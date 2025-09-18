دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وصول نسبة إنجاز مشروع "عزيزي غراند" في مدينة دبي الرياضية إلى 57٪. ويضم المشروع 431 وحدة سكنية، فيما تتواصل الإنشاءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقعات بإنجازه في الربع الأول من عام 2026.

وقد اكتمل هيكل المبنى بنسبة 99%، بينما وصلت أعمال البناء إلى 92%، وأعمال التكسية الداخلية إلى 88%. ووصلت أعمال البلاط إلى 25%، بينما بلغت أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 48% وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة 47% على التوالي. أما تركيب المصاعد، فقد بلغت نسبة إنجازه 10%، بينما بلغت نسبة تقدم أعمال الواجهات 4%، ونسبة إنجاز حوض السباحة 15%، والتشطيبات الإجمالية 43%. ويعمل حالياً 782 موظفاً في الموقع لضمان التسليم في الموعد المحدد.

وسيضم مشروع "عزيزي غراند" 431 وحدة سكنية واسعة، تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وحمامين للسباحة، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، وأخرى للشواء، إلى جانب حدائق ذات مناظر طبيعية خلابة. كما سيقدم المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة الأخرى التي تركز على تعزيز الصحة والراحة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بالتقدّم اللافت الذي يحققه مشروع "عزيزي غراند"، والذي يرتقي اليوم ليصبح وجهة سكنية رائدة في مدينة دبي الرياضية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالجودة، والتسليم في الموعد المحدد، وإثراء أنماط حياة الأفراد. وبفضل موقعه الاستراتيجي، وتصميمه المتقن، والمرافق المميزة التي يشملها، سيقدم المشروع تجربة سكنية استثنائية بكل المقاييس."

ويعد مشروع "عزيزي غراند" ملاذاً فخماً يعزز تجارب الحياة العصرية، ويتميز بتصميماته المفتوحة القابلة للتخصيص، حيث تحتوي الشقق داخل المشروع على شرفات واسعة تطل على المساحات الخضراء المحيطة، وتشمل أرففاً وخزائن مدمجة لمنح السكان مساحات تخزين أنيقة في الحمامات، بالإضافة إلى خزائن ملابس مدمجة ووحدات زينة في غرف النوم. كما تتميز الشقق بإضاءة عصرية ناعمة وبلاط فاخر، ونوافذ زجاجية مزدوجة تمتد من الأرض إلى السقف، ما يوفر إطلالات خلابة. وتتميز المطابخ المفتوحة القابلة للتخصيص بتجهيزات عالية الجودة تشمل خزائن وأجهزة فاخرة، ما يعزز من مستوى المعيشة الفاخرة. ويمثل "عزيزي غراند" وجهة استثنائية تقدم تجربة معيشة فريدة من نوعها، وتعكس أعلى معايير الفخامة والراحة.

ويقع "عزيزي غراند" في قلب مدينة دبي الرياضية على شارع الفي، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من المدارس والأكاديميات الرياضية، ونوادي الفروسية والجولف، بالإضافة إلى الملاعب والمساحات الخضراء. ويبعد المشروع دقائق عن شارع الخيل وشارع محمد بن زايد، وتفصله مسافة قصيرة عن موتور سيتي، وحلبة "دبي أوتودروم"، وجميرا جولف إستيت، ويتيح للسكان الوصول السريع إلى مدينة دبي للاستوديوهات، ودبي مارينا، وجزيرة "بلوواترز"، وموقع إكسبو، ومطار آل مكتوم الدولي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

