، للتعرف على الوحدات المتاحة بمشروعات الشركة المعروضة للحجز وهي: Capital Avenue وOne Residence وBluetree، حيث نجحت الشركة في تقديم عروض لتقسيط الوحدات تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين و تضمن عائد استثماري للمشروعات العقارية بين وجهات التطوير المختلفة.

كما استطاعت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إطلاق " One Residence" أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش المعرض، مما يؤكد على نجاح رؤية الشركة في طرح مشروعات تلبي تطلعات العملاء.

وتضم المرحلة الجديدة من "One Residence" 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 إلى 130 متر مربع، وسيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهي واحدة من كبرى شركات التصميم في مصر، وتعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فورًا، بالإضافة إلى توفير خدمات الـconcierge، ومن المقرر تسليم وحداته عام 2027.

ويقدم One Residence مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافي يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية وقريب من كل الخدمات الرئيسية، ويطل على مساحات خضراء واسعة، وصولاً إلى تنوع في المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء سواء الطلاب القادمين للدراسة بجامعات العاصمة أو الراغبين في السكن المميز من المديرين بكبرى البنوك والشركات المنتقلة للعاصمة مؤخرًا.

ويعد One Residence أحدث مراحل مشروع Capital Avenueأحد أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر في القطاع العقاري في المنطقة African Property Award لعام 2022، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق في العاصمة الإدارية أبرزها موقعه المتميز الذي يطل على واجهات رئيسية وهي الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025.

كما قدمت الشركة تسهيلات وعروض خاصة على مشروعBluetree - الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر في القطاع العقاري في المنطقة African Property Award مؤخراً كأفضل مشروع سكني عن فئة "المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة" لعام 2023، حيث حقق المشروع مبيعات قوية منذ طرحه للحجز تخطت ال 2 مليار جنيه خلال 6 شهور منذ الإعلان عنه في بداية العام الجاري، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات في شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات في وقت قياسي.

واستكمل مشروع Bluetree صدارة المبيعات السكنية، نتيجة تزايد ثقة العملاء في حرص شركة سكاي أبو ظبي على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة 50 فدان بآخر قطعة أرض مميزة بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام للمشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة، كما أن جميع مباني المشروع مشيدة على أرضي وأربعة طوابق، لتشغل نسبة المباني 19% فقط من إجمالي المساحة الكلية، مما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع 1300 وحدة متنوعة ما بين السكني والتجاري والإداري، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكني يضم شقق ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح بين 115 إلى 300 متر مربع، والجزء التجاري والإداري، الذي يحتوي على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبي كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع نادي اجتماعي، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود إدارة شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري في إنشاء محفظة مشروعات عقارية لا مثيل لها خلال وقت قياسي تتميز باختيار أفضل المواقع المتاحة بالقرب من الطرق والمحاور والخدمات الرئيسية لتسهيل الوصول إليها، وتصميم عام للمشروعات يلبي احتياجات العملاء ويحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، كما يأتي ذلك دليلًا على نجاح رؤية الإدارة في المشاركة بالمعارض العقارية الكبرى المحلية والخارجية للوصول لأكبر شريحة من العملاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة سكاي أبو ظبي:

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 3 مشروعات، مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري Capital Avenue ، بالإضافة إلى مشروع سكنى Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة.