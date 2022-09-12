عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي 5,139,090 مسافرًا خلال أول ثمانية أشهر من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 103.9%، وانخفاضٍ نسبته 16.6% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي". وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 45,849 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 74.5%، وانخفاضًا نسبته%15.9 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 40,378 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 13.9%، وأقل بنسبة 39.6% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر آب، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 942,286 مسافرًا، بنمو نسبته 41.6% وانخفاض نسبته 10.5% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,945 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 21.8% وانخفاضًا بنسبة 18.8% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 6,007 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 0.2% وانخفاضًا بنسبة 27.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات شهر آب إلى بعض التحسّن؛ والذي يرجع الفضل فيه جزئيًا إلى زيادة السفر خلال العيد والعطلة الصيفية، إلا أن الأرقام تظل أقل من تلك المسجلة في عام 2019. ومع ذلك، فإننا في "مجموعة المطار الدولي" سنواصل العمل من

أجل توسيع شبكات الوجهات وشركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، بما يسهم في الحفاظ على رضاهم وتعزيز حركة السفر عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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