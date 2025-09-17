يواصل مسيرته في صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا والابتكار

الكويت، انطلاقاً من نجاحاته المتواصلة في صقل مهارات الطلبة الكويتيين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للابتكار في مجالات التكنولوجيا، أعلن بنك وربة عن إطلاق النسخة السادسة من برنامجه "رواد" تتويجاً لمسيرة نجاح استمرت لخمس سنوات متتالية، حيث أصبح البرنامج اليوم منصة متكاملة للابتكار تستقطب نخبة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التقنية المتطورة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار المصرفي والتي تؤهلهم لقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

ويقام برنامج رواد 6.0 بالتعاون مع "DIFC Innovation Hub" التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويستهدف هذا العام الطلبة الكويتيين وكذلك الخليجيين الدارسين في الجامعات الأوروبية، وبالأخص في المملكة المتحدة، فيما يمثل هذا البرنامج الفريد من نوعه استثماراً استراتيجياً في الطاقات الشبابية ويعكس التزام بنك وربة الراسخ بدعم التعليم وتنمية القدرات البشرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

متحدثاً عن البرنامج، قال السيد أنور بدر الغيث – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق النسخة السادسة من برنامج رواد، هذا البرنامج الذي أصبح علامة مميزة في مسيرة بنك وربة وجزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا "لنملك الغد"، وعلى مدى السنوات الماضية نجح هذا البرنامج في تخريج أجيال من الشباب المبدعين الذين يحملون اليوم شعلة الابتكار في مختلف القطاعات، كما أن استثمارنا في الشباب ليس مجرد مسؤولية اجتماعية؛ بل استراتيجية طويلة المدى لبناء مستقبل مزدهر لوطننا ومنطقتنا".

وأضاف الغيث: "واليوم، مع انطلاق النسخة السادسة، نؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في عقول شبابنا وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تجعلهم قادرين على قيادة التغيير وابتكار حلول مصرفية مستدامة تخدم عملاءنا ومجتمعنا، فيما نتوسع لنشمل طلبة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس قناعتنا الكاملة بأهمية التعاون الخليجي في مجال التعليم والابتكار، ونحن على ثقة بأن الشباب الخليجي يمتلك إمكانيات هائلة، وواجبنا أن نوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتحويل هذه الإمكانيات إلى إنجازات ملموسة تخدم مجتمعاتنا وتساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة".

مسيرة نجاح مستمرة منذ خمس سنوات

منذ انطلاقته، حقق "برنامج رواد" نجاحاً استثنائياً وتطوراً مستمراً في نطاق تأثيره وعمق محتواه التعليمي، حيث بدأ البرنامج في نسخته الأولى كمبادرة داخلية لتعزيز الابتكار بين موظفي البنك، ثم توسع في النسخ التالية ليشمل طلاب جامعة الكويت والجامعات الخاصة في دولة الكويت، وصولاً إلى النسخة الخامسة التي شملت الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة، ويتوسع البرنامج في دورته السادسة اليوم ليشمل طلبة دول مجلس التعاون الخليجي الدارسين في أوروبا، مما يعكس النمو المتواصل والطموح المتزايد لهذه المبادرة الرائدة.

وفي خمس سنوات، تخرج من البرنامج نحو 100 طالباً وطالبة، حيث تمكنوا من تطوير أكثر من 25 مشروعاً مبتكراً في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحلول المصرفية الرقمية، التي ساهمت في تطوير الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء.

أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية

يهدف "برنامج رواد 6.0" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المهمة، أبرزها تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات التقنية المتطورة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير قدراتهم على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المعاصرة في القطاع المصرفي، كما يسعى البرنامج إلى بناء جسور التواصل بين الطلبة والخبراء في الصناعة، وتوفير منصة للتعليم التفاعلي والعمل الجماعي.

ويتضمن البرنامج محاور تعليمية متنوعة تشمل التدريب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاع المصرفي، وتعلم أساسيات البرمجة وتطوير التطبيقات، وفهم أخلاقيات التكنولوجيا والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال والعمل في بيئة تعاونية، وكل هذه المحاور مصممة لتزويد المشاركين بفهم شامل ومتكامل للتحديات والفرص في عالم التكنولوجيا المالية.

وأكد الغيث أنّ تأثير "برنامج رواد" يتجاوز الفوائد المباشرة التي يحصل عليها المشاركون، وقال: "نشهد أثراً إيجابياً واسعاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا من خلال إعدادنا لجيل من الشباب المتخصصين في التكنولوجيا والابتكار، حيث نساهم في بناء اقتصاد معرفي قوي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية ونعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مجتمعنا ونعمل على خلق بيئة محفزة للابتكار تساهم في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات التقنية في المنطقة".

وأشار الغيث إلى أن البرنامج يقوم على فلسفة التعلم التفاعلي والعمل الجماعي، حيث يعمل المشاركون في فرق متنوعة التخصصات لتطوير حلول شاملة ومتكاملة، وهذا النهج لا يكسبهم المعرفة التقنية فحسب؛ بل يطور لديهم مهارات القيادة والتواصل والعمل تحت الضغط، وهي مهارات أساسية لنجاحهم في حياتهم المهنية المستقبلية.

ونوه إلى أن شراكة البنك مع مركز دبي المالي العالمي تضمن حصول المشاركين على أعلى مستويات التدريب والتوجيه من خبراء عالميين في مجال التكنولوجيا المالية، إذ أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمكّن البنك من تقديم محتوى تعليمي متطور يواكب أحدث التطورات في الصناعة ويزود المشاركين بالمعرفة العملية التي يحتاجونها لتطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

تفاصيل البرنامج والمشاركة

يمتد "برنامج رواد 6.0" لمدة ثمانية أسابيع من التدريب المكثف، حيث يعمل المشاركون في فرق متنوعة التخصصات لتطوير مشاريع مبتكرة تحت إشراف وتوجيه خبراء من بنك وربة ومركز دبي المالي العالمي، ويتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية، ومحاضرات من خبراء الصناعة، وجلسات عصف ذهني، ومشاريع عملية تطبيقية تهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتنفيذ.

كما يحصل المشاركون خلال البرنامج على تدريب متخصص في مجالات متعددة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وتطوير الخوارزميات والنماذج التنبؤية، وأمن المعلومات والحماية السيبرانية، وتصميم تجربة المستخدم في التطبيقات المالية، بالإضافة إلى مبادئ ريادة الأعمال والابتكار المسؤول، كما يتاح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع قادة الصناعة والاستفادة من خبراتهم العملية في تطوير الحلول التقنية.

دعوة للمشاركة والتسجيل

يمكن لجميع الطلبة الكويتيين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي الدارسين في الجامعات الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة، التقدّم للمشاركة في "برنامج رواد 6.0" وانتهاز هذه الفرصة الاستثنائية للانضمام إلى مجتمع من المبتكرين الشباب واكتساب مهارات قيمة ستكون لها تأثير إيجابي على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، كما سيحصل المشاركين والفائزين عن جوائز قيمه مقدمه من بنك وربة.

وللتسجيل في البرنامج، يمكن للطلبة المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك وربة أو التواصل مع فريق البرنامج عبر البريد الإلكتروني المخصص Rowad@warbabank.com ، كما أن عملية التسجيل بسيطة وتتضمن تعبئة استمارة التقديم وتقديم بيان شخصي يوضح دوافع المشاركة والأهداف المرجوة من البرنامج. ويُطلب من المتقدمين تقديم نبذة عن دراستهم الأكاديمية واهتماماتهم في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأكد الغيث: "نُشجع الطلبة من جميع التخصصات على التقدم للبرنامج، حيث أن التنوع في المعرفة الأكاديمية يثري التجربة التعليمية ويساهم في تطوير حلول شاملة ومتكاملة، سواءً كان المتقدم يدرس في مجالات الهندسة أو إدارة الأعمال أو علوم الحاسوب أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر، فإن البرنامج مصمم لاستيعاب هذا التنوع وتحويله إلى قوة إبداعية".

قصص نجاح من الدورات السابقة

شهدت الدورات الخمس السابقة من "برنامج رواد" قصص نجاح ملهمة تعكس الإمكانيات الهائلة للشباب الخليجي في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ففي النسخة الخامسة، فاز فريق "وربة ويب" المكون من الطلبة الكويتيين بدر السعيد ومحمد الديحاني وخالد المزيدي بالمركز الأول بمشروعهم المبتكر الذي قدم حلولاً مالية متطورة تساهم في التطوير التكنولوجي في سوق العمل الكويتي.

وفي دورات سابقة، تمكن المشاركون من تطوير تطبيقات ذكية لإدارة المحافظ الاستثمارية، وأنظمة ذكية لتحليل المخاطر الائتمانية، وحلول مبتكرة لتحسين تجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية، وهذه المشاريع لم تحصل على التقدير والجوائز فحسب؛ بل تم تطوير بعضها وتطبيقه فعلياً في بيئة المال والأعمال، مما يؤكد على الجودة العالية والقيمة العملية للمخرجات التعليمية للبرنامج.

الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي

تمثل الشراكة مع "DIFC Innovation Hub" التابع لمركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في نجاح "برنامج رواد"، فهذه الشراكة الاستراتيجية تجمع بين خبرة بنك وربة في القطاع المصرفي الإسلامي والإمكانيات المتطورة لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للابتكار المالي، ومن خلال هذا التعاون، يحصل المشاركون على إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والأدوات، بالإضافة إلى التوجيه من خبراء عالميين في مجال التكنولوجيا المالية.

ويوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة مثالية للتعلم والابتكار، حيث يضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الرائدة والخبراء التقنيين. ويضيف هذا التنوع للمشاركين في البرنامج فرصة التفاعل مع وجهات نظر متعددة وتجارب متنوعة، مما يثري تجربتهم التعليمية ويوسع آفاقهم المهنية.

التطوير المستمر والرؤية المستقبلية

يحرص بنك وربة على التطوير المستمر لـ"برنامج رواد" ليواكب أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والتعليم، وفي كل دورة يتم تحديث المحتوى التعليمي وإضافة موضوعات جديدة تعكس التطورات الحديثة في الصناعة، كما يتم تطوير منهجيات التدريس والتعلم لتكون أكثر تفاعلية وفعالية.

وتتضمن الرؤية المستقبلية للبرنامج توسيع نطاق المشاركة ليشمل طلبة من دول أخرى، وتطوير برامج متخصصة في مجالات تقنية محددة، وإنشاء شبكة خريجين قوية تساهم في دعم الأجيال الجديدة من المشاركين، كما يسعى البنك إلى تطوير شراكات إضافية مع مؤسسات تعليمية وتقنية رائدة لتعزيز جودة البرنامج وتوسيع تأثيره.

دور البرنامج في تحقيق رؤية "لنملك الغد"

يتماشى "برنامج رواد" بشكل مثالي مع رؤية بنك وربة "لنملك الغد"، والتي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب، ويساهم البرنامج في إعداد قادة المستقبل الذين سيقودون التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وهذا الاستثمار في الرأس المال البشري يعكس قناعة البنك الراسخه بأهمية التعليم والابتكار كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، كما يؤكد على التزام بنك وربة بالمسؤولية الاجتماعية ودوره كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية الشاملة للمجتمع.

معلومات التسجيل والمواعيد المهمة

يبدأ التسجيل في "برنامج رواد 6.0" اعتباراً من 16 سبتمبر ويستمر حتى 9 أكتوبر ويُنصح الطلبة المهتمون بالتقدم مبكراً نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة والإقبال الكبير المتوقع على البرنامج، كما ستتم عملية الاختيار بناءً على معايير أكاديمية ومهنية محددة، مع التركيز على الدافعية والإمكانيات الإبداعية للمتقدمين.

وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في البرنامج بتاريخ 15 أكتوبر وسيبدأ البرنامج فعلياً بعد إعلان الأسماء، وللمزيد من المعلومات حول شروط التقديم والمواعيد المهمة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبنك وربة.

الجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -