ايدج تُصبح لاعباً عالمياً في مجال التقنيات غير الفتاكة عبر استحواذها على كوندور الرائدة في القطاع

"ايدج" تستحوذ على 51% من الأسهم لتعزيز قدراتها الشاملة في مجال الأمن العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / ساو باولو، البرازيل، 1 مايو 2024: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم استحواذها على 51% من شركة "كوندور للتقنيات غير الفتاكة"، ومقرها البرازيل، والتي تعتبر بدورها إحدى أفضل خمس شركات رائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة على مستوى العالم. وسيُؤدّي الاستحواذ على حصة في شركة "كوندور"، التي تضم أكبر محفظة للتقنيات غير الفتاكة في العالم والمكونة من أكثر من 160 منتجًا، إلى تعزيز قدرات ايدج، ودفع المجموعة لتصبح رائدة عالميًا في مجال الدفاع والأمن العام والأمن الداخلي عالي التخصص. كما تُخطط الشركتان معًا لتوسيع حصتهما في الأسواق وذلك في القطاعات المختلفة للتقنيات غير الفتاكة على مستوى العالم، إلى جانب دخول أسواق جديدة ذات أهمية استراتيجية مثل الولايات المتحدة الأميركية. وقد تم توقيع الصفقة التاريخية في ساو باولو، وشهد مراسم التوقيع فرق القيادة العليا في الشركتين.

وتمتاز شركة "كوندور" بتواجدها في أكثر من 85 دولة، وهي المنتج الأول في العالم للغاز المسيل للدموع والمنتجات ذات الصلة للأغراض العسكرية والدفاع المدني والسيناريوهات العسكرية والأمن العام. كما أنها كما أنها تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الرائدة غير الفتاكة بما في ذلك الذخيرة المطاطية ذات التأثير المتحكم فيه، القنابل الدخانية، والقنابل اليدوية المتفجرة والدخانية، والألعاب النارية، وأدوات العمليات التكتيكية، والبخاخات، بالإضافة إلى المُسيّرات (طائرات بدون طيار) التي تحتوي على عوامل كيميائية مهيجة ومزوّدة بقدرات القيادة والتحكم، وأجهزة التعجيز الكهربائية، والكاميرات القابلة للارتداء بخاصية التعرف على الوجه، من بين منتجات أخرى.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُعد هذه الخطوة تطوّراً بالغ الأهمية وتحقق منافع جمّة لمجموعة ايدج. لا ريب أن تواجد شركة "كوندور" كجزء من المجموعة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق النمو العالمي المستدام ، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار. كما سيُمكّننا ذلك من تنويع مروحة عروضنا من خلال التعاون البنّاء مع شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع حلول التقنيات المتطورة غير الفتاكة. في الواقع، تعكس هذه الشراكة المثمرة نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في تأسيس شراكات قيّمة مربحة للجانبين في البرازيل وأماكن أخرى بهدف تحقيق نتائج وفوائد إيجابية ملموسة لجميع الأطراف على المستوى الدولي".

وأضاف: "يشهد عالمنا حاليًا فترة من الاضطرابات المدنية المتزايدة وأزمات اللجوء والاحتجاجات في الشوارع.كما تتكاثر حجم المخاوف بشأن مستويات القوة المستخدمة في حالات القتال في البيئات المأهولة بالسكان، والحرب غير المتكافئة، والسيطرة على أضرار ما بعد الحرب، حيث تلعب التقنيات غير الفتاكة دوراً مهماً في مثل هذه المعارك. ونتيجة لذلك فإن التحدّيات والضغوط التي تواجهها الأطراف ذات الصلة من قوات الدفاع وإنفاذ القانون المحلية آخذة في النمو. علماً أنه من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة التي تُقدمها "كوندور"، تمتلك ايدج بالتوازي الإمكانيات اللازمة على تعزيز قدراتها الحالية لتزويد العملاء بمجموعة مركزية منقطعة النظير من التقنيات لحماية الحياة وحقوق الإنسان ، في سيناريوهات ومواقف متعددة".

وبلغت قيمة السوق العالمية للتقنيات غير الفتاكة في العام الماضي حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، ومن المُرجّح أن تنمو بشكل ملحوظ بحلول نهاية العقد الحالي.

من جهة مماثلة، قال كارلوس دي أغيار، الرئيس التنفيذي ومؤسس "شركة كوندور": "تعد "كوندور" واحدة من الشركات العالمية الرائدة والأكثر خبرة وتقدمًا في مجال التقنيات غير الفتاكة. وتعزز الشراكة المثمرة، الثقة بقدرات شركتنا، و تعكس أيضاً التزامنا ببناء مستقبل أكثر أمانًا للجميع، لا سيما في البرازيل. إن مؤسسي "كوندور" على يقين تام بالالزام المستدام للجانبين بهدف تحقيق التميّز من خلال تعزيز الابتكار في القطاع، والذي سيمُكننا من تنفيذ هذه الرؤية السديدة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحلي في ولاية ريو دي جانيرو وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء. ونعتقد أن الجمع بين جهود خبرائنا المؤهلين والمدربين تدريباً عالياً على جميع التقنيات اللازمة للاستخدام المتناسب والتدريجي للقوة، ووفورات الحجم التي تقدمها مجموعة ايدج، وهذا الدمج لخبرتنا المثبتة وتفانينا في تحقيق الجودة سيعود بالفوائد على قطاع الدفاع و منظومة الأمن العام في البرازيل".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة كوندور

تأسست شركة كوندور عام 1985، ويقع مقرها في ولاية ريو دي جانيرو، وتعد إحدى أكبر مصدري الحلول الدفاعية في البرازيل وشركة رائدة عالمياً في التكنولوجيا غير الفتاكة. وتبلغ مساحة منشأة التصنيع التي تديرها الشركة مليون متر مربع، وتضم 18 مختبراً للأبحاث ومعهد الشركة الرائد للعلوم والتكنولوجيا، المخصص للبحث والابتكار وتصنيع أجهزة وأنظمة التكنولوجيا غير الفتاكة.

يحصل التزام كوندور بالمفاهيم غير الفتاكة على تقدير ما يفوق 85 دولة، حيث تتاح للشركة فرصة بيع تقنياتها وتعزيز الاستخدام المتناسب والعقلاني للقوة من جانب قوات الدفاع ووكالات إنفاذ القانون.

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