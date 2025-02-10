سلطنة عُمان شهدت أكبر اكتتاب عام لها في الربع الرابع مع نجاح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بجمع 2 مليار دولار أمريكي.

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر نشاط الصفقات مع 17 اكتتاباً عاماً في الربع الأخير من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الرابع من عام 2024، إلى تسجيل أسواق المنطقة 54 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 12.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.5% في عدد الاكتتابات و17.6% في العائدات التي جمعتها.

وجاءت الزيادة في العائدات على أساس سنوي مدفوعة بعدد من الاكتتابات العامة عالية القيمة، مثل اكتتاب شركة طلبات القابضة، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وشركة لولو للتجزئة القابضة، والتي تم إدراجها خلال الربع الأخير من العام الفائت.

وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY:

"انتهى عام 2024 بشكل إيجابي على صعيد الاكتتابات العامة مع تسجيل 54 اكتتاباً عاماً، وهو أعلى رقم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السبع السنوات الأخيرة. وقد كانت المنطقة خلال العام الفائت واحدة من أكثر المناطق نشاطاً مقارنة بالسوق العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2025، مع إعلان شركات من مختلف القطاعات عن نيتها في طرح أسهما. وعلاوة على ذلك، تعمل بورصات إقليمية بنشاط على تنفيذ مبادرات لتشجيع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال وتعزيز السيولة المستقبلية. كما يترقب السوق إطلاق سوق دبي المالي منصة أرينا في عام 2025."

ارتفاع عدد الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الرابع من عام 2024

وخلال الربع الرابع من عام 2024، حقق 25 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% في عدد الاكتتابات و59.4% في عائداتها مقارنة بما تم تسجيله في الربع الأخير من العام 2023.

وحقق اكتتاب شركة طلبات القابضة، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، أعلى العائدات، مستحوذة على 25.8% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في الربع الأخير من عام 2024. وتبعتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، التي تم إدراجها في بورصة مسقط، في اكتتاب جمع 2 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر اكتتاب عام أولي في سلطنة عُمان حتى الآن، واستحوذ هذا الاكتتاب على 25.3% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في الربع الرابع من العام 2024.

وعلى صعيد آخر، شهدت بورصة البحرين طرح مجموعة مطاعم الأبراج للاكتتاب العام الأولي، والذي جمع 23.9 مليون دولار أمريكي.

أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت المنطقة اكتتابان عامان في الربع الرابع من عام 2024، هما اكتتاب شركة المغرب للخضار والفواكه (CMGP) في المغرب، واكتتاب المصرف المتحد في مصر.

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة الأولية

تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 17 اكتتاباً عاماً من أصل 25 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2024، وعائدات بقيمة 1.2 مليار دولار. وجرى تنفيذ خمسة اكتتابات في سوق "تداول" الرئيسي، بإجمالي عائدات بلغ 1.1 مليار دولار. وسجل اكتتابا شركة المطاحن العربية والشركة المتحدة الدولية القابضة أعلى عائدات بواقع 0.3 مليار دولار لكل منهما. في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 119 مليون دولار أمريكي في السوق الموازي السعودي "نمو".

وتوزعت الاكتتاب العامة في المملكة خلال العام 2024 على عدد من القطاعات المختلقة، حيث تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي استحوذ على نسبة 20% من عائدات الاكتتابات، يليه قطاع المواد بنسبة 12.5%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 10% وقطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 10%.

الإمارات العربية المتحدة تسجل أربعة اكتتابات عامة جديدة خلال الربع الرابع من عام 2024

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اكتتابين عامين خلال الربع الأخير من عام 2024 بإجمالي عائدات بلغ 2 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك اكتتاب شركة لولو للتجزئة القابضة الذي جمع عائدات بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، واكتتاب شركة أيه دي إن إتش للتموين بقيمة 235 مليون دولار. كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية عملية إدراج مباشر لمجموعة مير. وتم إدراج شركة طلبات القابضة في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من عام 2024 في اكتتاب عام جمع 2 مليار دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، استمر الاهتمام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يشغل حيزاً مهماً على جداول الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، ويلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها الكربونية، والامتثال لاستراتيجيات إزالة الكربون، وتنفيذ حلول صديقة للبيئة مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتعويض الكربون. وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع القطاعات، بما في ذلك المناطق الحرة، كما أنه يحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حالة عدم الامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا القانون الجديد عمليات البحث والتطوير، ويقوم بإنشاء سجل ائتمان كربون لتسهيل تداول الكربون. وتتماشى هذه التدابير مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ومن المرجح أن تؤثر على ديناميكيات سوق الاكتتابات العامة الأولية حيث أنها تشجع الشركات على الاهتمام بمعايير الاستدامة لجذب المستثمرين.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY:

"شهد الربع الأخير من عام 2024 زخماً كبيراً على صعيد الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 25 اكتتاباً عاماً، وهو ما يمثل 46% من إجمالي نشاط الاكتتابات العامة في العام الماضي بأكمله. وشكلت الإدراجات في السوق الموازي السعودي ’نمو‘ 50% من إجمالي عدد الاكتتابات في ذلك الربع، ما يعكس بوضوح النشاط القوي في السوق السعودية. وتمكن اكتتاب شركة طلبات وأوكيو للاستكشاف والإنتاج من جمع عائدات كبيرة، الأمر الذي يشير إلى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين. كما تواصل المنطقة المضي قدماً في تطورات إيجابية على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء."

هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 38 شركة و22 صندوقاً إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، مع 27 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة مع ثلاث شركات، وقطر بشركة واحدة. أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن خمس اكتتابات عامة، وفي الجزائر هناك شركتان تنويان إدراج أسهمهما. ومن بين الشركات البارزة التي تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب في عام 2025، شركة الاتحاد للطيران وأمانات القابضة من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شركة بنده للتجزئة والرياض المالية من المملكة العربية السعودية.

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