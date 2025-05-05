دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اكتمال 58% من أعمال التشييد في مشروع "ريفييرا بيتش فرونت I"، المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد.

وقد اكتملت أعمال تشييد المبنى في "بيتش فرونت I" بنسبة 99%، مع وصول نسبة أعمال البناء إلى 95%، وأعمال التكسية الداخلية بنسبة 87%، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيبات الميكانيكا الكهربائية بنسبة 71% و54% على التوالي. وبلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 27%، بدعم من قوة عاملة تبلغ 2,200 موظف.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يشهد مشروع "ريفييرا بيتش فرونت I" تقدماً سريعاً وملحوظاً، ما يعكس التزامنا بإنشاء مجتمعات سكنية تجمع بين الأناقة والعملية. ومع اقترابنا من موعد التسليم، نواصل تركيزنا على تجاوز التوقعات والمساهمة في تعزيز المشهد العمراني المتطور في دبي من خلال تقديم مشاريع مميزة."

ويقع مشروع "ريفييرا بيتش فرونت" في قلب مدينة محمد بن راشد، ويتضمن ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً، تضم 555 وحدة سكنية متنوعة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، إضافةً إلى مساحات البيع بالتجزئة. وتتميز كل مبنى بموقعه المميز على ضفاف بحيرة عزيزي المائية الصالحة للسباحة، التي تمتد على طول 2.7 كيلومتر. ويوفر المشروع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، بالإضافة إلى حمامات السباحة الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة. كما يتضمن مجموعة واسعة من المرافق الحديثة مثل صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، ومناطق مخصصة للشواء، وملاعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يضمن تجربة معيشية متكاملة وراحة لا تضاهى.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.