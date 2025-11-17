عززت ڤودافون مصر ريادتها كأكبر شركة اتصالات في السوق المصري بعد تسجيلها55 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بثقة قاعدة عملائها الواسعة، وضخ استثمارات ضخمة خلال النصف الأول فقط بلغت 7.53 مليار جنيه في البنية التحتية.

ولأنها صاحبة أكبر حصة سوقية في المحافظ الإلكترونية والتي بلغت 55%، واصلت الخدمات المالية الرقمية في النمو، حيث وصل عدد مستخدمي ڤودافون كاش إلى12.6 مليون مستخدم نشط، إلى جانب توسع كبير في خدمات التحويلات الدولية من خلال مشاركة 6من أكبر بنوك الدول العربية

وفي قطاع الأعمال، استثمرت الشركة ريادتها السوقية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "إنجز" كما واصلت الشركة بناء القدرات الرقمية للمؤسسات الصحية في مصر، من خلال رقمنة 628 منشأة صحية تخدم 13 مليون مواطن، إلى جانب حصولها على جوائز أفضل شبكة محمول وأفضل شبكة إنترنت ثابت في مصر من شركة UMLAUT العالمية المستقلة لتقييم الشبكات وشهادات أمن سيبراني عالمية، وترسيخ بيئة عمل متميزة بعد حصولها على جائزة SHRM للعام الثالث.

وتتقدم الشركة بثبات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2035، مدفوعة بثقة المجتمع وبمجموعة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث جاء دعم غزة على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة تبرعات العملاء وتوفير مكالمات مجانية لتمكينهم من التواصل مع ذويهم، إضافة إلى مواصلة جهود تمكين المرأة عبر برنامج "معاكي" في الريف المصري.

