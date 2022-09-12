تشمل الأعمال الأولية التي تمهد لتنفيذ البنية التحتية الأساسية

أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن اكتمال 60% من أعمال الحزمة العاجلة لمشروع "رؤى المدينة"، والتي تمضي الشركة في تنفيذها حالياً في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذية للمشروع والذي يقع شرق المسجد النبوي الشريف.

وتتضمن الحزمة العاجلة – التي تمهد لتنفيذ البنية التحتية الأساسية- لمشروع "رؤى المدينة" وفقا للمهندس أحمد بن وصل الجهني الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة توسعة شارع الأعمدة الذي سوف يربط طريق الملك فيصل عند تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب بطريق المطار ، ليصبح باتجاهين بواقع 3 مسارات لكل اتجاه. وأشار المهندس أحمد الجهني إلى أن أعمال إنشاءات الطريق سوف تكتمل مع نهاية عام 2022. كما تتضمن الحزمة إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية، والذي سوف يكتمل في الربع الثاني من عام 2023.

ويسعى مشروع "رؤى المدينة" للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربة زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معتمدا على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة، والتي يستدعي إنشاؤها عمل بعض التحويلات على الطرق المتاخمة لمنطقة المشروع.

يذكر أن استراتيجية شركة رؤى المدينة القابضة تتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة وتطمح الشركة في المساهمة بتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بإثراء تجربة زيارة المدينة المنورة ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

أبرز نقاط الحزمة العاجلة

• توسعة شارع الأعمدة الذي يربط طريق الملك فيصل بطريق المطار ، ليصبح باتجاهين بواقع 3 مسارات لكل اتجاه

• إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية

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