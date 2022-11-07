أصدرت قطر للسياحة أكثر من 2,500 رخصة لبيوت العطلات لحوالي 6,000 غرفة منذ إطلاق المبادرة العام الماضي، الأمر الذي يعد إضافة إلى المجموعة المتنوعة من خيارات الإقامة التي ستكون متاحة للزوار خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

إن ترخيص بيوت العطلات يضمن تنظيم تأجير العقارات لفترات قصيرة الاجل لتقديم تجربة آمنة وممتعة لزوار قطر. وتعمل قطر للسياحة على التأكد من معايير الجودة ووسائل الراحة وأنظمة الصحة والسلامة وسهولة الوصول ومدونة قواعد السلوك والاستدامة البيئية للعقارات قبل ترخيصها للإيجار لفترات قصيرة. كما ان تأجير الوحدات السكنية للزوار من دون ترخيص يعرض المالك لغرامة مالية وقدرها 200,000 ريال قطري.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد الأنصاري، مدير الرخص السياحية في قطر للسياحة: "تسعى قطر للسياحة من خلال مبادرة بيوت العطلات إلى المساهمة في تطوير قطاع الضيافة في الدولة والحرص على تنوع المنتجات السياحية لتناسب كافة احتياجات وإمكانيات الزوار. نحن فخورون بإصدار رخص لبيوت العطلات لحوالي 6,000 غرفة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، لتزويد الزوار براحة البال واتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف عروض قطر المتنوعة والاستمتاع بالضيافة التي لا مثيل لها."

وقد تم حتى الآن ترخيص 1,800 شقة و700 فيلا في مناطق عدة منها جزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل، وأكثر من 100 وحدة سكنية صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكثر من 600 وحدة سكنية للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد.

وسوف تواصل قطر للسياحة العمل على مراقبة مؤشر تجربة الضيف على أكثر من 130 منصة عالمية في مجال تقييم رضا الضيوف، للتأكد من مدى التزام أصحاب التراخيص في تقديم تجارب تتسم بتميز الخدمة للزوار.

للمزيد من المعلومات حول بيوت العطلات، يمكنكم زيارة موقع قطر للسياحة عبر استخدام هذا الرابط https://www.qatartourism.com/en/industry-resources/e-services/holiday-homes#what-you-need-to-know.

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