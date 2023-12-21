الرياض، المملكة العربية السعودية: حققت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، إنجازاً مرموقاً بحصولها على 6 جوائز مميزة خلال حفل Images RetailMe 2023 في المملكة العربية السعودية. وتمت إقامة الحفل في 18 ديسمبر في فندق فيرمونت الرياض، حيث جمع الحفل المميز عمالقة عالم التجارة والموضة. واحتفلت الأمسية بالابتكار، والممارسات الأفضل، والامتياز في مختلف قطاعات التسوق.

وباستضافتها لهذه الأمسية، تعتبر Images RetailMe في المملكة العربية السعودية معيار أساسي للتميز في قطاع التجزئة والتسوق من خلال تقديرها لجهود الذين يقدمون الأفضل على صعيد الابتكار والتميز. ولذلك كان لعلامات مجموعة أباريل بصمة واضحة من خلال الفوز بالجوائز التالية:

اسيكس: أفضل افتتاح لعلامة تجارية لهذا العام.

كولدستون كريمري: العلامة التجارية الأفضل لفئة البيع التفاعلي.

سكتشرز: العلامة التجارية الأفضل لهذا العام.

ستيف مادن: العلامة التجارية الأكثر تطوراً لهذا العام

تيم هورتنز: أفضل حملة تسويقية لعلامة تجارية في مجال الأطعمة والمشروبات

تومز: العلامة التجارية الأكثر مسؤولية لهذا العام.

وقد حصلت مجموعة أباريل على 5 جوائز في حفل Images RetailME في الذي أُقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر. وتثبت هذه الجوائز التي حصدتها مجموعة أباريل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التزامها الراسخ في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشير هذا الاعتراف إلى التزام الشركة بالمبادرات المميزة والاستراتيجيات المبتكرة في قطاع التجزئة والتسوق. شهد الحفل ترشح العديد من كبار شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، للتأكيد على جهود الشركات التي تتخطى المألوف من خلال مفاهيم مبتكرة وتقنيات حديثة.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، على هذا الإنجاز الكبير وعبر عن رؤيته القيادية قائلاً " هذه الجوائز ليست مجرد تكريم بل هي مؤشر على رؤيتنا الاستراتيجية في تغيير عالم الموضة وأسلوب الحياة. وإن التزامنا الثابت نحو الابتكار والتميز يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وما بعد ذلك. ويدل هذا التكريم من هيئة مرموقة على دورنا المحوري في مستقبل عالم الموضة وأسلوب الحياة. وهذا ما يدفعنا لتبني أعلى المعايير و قيادة هذا القطاع من خلال المبادرات المبتكرة."

وبهذا الإنجاز فإن مجموعة أباريل ترسخ مكانتها الريادية عالم الأزياء وأسلوب الحياة وفي وضع معايير الابتكار والتميز.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/