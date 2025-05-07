بن سليّم: نواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي والتعريف بالفرص والمزايا التي تزخر بها الإمارة للشركات والمستثمرين حول العالم

120% نمو عدد الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة في الربع الأول من 2025 مقارنة بذات الفترة من 2024

استقطبت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 42 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 27% على أساس سنوي

دبي: أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث واصلت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري باستقطاب 53 شركات متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 38 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من العام 2024، بنمو وقدره 39% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 11 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 5 شركات في الربع الأول من 2024، بنمو بنسبة 120%، كما استقطبت الغرفة 42 شركة صغيرة ومتوسطة في الربع الأول من 2025 بنسبة زيادة بلغت 27% مقارنة مع 33 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: "نواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتعريف بالفرص والمزايا التي تزخر بها الإمارة للشركات والمستثمرين حول العالم في كافة القطاعات".

وأضاف بن سليّم: "تساهم المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية في تعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً من خلال استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمنصة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، ومركز تجاري واستثماري بارز دولياً".

وخلال الربع الأول من العام الجاري، نظمت غرفة دبي العالمية لقاء أعمال على هامش معرض جلفود شارك فيه 415 ممثلاً من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وتعرف المشاركون خلال هذا اللقاء على أحدث بيانات وتوجهات قطاع الأغذية في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للتجارة وإنتاج المنتجات الغذائية.

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