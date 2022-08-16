القاهرة – أعلنت شركةLMD ، الشركة الرائدة في التطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها الجديد Zoya Ghazala Bay بأرقى مناطق خليج غزالة بالساحل الشمالي وتُعد من أواخر الأراضي المتبقية في منطقة سيدي عبد الرحمن. يقام المشروع على مساحة 150 فدان باستثمارات إجمالية 6 مليارات جنيه، حيث من المنتظر أن يصبح أيقونة مميزة على سواحل خليج غزالة. وضع المخطط الرئيسي للمشروع الذي سيتم البدء في تسليم وحداته عام 2025، شركة Alchemy Architecture، التي تُعد واحدة من أشهر وأكبر بيوت الخبرة العالمية في التصميم العمراني، والمشهود لها بتصميم أرقي وأهم المشروعات.

Zoya Ghazala Bay هو مشروع فريد من نوعه ويقدم مفاهيمًا جديدة للمشروعات الساحلية النابضة بالحياة والجمال. وتتكامل بالمشروع جميع عناصر الحياة الهادئة، بداية من اختيار الموقع الذي تم بعناية فائقة، حيث اختارت شركة LMD بخبرتها الواسعة أن تقيمZoya Ghazala Bay في واحٍد من أفضل مواقع الساحل الشمالي في الكيلو 142 بمنطقة خليج غزالة-سيدي عبد الرحمن، وهو يبعد حوالي ثلاث ساعات فقط عن القاهرة، مما يمنح المشروع ميزة كبيرة وجعله وجهة سياحية لكل من يرغب في الاستمتاع بالهدوء.

يتمتع Zoya Ghazala Bay بمواصفات خاصة من حيث التصميم والخدمات والمساحات المفتوحة والخضراء فالمشروع تجسيد حقيقي لما يجب أن تكون عليه المشروعات الساحلية المتكاملة. فعلي الرغم من المساحة الكبيرة للمشروع، إلا أن الشركة حرصت على إقامة وحداته على مساحة للبناء لا تتعدي 15%، وتخصيص باقي المساحة للمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بما في ذ لك حمامات السباحة والبحيرات الصناعية والأماكن العامة المفتوحة التي تضيف المزيد من الجمال والروعة للمشروع، خاصة مع المنظر المبهر لمياه البحر متدرجة الألوان والبحيرات الصناعية وحمامات السباحة، فضلًا عن الخدمات الراقية التي تقدم تجربة استثنائية مليئة بالراحة والرفاهية والهدوء. تبلغ المساحة البنائية للمشروع ,000153 متر مربع، ويتألف من ثلاث مراحل تضم وحدات متنوعة، بما في ذلك الفيلات المستقلة بإطلالة مباشرة علي البحر وحمامات السباحة واللاجونز، ووحدات التوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات والكبائن بمساحات تبدأ من 120 متر مربع ومستويات ومصاطب مختلفة متدرجة تتيح لكافة المقيمين الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمسطحات المائية المختلفة والمساحات الخضراء على مدار اليوم.

وأكد المهندس عمرو سلطان-الرئيس التنفيذي لشركة LMD أنّ مشروع Zoya Ghazala Bay بمنطقة خليج غزالة يمثل حالة متفردة واستثنائية من الجمال والخصوصية لكل المقيمين والزائرين، قائلًا: "يومًا بعد يوم تتكامل رؤيتنا لما نود أن نقدمه لعملائنا المتميزين من مشروعات راقية تضم كافة عناصر الحياة العصرية الراقية التي يسعى الجميع للحصول عليها الآن في ظل هذا الصخب الكبير الذي تشهده حياتنا. ولهذا سعينا أن يصبح مشروع Zoya Ghazala Bay نموذجًا متكاملًا للمشروعات الساحلية التي توفر لقاطنيها وزوارها كل ما يتطلعون إليه من خدمات حصرية تلبى رغباتهم وتتخطى توقعاتهم، وتحقق لهم أعلي قدر من الخصوصية والمتعة الحقيقية بعيدًا عن الزحام."

ينفذ المخطط الرئيسي لمشروع Zoya Ghazala Bay شركة Archi-View Architect والتي تتمتع بخبرة كبيرة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة بأفكار وحلول عصرية مبتكرة تمزج بين عناصر الطبيعة مع أفضل استغلال للمساحات والاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم أعلى معايير الراحة والاستمتاع للمقيمين والزائرين، حيث حرصت Archi-View Architect على وجود مساحات فاصلة بين الوحدات السكنية المختلفة في المشروع، لضمان الخصوصية والاستقلالية التامة لقاطنيه، فضلًا عن إقامة شبكة من الطرق والممرات التي تتيح التنقل بسهولة كبيرة فيما بين الوحدات المختلفة والوصول بيسر للخدمات المتنوعة التي يوفرها المشروع من مناطق للترفيه والضيافة والألعاب المائية والرياضية التي تناسب كافة الأعمار، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال ومتاجر للتجزئة ومناطق تجارية تضم أرقى وأشهر العلامات التجارية. تجدر الإشارة أنّ LMD تستهدف مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه.

تسعى شركة LMD منذ عام 2007 لتقديم تجربة سكنية وتجارية مختلفة، فهي تلتزم بالتوسع جغرافيًا لتقدم رؤيتها المتميزة للعالم من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تتجاوز كل ما هو ممكن فى كافة جوانبها. وتفخرLMD بامتلاكها محفظة أراضي ضخمة في مواقع استراتيجية متنوعة، تسعى من خلالها لتنفيذ عدد من المشروعات التجارية والسكنية والمشروعات متعددة الاستخدامات. تتمتع LMD بتواجدها القوى في كل من دبى وإسبانيا واليونان، كما تتضمن محفظة أعمال LMD في مصر العديد من المشروعات العمرانية المميزة منها مشروع One-Ninety متعدد الاستخدامات بموقعه المتميز على أول شارع التسعين بالتقاطع مع الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، والذى يجمع بين وحدات سكنية تحمل علامة تجارية عالمية ومكاتب ومجمعات تجارية تم تشييدها لتقديم تجربة فريدة من نوعها تتجاوز كل ما هو تقليدي، وكذلك مشروع 3’Sixty متعدد الاستخدامات والذي يقدم مفهومًا جديدًا للمشروعات الإدارية والطبية والتجارية بمنطقة شرق القاهرة، هذا إلى جانب مشروعها الجديد Stei8ht، أولى مشروعات LMD السكنية في أهم مناطق شرق القاهرة على مساحة شاسعة تصل إلى 500 فدان. تمتلك LMD رؤية واستراتيجية واضحة تهدف من خلالها لتقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائها.

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نبذة عن شركة LMD للتطوير العقارى:

تأسست LMD في عام 2007 كمطور فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وتمتلك مشروعات عقارية وسياحية بقيمة 50 مليار جنيه مصرى، وتتمتع بسابقة أعمال تتجاوز الحدود المحلية، لتتواجد مشروعاتها في أسواق دبى وبرشلونة بإجمالى 5000 وحدة تغطى ما يزيد عن 6 ملايين متر مربع. بالإضافة لمشاريعها السكنية والفندقية والإدارية والتجارية فى القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالى. تفخر الشركة بسابقة أعمال ضخمة عالميًا، من بينها برج Continental Tower في دبى، وMuntaner 91 في برشلونة ومشروع Athines السياحي باليونان. أما أحدث مشاريع الشركة فى القاهرة مشروع وان ناينتى One Ninety بالقاهرة الجديدة على مساحة تفوق 344,315 متر مربع. ومن المخطط أن يضم هذا المشروع فندق W وفندق Aloft لرجال الأعمال، بالإضافة إلى المجمع السكنى W Residences Cairo، والذى سيكون تحت إدارة ماريوت الدولية. وكذلك مشروع "3’Sixty " للأعمال والترفيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يطل مباشرة على محور محمد بن زايد بالجولدن سوكير بالقاهرة الجديدة، ويمتد على مساحة 55,203 متر مربع؛ ومشروع Stei8ht وهو مشروع سكني بمساحة 500 فدان بموقع استراتيجي متميز شرق القاهرة على طريق السويس الصحراوي من الشمال موازي لمحور يوسف السباعي وأمام مدينة الرحاب، كما تمتلك LMD أيضًا مشروع ZOYA بقلب خليج غزالة بالساحل الشمالي بالكيلو 142 طريق الاسكندرية مطروح ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الالكترونى: http://www.lmd.com.eg