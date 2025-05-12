القاهرة، مصر: أعلنت ناوي، أكبر منصة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا، عن جمعها 52 مليون دولار أمريكي ضمن جولة تمويل من الفئة A لدعم خططها في توسيع عملياتها، تعزيز تقنياتها، وتسريع توسعها الإقليمي. قاد الجولة شركة Partech، وشارك فيها كل من e& Capital، March Capital Investments (MCI)، Verod-Kepple Africa Ventures (VKAV)، Endeavor Catalyst، Development Partners International (DPI) عبر صندوق Nclude، VentureSouq (VSQ)، Outliers، HOF Capital، Plug and Play، وشروق، شركة الاستثمار البديل الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت ناوي على تمويل ديون بقيمة 23 مليون دولار أمريكي من بعض أكبر البنوك والمؤسسات المالية في مصر، مخصص بالكامل لدعم نمو قطاع التمويل العقاري الذي تشهده الشركة.

تأسست ناوي في مصر عام 2019 على يد مصطفى البلتاجي، عبد العظيم عثمان، أحمد رفيعة، محمد أبو غنيمة، وعلي رفيعة. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا. تقوم منصة ناوي بتحويل تجربة شراء وبيع واستثمار وتمويل وإدارة العقارات. وتشمل منتجاتها المتنامية:

ناوي ناو: تمويل عقاري بترخيص رسمي بنظام "اسكن الآن وادفع لاحقًا".



ناوي شيرز: نظام التملك الجزئي لأول مرة في مصر، يتيح فرص الاستثمار العقاري الفاخر لشرائح أوسع.



ناوي أنلوكد: منصة لإعادة تأهيل وإدارة الأصول العقارية وتحقيق الدخل منها.



ناوي بارتنرز: منصة B2B تُمكن أكثر من 3,000 شركة وساطة عقارية من إتمام الصفقات بكفاءة عبر أدوات رقمية، وصول مباشر للمطورين، وعمولات مرنة.

أنهت ناوي عام 2024 بقيمة بضائع إجمالية (GMV) تتجاوز 1.4 مليار دولار، وقاعدة مستخدمين شهرية تفوق مليون مستخدم. وعلى مدار أربع سنوات فقط، نمت إيرادات الشركة بالدولار الأمريكي أكثر من 50 ضعفًا، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 69%.

أرقام ناوي (2024):

1.4 مليار دولار+ GMV



أكثر من 1 مليون مستخدم نشط شهريًا



نمو الإيرادات ×50 خلال 4 سنوات (بالدولار) رغم انخفاض الجنيه المصري

"هذا الاستثمار يمثل قفزة نوعية لنا—سيساعدنا في التوسع، تسريع تحويل منتجاتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والانطلاق بمهمتنا لإعادة ابتكار تجربة العقار في الشرق الأوسط وخارجه"، صرّح بذلك مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناوي.

منصة متكاملة للعقار

ما بدأ كمنصة للإعلانات العقارية أصبح اليوم منظومة متكاملة تعيد تعريف كيفية عمل القطاع العقاري في المنطقة. وتقدم ناوي اليوم المنتجات التالية:

ناوي ناو – حل تمويلي عقاري بترخيص رسمي يقدم موافقات سريعة وخطط دفع مرنة.



ناوي شيرز – أول منتج تملك جزئي للوحدات تحت الإنشاء في مصر.



ناوي أنلوكد – بعد استحواذها على ROA، أصبحت ناوي تقدم خدمات التشطيب، إدارة الأصول، وتأجير الوحدات غير المستغلة.



ناوي بارتنرز – منصة B2B تمكّن أكثر من 3,000 شركة وساطة من الوصول الحي للمخزون العقاري، أدوات مبيعات ذكية، وعمولات مرنة.

تستهدف هذه المنتجات حل أكبر تحديات القطاع العقاري، من الشراء والتمويل إلى الاستثمار والإدارة وتمكين الوسطاء. وبتكاملها، تشكل ناوي منظومة متكاملة تسهّل رحلة المستخدم العقارية وتؤهل الشركة للتوسع السلس عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاهزة للتوسع الإقليمي

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورًا سريعًا كواحدة من أكثر الأسواق العقارية الواعدة في العالم، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي، التوسع العمراني، والجيل الشاب المتقن للتقنيات. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العقارية، ترتفع الحاجة إلى حلول رقمية أكثر شفافية وسرعة.

من خلال هذا الاستثمار الجديد، تستعد ناوي لإعادة تشكيل التجربة العقارية في مصر والمنطقة، مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة، تحسين الشفافية، وتوسيع الوصول إلى فرص التملك والاستثمار.

سيتم تخصيص رأس المال الجديد لـ:

توسيع المنتجات العمودية في السوق المصري



دخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط



إعادة ابتكار وتطوير منتجات ناوي عبر نهج يعتمد على الذكاء الاصطناعي من الأساس



"يسعدنا دعم ناوي في بنائها لأساس تجربة عقارية رقمية حديثة. يمتلك فريقهم رؤى سوقية عميقة، وخطط توسع إقليمي طموحة، وقدرة تنفيذ استثنائية، مما يجعلهم أبرز المرشحين لقيادة قطاع التكنولوجيا العقارية في أفريقيا والشرق الأوسط"،

قال تيجان ديم، الشريك العام في Partech.

نقطة تحوّل للعقار في المنطقة

لا يمثل هذا التمويل مجرد محطة تمويلية، بل يعكس لحظة تحوّل حقيقية في بناء بنية تحتية جديدة للقطاع العقاري، تخدم المشتري، الوسيط، والمطور على حد سواء. تقود ناوي عملية رقمنة القطاع، فتح السيولة، وبناء الثقة والشفافية في سوق تقليدي طالما افتقر لذلك.

نبذة عن ناوي

ناوي هي أكبر شركة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا، وتعمل على تحويل تجربة العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام تقنيات حديثة. بفضل محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، شبكة وساطة داخلية، وحلول تمويل مبتكرة، تسهّل ناوي تجربة البيع والشراء لكل من الأفراد والمطورين والوسطاء العقاريين. تشمل محفظتها المتنامية ناوي شيرز، ناوي ناو، ناوي بارتنرز، وناوي أنلوكد.

🔗 www.nawy.com

نبذة عن شروق

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديقنا لرأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات تطورا في العالم و منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد..

بالاستفادة من خبراتنا العميقة في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والتكنولوجيا المتقدمة، استثمرنا في مبتكرين رائدين في السوق، كسبيل المثال و ليس الحصر، Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

بُنيت شروق على قيم بناء الشركات مع المؤسسين وتحديد عوائد جذابة للمستثمرين و لدينا حضور قوي وفعال في الامارات، السعودية، مصر وكوريا.

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للتواصل الإعلامي:

طارق فؤاد

كبير مسؤولي التسويق

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