حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.

وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، وهو ما يُبرز مركزه كمصرف إسلامي رائد في الدولة. وأدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وتحقق الاستثمارات الاستراتيجية بحضور المجموعة الإقليمي، والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، دخلاً يُسهم في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة.

أبرز النتائج المالية للربع الأول 2025

ارتفاع بنسبة 56% في الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالربع السابق، وذلك على خلفية النمو الكبير في القروض الناتج عن التوسع الإقليمي، و قاعدة التمويل منخفضة التكلفة وحجم المعاملات الضخم

أصول البنك تتخطى حاجز التريليون درهم

البنك تتخطى حاجز ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 5% ليصل إلى 11.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض وتحسّن مزيج التمويل منخفض التكلفة

ليصل إلى 11.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض وتحسّن مزيج التمويل منخفض التكلفة نمو القروض بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام 2025، حيث نما حجم الإقراض بمبلغ 18 مليار درهم، وقد جاءت أكثر من نصف الزيادة من الشبكة الدولية

في الربع الأول من العام 2025، حيث نما حجم الإقراض بمبلغ 18 مليار درهم، وقد جاءت الزيادة من الشبكة نمت الودائع بمبلغ 31 مليار درهم في الربع الأول 2025، ترافق مع زيادة قدرها 27 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وهو ما عزّز مزيج الودائع كقوة رئيسية للمجموعة

بمبلغ 31 مليار درهم في الربع الأول 2025، ترافق مع زيادة قدرها في وهو ما عزّز مزيج الودائع كقوة رئيسية للمجموعة عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد الإقليمي المزدهر، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 3.1%

بمبلغ 0.5 مليار درهم، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد الإقليمي المزدهر، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة تخطت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم

ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق ، حيث تجاوز الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مبلغ 50 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025

، حيث تجاوز الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مبلغ 50 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025 أطلق البنك أول بطاقة ائتمان مشتركة له، "دارنا" في أبوظبي، خاصة بالتسوق وأسلوب الحياة، بالتعاون مع الدار العقارية

في خاصة بالتسوق وأسلوب الحياة، بالتعاون مع الدار العقارية خدمات تداول الأسهم المحلية المجانية على تطبيقات ENBD X و EI + الحائزة على الجوائز التقديرية، وهو ما ساهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية

على تطبيقات و الحائزة على الجوائز التقديرية، وهو ما ساهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية بنك الإمارات دبي الوطني أحد أفضل البنوك في المنطقة في مجال تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 48 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج

مسجلاً 48 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج شهدت شبكة فروع المملكة العربية السعودية توسعاً ملحوظاً، مما أسهم في تحقيق نمو مذهل في القروض بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2025

توسعاً ملحوظاً، مما أسهم في تحقيق نمو مذهل في القروض بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2025 ساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة ، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم ، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7% ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025

، التي بلغت قيمتها ، في ارتفاع إجمالي حجم قروض بنسبة ونمواً في بنسبة في الربع الأول 2025 تم إطلاق منتجات ائتمان مهيكلة وسلع واستثمار جديدة ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الدخل الناتج عن العملاء المحليين والدوليين.

، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الدخل الناتج عن العملاء المحليين والدوليين. حصل مكتب أسواق الموجودات والمطلوبات على تصنيف الموزع الرئيسي للأذونات النقدية من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لعام 2024

من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لعام 2024 شهدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير للشركات نمواً مدعوماً بإمكانيات الضمان الرقمي المتفوقة ، وواجهات برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية

، وواجهات برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال البنك الاستثماري الرائد في عمليات الطرح العام الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لاتزال تحتفظ بالمركز الثالث في مجال الصكوك الدولية

تم فتح 93% من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو الأجهزة اللوحية المدعومة (58%)

من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو الأجهزة اللوحية المدعومة (58%) ارتفعت الأصول المُدارة عبر المجموعة لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى البنك

عبر المجموعة لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى البنك بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

تم إطلاق تطبيق ENBD X في المملكة العربية السعودية، مما يعزز العروض والمزايا الرقمية في المملكة

في المملكة العربية السعودية، مما يعزز العروض والمزايا الرقمية في المملكة تم إطلاق خدمة تداول العملات المشفرة عبر تطبيق Liv X بالتعاون مع "أكوا ناو" و"زوديا كوستدي"

بالتعاون مع "أكوا ناو" و"زوديا كوستدي" يستخدم أكثر من 750,000 عميل الخدمات المصرفية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"

عميل الخدمات المصرفية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" شراكة استراتيجية بين الإمارات دبي الوطني باي ومنصة "سايبر سورس" من "فيزا" تسرّع وصول العملاء إلى حلول الدفع الرقمية

تعاون "بنك الإمارات دبي الوطني باي" مع ماستركارد لتعزيز حلول الدفع الرقمية، ليصبح البنك الأول عالمياً في تقديم تقنية الذكاء الاصطناعي « Brighterion AI » من ماستركارد

إبرام المزيد من علاقات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية مع شركة "بارتيور" المتخصصة في مدفوعات بلوكتشين، وشركة IPID (للتحقق من المستفيدين)

مع شركة "بارتيور" المتخصصة في مدفوعات بلوكتشين، وشركة (للتحقق من المستفيدين) أداء متميز لجهود تحليلات البيانات الكبيرة تمثّل في استخراج عميق للبيانات، مما ساعد في توسيع فرص إبرام شراكات جديدة مع التجار

تمثّل في استخراج عميق للبيانات، مما ساعد في توسيع فرص إبرام شراكات جديدة مع التجار أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة، مما يضع الإمارات دبي الوطني في طليعة نظرائه كبنك يركّز بالمرتبة الأولى على البيانات

حصول البنك على أفضل تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال"

يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال" أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينشر تقرير مجلس معايير الاستدامة الدولي الافتتاحي

بنك في ينشر تقرير الافتتاحي يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني أكبر عدد من الفروع الحاصلة على شهادة "ليد" LEED البلاتينية من أي بنك على مستوى العالم

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض.

كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر .

أحرزت جميع وحدات الأعمال أداءً قوياً تمثل في تحقيق إيرادات أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف كقوة بارزة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025 .

كما حققت المجموعة نمواً استثنائياً في القروض بلغت نسبته 3.5% في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإقراض بمقدار 18 مليار درهم، ويُعزى أكثر من نصف هذا الارتفاع إلى الشبكة الدولية المتنامية."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والإحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة.

إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي كنتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الإصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة .

حققت المنتجات المبتكرة نجاحاً مثبتاً في التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وحساب الضمان، والنمو الإقليمي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية .

نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع تقديم حلول الدفع الرقمية المتطورة للعملاء. وقد قمنا بتوسيع نطاق تعاوننا مع 3 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية، بدءًا من المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين، وصولاً إلى التحقق من المستفيدين الدوليين .

كما أننا نستخدم تحليلات البيانات الكبيرة بشكل نشط للاستخراج العميق للبيانات، مما يتيح لنا توسيع فرص تطوير شراكات الأعمال مع التجار الجدد. ولدينا أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة، مما يضع بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة نظرائه كبنك يركّز بالمرتبة الأولى على البيانات."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

" ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف وعكس مخصصات انخفاض القيمة.

ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

لاتزال بيئة الائتمان إيجابية، حيث يستفيد العملاء من حالة الاقتصاد المزدهر، مما أسفر عن عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم.

ساهمت الأرباح المحتجزة في تعزيز نمو القروض بشكل قوي، كما أن الميزانية العمومية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني تعزز من مكانته كقوة إقليمية، مما يوفر له منصة مواتية للنمو المستقبلي . "

نظرة مستقبلية

بدا الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً في بداية عام 2025، مع وجود مؤشرات على نشاط ملفت في الربع الأول من العام 2025. ومن المتوقع أن يدعم الاقتصاد المحلي القوي، المدعوم باستثمارات كبيرة من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب النمو السكاني، هذا النمو خلال العام. وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب النشاط كذلك زخماً قوياً بفضل البرنامج الاستثماري الواسع النطاق الذي تنفذه الحكومة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا العام، في حين أن تنويع الإيرادات من شأنه أن يساعد في حماية الاقتصادات بعض الشيء من تقلبات أسعار النفط. في مصر، لايزال التضخم تحت السيطرة، مما يتيح للقطاع الخاص مزيداً من فرص التوسع، بينما تسهم السياسة النقدية في تركيا في كبح جماح التضخم.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لأصحاب الثروات العالية و أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الثروات العالية و أفضل بنك في الشرق الأوسط للجيل القادم و أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للجيل القادم خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025

و و و خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025 الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط و أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الاستثمارية في العالم لعام 2025

و ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الاستثمارية في العالم لعام 2025 الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل حل للاستثمار المؤثر ضمن جوائز جلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2025 – منطقة الشرق الأوسط

ضمن جوائز جلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2025 – منطقة الشرق الأوسط الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام و أفضل شركة لترتيب الديون (سندات وقروض) للعام و أفضل شركة لترتيب القروض للعام و أفضل شركة أوراق مالية محلية للعام و أفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق: الشرق الأوسط لعام 2025

و و و و ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق: الشرق الأوسط لعام 2025 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الابتكار في الموارد البشرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ضمن جوائز أوراكل للتميز لعام 2025

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة الى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتلعب المجموعة دوراً رئيسيا في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

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