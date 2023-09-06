

يأتي هذا الاستثمار بقيمة 225 مليون درهم بهدف تعزيز مكانة ملتیبلاي ميديا في المجال الإعلامي في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي (ADX: MULTIPLY)، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتیبلاي في أبريل 2023 عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة «ميديا 247» للنصف الأول من عام 2023 والتي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10% و37% على التوالي.

تشمل أصول «ميديا 247» أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع على عدد من المواقع الإستراتيجية ضمن إمارة دبي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة ملتيبلاي في قطاع الإعلام والإعلان. وتقدم «ميديا 247» خدمات متنوعة في مجال إدارة الوسائط الإعلانية والطباعة وحلول الإعلانية الخاصة بوسائل النقل مثل الملصقات الإعلانية عبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، مما جعلها الشريك الإعلاني المفضل لكبار المعلنين والشركات محلياً ودولياً.

يحفل سجل «ميديا 247» بالعديد من النجاحات التي أكدت مرونتها وقدرتها على تجاوز التحديات والأزمات كتلك التي نجمت عن جائحة كوفيد- 19، الأمر الذي يثبت جدواها الاقتصادية وسلامة القرار الاستثماري لمجموعة ملتیبلاي.

وفي سياق تعليقها على صفقة الاستحواذ، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يأتي استثمارنا في «ميديا 247» ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أمريكي، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور. ومن خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «ميديا 247»، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية في دبي، تشق "ملتیبلاي ميديا" طريقها كقوة إعلامية وإعلانية رائدة ومتكاملة ومتعددة العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضافت بوعزة: "رؤيتنا واضحة، ونحن ملتزمون باغتنام الفرص الاستثمارية القيّمة في هذا القطاع، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا الرئيسي في الارتقاء بأعمال «ملتیبلاي ميديا» وتعزيز فرص حصولها على التقييم المناسب لإدراجها في السوق المالي المحلي."

ويندرج الاستثمار في «ميديا 247» في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف شركات المجموعة والنهوض بالاستثمارات وتنويع الموارد، فضلاً عن تعزيز فرص النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.

تواصل مجموعة ملتيبلاي تعزيز استثماراتها عبر ذراعيها: ملتيبلاي وملتيبلاي+، وذلك من خلال استهداف الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية والعوائد القيّمة، مما يعزز مكانتها ككيان استثماري رائد في المنطقة، إذ تنشط «ملتيبلاي» حالياً وتستثمر في قطاعات التنقل، الطاقة وخدمات المرافق، الإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال، في حين تتطلع الذراع الاستثمارية والمحايدة للقطاعات «ملتيبلاي+» إلى تحقيق عائدات بأرقام مزدوجة عبر عدد من فئات الأصول المختلفة.

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عن مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل، يتم من خلاله إجراء عمليات استحواذ مثبتة. الهدف هو إطلاق قطاع رئيسي جديد في عام 2023.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.multiply.ae

عن شركة ميديا 247

تختص ميديا 247 في تقديم حلول الإعلانات الخارجية التي تشمل أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية حصرية والأعمدة الأحادية والهياكل ثلاثية الأبعاد المنتشرة في عدد من المواقع الإستراتيجية في دبي مثل شارع الشيخ زايد، وسيتي ووك، والقرهود، وشارع الخيل، وشارع محمد بن زايد، ما يجعلها الخيار المفضل لنخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية. تعمل ميديا 247 مع نخبة من الوكالات المحلية والدولية التي تمثل عدد من أبرز العلامات التجارية العاملة في معظم الصناعات والتي تدير العديد من الحملات الإعلانية الخارجية مع الشركة. بالإضافة إلى هذه الشبكة الكبيرة من الأصول، قامت ميديا 247 بتوسيع منصتها الإعلامية من خلال الاستحواذ على وكالة ترانزيت ميديا التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مما يمنح العلامات التجارية خياراً فريداً لتصميم حملاتهم وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.media247.ae