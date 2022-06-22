في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد– حفظه الله – لجمهورية مصر العربية وامتداداً لتاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

مصر: في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله - إلى جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 يونيو2022م، وتأكيداً لمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تستعرض مجموعة صافولا (شركة مساهمة عامة سعودية) وهي شركة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعمالها وتاريخها الاستثماري بجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تجاوزت قيمة أصولها 6 مليار جنيه وبإجمالي استثمارات تشغيلية تزيد عن 25 مليار جنيه مصري، وقد بدأت مجموعة صافولا رحلة استثماراتها بمصر وتوسيعها منذ مطلع التسعينات الميلادية، مما يجعل مجموعة صافولا أحد أكبر المستثمرين الإقليميين في جمهورية مصر العربية ومثالاً يحتذي به لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن صافولا تملك وتدير حاليا شركات وأسواق ومصانع متعددة تعمل في الصناعات الغذائية الاستهلاكية مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمخبوزات والأغذية المجمدة والتوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى إدارتها لسلسلة متاجر للتجزئة عبر شركة بنده للتجزئة.

وتُعد جمهورية مصر العربية الشقيقة أحد أهم الاقتصادات الواعدة بالمنطقة وهو ما يدعم خطط النمو الاستراتيجية لشركة صافولا والهادفة إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تسعى إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة لخدمة المستهلكين في المنطقة وخاصة الأجيال الأصغر سناً مع التركيز على التوجهات العالمية لتقديم منتجات مبتكرة، وعالية الجودة.

وفي ضوء توسعة محفظتها الاستثمارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فإن صافولا قد أعلنت في أوائل شهر يونيو 2022م استحواذها على أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة صافولا للصناعات الغذائية، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة صافولا في السوق المصري للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات الساندويتش والكيك والكرواسون، تضاف لحصيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة في السوق المصري على مدار أكثر من 30 عاماً.

جديرٌ بالذكر أن شركة صافولا للأغذية (تُعد إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية)، والتي نجحت بفضل ممارساتها المهنية في إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة وتمتلك مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت ثقة ملايين العملاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن مجموعة صافولا:

تستثمر مجموعة صافولا، والتي تأسست عام 1979م، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية والتي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. كما تملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) والتي تدير 195متجر في أكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر. كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 387 منفذ بيع.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل

مع مدير العلاقات العامة

أ. شاكر ودينلي

رقم: 00966540965000