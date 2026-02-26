تم تسعير الصكوك بعائد 7.25% لأجل خمس سنوات، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الجدارة الائتمانية لشركة "أمنيات"

إنجاز ثالث إصدار صكوك في أقل من 10 أشهر، بعد جمع 900 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة:‏ نجحت "أمنيات القابضة المحدودة" ("أمنيات")، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري فائق الفخامة، في تسعير إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى 5 سنوات، وهو ثالث إصدار ناجح للشركة في أسواق رأس المال منذ أول إصدار لها في مايو 2025.

وقد استقطبت الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ الحد الأقصى لسجل الأوامر أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، بما يمثل تغطية تجاوزت 3.0 مرات حجم الطرح في دلالة واضحة على الإقبال الكبير من المستثمرين وتنامي ثقتهم في الجدارة الائتمانية للشركة.‏

وقد أعلنت "أمنيات" يوم الأربعاء عن نطاق تسعير استرشادي أولي عند مستوى 7.625% إلا أنه تم تسعير الإصدار النهائي عند 7.25% بسبب الإقبال القوي من المستثمرين حيث حققت الشركة تقلص في العائد بمعدل 37.5 نقطة أساس خلال اليوم ذاته. ومن المقرر إدراج شهادات الصكوك وتداولها في "السوق الدولية للأوراق المالية" التابعة لـ"بورصة لندن" وفي "ناسداك دبي" خلال الأيام المقبلة.

وسيتم إصدار شهادات الصكوك غير المضمونة من الدرجة الأولى، والمتوقع تصنيفها عند درجة BB- من قبل كلٍ من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ضمن برنامج "أمنيات" لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والمصنف بدرجة BB- من الوكالتين.

ويُعزز هذا الإصدار حضور الشركة في أسواق أدوات الدين الدولية، ويعكس استمرار ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وانضباطها المالي ومتانة قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي. كما يُسهم الإصدار في تمديد آجال استحقاق ديون "أمنيات" إلى عام 2031، في إطار استراتيجية الشركة للتمويل. وستُوجَّه حصيلة الإصدار لدعم التوسع المستمر في محفظتي الأراضي والمشاريع التطويرية المستقبلية.

وكانت "أمنيات" قد جمعت في مايو 2025 مبلغ 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار صكوك خضراء لأجل ثلاث سنوات، في أول دخول لها إلى أسواق أدوات الدين الدولية. ثم سعّرت الشركة في سبتمبر 2025 إصداراً ثانياً من الصكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، ليبلغ إجمالي ما جمعته من إصدارات الصكوك خلال عام 2025 نحو 900 مليون دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذا الإصدار، قال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "أمنيات":‏ "يعكس نجاحنا في تسعير إصدارنا الثالث من الصكوك وتحقيق تغطية تجاوزت 3.0 مرات استمرار ثقة المستثمرين في جدارتنا الائتمانية وانضباطنا في التنفيذ الاستراتيجي. ويعزز هذا الإصدار السيولة النقدية لدينا، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر، ويحقق التوافق بين هيكل رأس المال وإيراداتنا المستقبلية الواضحة عبر مختلف قطاعات أعمالنا، المدعومة بإيرادات متراكمة وجدول دقيق لتسليم المشاريع.‏

ومع استمرار تركيز المستثمرين على توظيف رأس المال وإدارة المخاطر، نواصل التزامنا بنهج متوازن في تخصيص الموارد الرأسمالية، بالإضافة إلى منح الأولوية للتخصيص المدروس للموارد، والحفاظ على مستويات سيولة نقدية عالية ودقة في تنفيذ مشاريعنا. ولا يزال الطلب في قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي قوياً ويرتكز على أسس صلبة حيث يواكب نمونا هذا الطلب عبر مشاريع تطويرية مدروسة بدقة ورؤية استراتيجية واضحة وطويلة الأجل.‏ ونقدر ثقة المستثمرين العالميين بأعمالنا، تزامناً مع هذه المرحلة الجديدة من النمو المنضبط والمستدام".

وخلال عام 2025، رسّخت دبي مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة، مسجلة 500 صفقة سكنية تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار أمريكي، بزيادة سنوية بلغت 15% في عدد الصفقات وارتفاع بنسبة 28% في إجمالي القيمة لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي. وخلال السنوات الخمس الماضية، برزت "أمنيات" بوصفها شركةً رائدةً في سوق الشقق والمكاتب فائقة الفخامة في دبي التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي، وهو القطاع الأساسي الذي تنشط فيه الشركة، كما وسّعت حضورها في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع عبر أعمال العلامة التجارية "بيوند"، بما أسهم في بناء محفظة متوازنة ومتنوعة.

ويأتي هذا الإصدار بعد إعلان "أمنيات القابضة المحدودة" عن نتائجها المالية الموحّدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي سجّلت فيها الشركة إيرادات بلغت 4.1 مليار درهم وصافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات مؤجلة متراكمة بقيمة 19.6 مليار درهم عبر ثلاث قطاعات رئيسية تشمل العقارات السكنية فائقة الفخامة، والعقارات التجارية فائقة الفخامة، وقطاع العقارات السكنية الفاخرة الأوسع، بما يمنح رؤية واضحة لتدفقات الإيرادات المستقبلية على مدى سنوات عدة.

وعمل كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار. في حين تولى كل من مصرف عجمان، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك الشارقة، وراك بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.

نبذة عن أمنيات:

"أمنيات" هي إحدى العلامات التجارية الأبرز ضمن "مجموعة أمنيات" وهي محفظة متنوعة ومتعددة العلامات التجارية تنشط في قطاعات العقارات، والضيافة، والتجارة والتقنية. منذ تأسيسها في العام 2005 تتابع "أمنيات" مسيرتها في إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة. وهي تُعد مطوّرًا عقاريًا رائدًا في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لإمارة دبي. ومن خلال إتقانها لفلسفة "فن الارتقاء" ودمجها بين الفخامة الفائقة وأسلوب العيش المُنتقى بعناية، تقدّم تصاميم وتجارب مفصّلة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والتجزئة. وترتكز فلسفة "أمنيات" على دفع الحدود الفنية في التصميم والحِرفية والتميّز بهدف الارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد قدّمت الشركة تحفًا أيقونية بارزة منها: "ذا أوبوس" و"وان آت بالم جميرا" و "أورلا" و"ذا لانا" .

www.omniyat.com

للاستفسارات الإعلامية:

نهى حبيب، مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، مجموعة أمنيات

noha.habib@omniyatgroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات