سعياً نحو تطوير الكوادر الوطنية، قامت شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو" بزيادة أجور 56% من الموظفين البحرينيين العاملين بالشركة وذلك من خلال الاستفادة من برنامج "تمكين" لدعم زيادة الأجور. ويتكامل هذا الدعم مع جهود الشركة في توظيف وتطوير الكفاءات البحرينية باستمرار والاستثمار في نجاح هذه الكفاءات.

وتتراوح نسبة زيادة أجور الموظفين البحرينيين من 5% إلى 20% وذلك تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

ساهمت تمكين في دعم شركة "بلكسكو" على مدى السنوات الماضية، من خلال البرامج المختلفة مثل التمويل وبرامج التدريب والتوظيف المتعددة، مما أسهم في رفع إنتاجيتها ودعم نمو قطاع الصناعة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز نسبة البحرنة في الشركة والتي بلغت 65%. ويأتي هذا الدعم في إطار تنمية قطاع الصناعة، الذي يعد ثالث أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع الخدمات المالية وقطاع خدمات النفط، بنسبة مساهمة بلغت 14% بحسب الربع الأول من هذا العام.

وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

كما تأسست شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو) عام 1977 كأول مصنع لسحب الألمنيوم في منطقة الخليج العربي، وتمتلك تاريخًا صناعيًا عريقًا في إنتاج مقاطع وأنظمة ألمنيوم عالية الجودة، وقد حازت على براءات اختراع خلال السنوات الأخيرة أهمها نظمها الجديدة بريمو.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

