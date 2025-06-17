القاهرة، مصر: أعلنت أوكتين، المنصة الرقمية الرائدة في مصر لإدارة نفقات الأساطيل والمصاريف أثناء التنقل، عن حصولها على تمويل بقيمة 5.2 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية قادتها كل من شروق، ألجبرا فنتشرز، وSC القابضة. سيساهم هذا التمويل الجديد في تسريع توسيع شبكة قبول أوكتين، وتعزيز بنيتها التكنولوجية، ودعم نموها في مصر والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على عكس بطاقات الوقود التقليدية، تقدم أوكتين محفظة رقمية مغلقة واحدة تشمل جميع نفقات التنقل – الوقود، الصيانة، قطع الغيار، النثريات والمزيد – ضمن منصة موحدة. تتيح أدوات التحكم اللحظية والتحليلات المتقدمة للمشغلين رؤية واضحة للنفقات، مما يؤدي عادةً إلى خفض التكاليف الزائدة المتعلقة بالوقود والمسافات بنسبة مزدوجة الرقم. تدعم المنصة حاليًا مدفوعات الديزل، البنزين، والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، كما بدأت اختبارات لمواقع شحن المركبات الكهربائية لمواكبة تطور احتياجات العملاء في مجال الطاقة.

وقال عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين:

“في أوكتين، نركز على توفير البنية الأساسية اللازمة للأساطيل لإدارة المدفوعات اليومية بدقة. هذا التمويل سيمكننا من توسيع شبكة القبول، وإطلاق ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل كشف الاحتيال وتحسين مسارات الحركة، ومواكبة التحول نحو التنقل الأنظف والأكثر كفاءة، دون تعقيد تجربة العميل.”

منذ تأسيسها في سبتمبر 2022، نجحت أوكتين في بناء أكبر شبكة تغطية لمدفوعات الأساطيل في مصر، حيث تشمل الآن 2,400 محطة وقود و400 موقع للغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء البلاد. ويعتمد أكثر من 1,600 عميل من الشركات، يمتلكون أسطولًا يضم نحو 250,000 مركبة، على المنصة في إدارة نفقات التنقل، كما ارتفع عدد موظفي الشركة إلى 200 موظف. وقد نالت أوكتين جائزة “رواد الأعمال الصاعدين للعام” من EEA تقديراً لابتكارها.

وقال تامر عازر ، شريك في شروق:

“شهدت الموجة الأولى من الرقمنة في قطاع التنقل نقل الأشخاص، بينما ركزت الموجة الثانية على نقل السلع. لكن على عكس القطاع الاستهلاكي، كان قطاع الأعمال يفتقر إلى البنية التحتية للمدفوعات وإدارة النفقات. أوكتين تقوم ببناء هذه البنية التحتية. إنهم يعيدون تعريف التكنولوجيا المالية ومنتجات الوصول للمشغلين، ونحن متحمسون لدعمهم في توسيع تقنيتهم المتقدمة إلى كل شركة تشغّل أسطولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

مع تقلب أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، أصبح مالكو المدفوعات في قطاع النقل بحاجة ماسة إلى أدوات إدارة نفقات أكثر ذكاءً لحماية هوامش أرباحهم.

وقالت ليلى حسن، الشريك العام في ألجبرا فنتشرز:“ما جذبنا لأوكتين لم يكن فقط حجم المشكلة التي يحلونها، بل دقة ووضوح الحل الذي يقدّمونه. في سوق تخسر فيه المليارات بسبب الفاقد والاحتيال، توفر أوكتين المساءلة الحقيقية والتحكم لمشغلي الأساطيل. إن رؤيتهم تمتد إلى ما هو أبعد من الوقود، إذ يؤسسون بنية تحتية للمعاملات بين الشركات في قطاعات الخدمات اللوجستية والتنقل في مصر. نحن فخورون بدعم فريق يسعى لحل مشكلات اليوم، وبناء مستقبل أكثر كفاءة وشفافية.”

تشهد منصات إدارة نفقات الأساطيل المتكاملة زخمًا عالميًا. وتؤكد شركات عالمية مثل Corpay وWEX على الطلب المتزايد على حلول مركزية لمدفوعات الوقود والصيانة، بينما تقدم شركات ناشئة مثل Coast وFleetio أدوات رقمية حديثة. تعمل أوكتين على جلب هذا النموذج الناجح إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شبكة قبول محلية واسعة مدعومة بآليات تحكم وتحليلات مصممة لتلبية المتطلبات الضريبية والتنظيمية الإقليمية، مما يمنح المشغلين مستوى من الأتمتة والرؤية كان محصورًا سابقًا في الأسواق المتقدمة.

وبفضل شبكتها القوية، وتكنولوجيتها المملوكة، وقاعدتها المتنامية من العملاء، أصبحت أوكتين في موقع مثالي للتوسع في ظل سعي المزيد من الأساطيل إلى حلول مدفوعة بالبيانات للتحكم في التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

نبذة عن أوكتين

تأسست أوكتين عام 2022، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها القاهرة، تقدم محفظة رقمية مغلقة للأساطيل. تتيح المنصة إجراء المدفوعات للوقود (الديزل، البنزين، الغاز الطبيعي، وشحن المركبات الكهربائية)، الصيانة، النثريات، والمواد الاستهلاكية، مدعومة بأدوات تحكم وتحليلات للإنفاق تقلل الهدر وتحسن الامتثال. تدير أوكتين أكبر شبكة قبول لمدفوعات الأساطيل في مصر، وتخدم أكثر من 1,600 عميل من الشركات، وتتوسع حالياً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن شروق

تأسست شروق عام 2017، وهي شركة استثمارية متعددة الأبعاد تركّز على شركات التكنولوجيا المالية، المنصات الرقمية، البرمجيات، والتكنولوجيا العميقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. تخضع شروق لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (الترخيص: FSP 190004)، وقد استثمرت في شركات رائدة مثل Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، Tamara، Sarwa، Lean Technologies، TruKKer، Mozn، وLendo.

نبذة عن ألجبرا فنتشرز

ألجبرا فنتشرز هي شركة رأس مال مغامر تركّز على التكنولوجيا، وتتعاون مع مؤسسين صامدين لبناء شركات تحويلية في مصر وأفريقيا. جمعت الشركة صندوقًا أول بقيمة 54 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وصندوقًا ثانيًا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2022. تستثمر الشركة عبر مراحل متعددة، من مرحلة البذرة إلى الجولة B، وتوفر إرشادًا استراتيجيًا، وصولًا إلى شركاء استثمار مشترك وتطوير المواهب.

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طارق فؤاد

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