الشرق الأوسط، أعلنت اليوم ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، عن تسليم المروحية رقم 505 من طراز Bell 505 لصالح أوستين كلابورن (Austin Claborn) في أمريكا الشمالية. ولقد تم تصميم المروحية لأغراض النقل الخاصّة بالشركات.

حول هذا، قال لاين إيڤانز، مدير المبيعات في أمريكا الشمالية: "مع احتفالنا بهذه المحطّة التاريخية لهذا البرنامج، أرادت ’بيل‘ التأكُّد من أن تسليم المروحية الرقم 505 يشكّل مناسَبة لا تُنسى للموظَّفين الكثيرين الذين عملوا على هذا البرنامج، وكذلك لمورِّدينا وعملاء Bell 505. فلقد جرى تصميم Bell 505 لمنح العملاء مستويات غير مسبوقة من كفاءة التكلفة التشغيلية والأداء مقابل قيمتها. والسيد كلابورن يُعتبَر من مشغِّلي Bell 505 منذ العام 2021، ومع الارتقاء إلى النسخة الأحدث من المنصّة، لا تزال ’بيل‘ تفخر بكون الطائرة تستمر بتلبية توقّعات عملائنا."

حصلت Bell 505 على المصادَقة من دائرة النقل في كندا سنة 2016، وهي تشكّل أحد أسرع برامج ’بيل‘ التجارية نمواً لليوم. ولقد سجّل أسطول المروحيات ساعات تحليق مجمَّعة زادت عن 185,000 ساعة طيران مع تشغيل المروحيات في ست قارّات حول العالم.

من جهته، قال أوستين كلابورن: "تُعدّ Bell 505 رائعة بالنسبة لي. فالتقنية التي تتميّز بها قمرة القيادة تجعل هذه المروحية متمتّعة بكثير من الاعتمادية وسهلة التشغيل في الطيران. ولقد كان الفريق في ’بيل‘ مثالياً عبر التزامه بخدمة العملاء، ولا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بأن أكون جزءً من عملية تسليم المروحية 505."

وكان حفل التسليم قد أقيم بمنشأة ’بيل تكسترون كندا ليمتد‘ في ميرابيل بمقاطعة كيبيك حيث يتولّى أكثر من 1,400 موظَّف محترف وعالي المهارة مسؤولية إنتاج المجموعة الحالية من منتَجات ’بيل‘ التجارية، شاملة مروحيات Bell 505، Bell 407GXi، Bell 429 وSUBARU Bell 412EPX. وحتى اليوم، قامت الشركة بصنع وتسليم ما يزيد عن 5,800 طائرة هليكوبتر تجارية.

تصل سرعة Bell 505 إلى 125 عقدة (232 كلم/س) مع سعة تحميل قابلة للاستخدام بمقدار 1,500 رطل (680 كلغ)، وهي تُعتبَر طائرة ’بيل‘ الجديدة من خمسة مقاعد المصمَّمة للتمتُّع بالأداء والكفاءة والاعتمادية عبر استخدام تقنية متطوّرة لإلكترونيات الطيران. وتتضمّن المروحية مكوّنات ديناميكا مثبَتة الفعالية، وتتألّق بتصميم إيروديناميكي متطوّر، وتحوي محرّك Safran Arrius 2R مع نظام FADEC ثنائي القنوات، إضافة إلى تمتّعها بالقيمة الأفضل بفئتها.

لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة صفحة Bell 505 عبر موقع ’بيل‘ الإلكتروني.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ‘بيل’ (Bell)

التفكير بالأعلى وما بعده هو ما نقوم به. ومنذ ما يزيد عن 85 سنة، نعيد تخيُّل تجربة الطيران – وأين يمكن أن تأخذنا.

ونحن نُعتبَر روّاداً في مجالنا، حيث كنا أول من اخترق حاجز الصوت والحصول على ترخيص لطائرة مروحية تجارية. كما رافقنا ‘ناسا’ في مهمّتها الأولى إلى القمر وطرحنا في السوق أنظمة المحرّكات المتطوّرة القابلة للدوران. واليوم، نعيد رسم معالم مستقبل التنقّل وفق الطلب.

يوجد المقر الرئيسي للشركة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية – كشركة مملوكة بالكامل من ‘تكسترون إنكورپوريشن’ (Textron Inc.) – ولدينا تواجد في مواقع استراتيجية عدّة حول العالم. ونحن نتميّز بكون حوالي ربع موظّفينا قد خدموا في الجيش، وبالتالي فإن مساعدة قوّاتنا المسلّحة على تحقيق المهمّات المنوطة بها هو شغف كبير لدينا.

وفوق كل شيء، توفر ابتكاراتنا المتطوّرة تجارب استثنائية لصالح العملاء، وكل هذا وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، ودوماً مع منح السلامة أولوية قصوى.

حول ‘تكسترون إنكورپوريشن’ (Textron Inc.)

‘تكسترون إنكورپوريشن’ شركة ناشطة في قطاعات متعدّدة وترتقي بأعمالها في مجالات الطيران، الدفاع، الصناعة والأموال لتوفير حلول وخدمات مبتكَرة لصالح العملاء. وتشتهر ‘تكسترون’ حول العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل ‘بيل’ (Bell)، ‘سيسنا’ (Cessna)، ‘بيتشكرافت’ (Beechcraft)، ‘هوكر’ (Hawker)، ‘جاكوبسن’ (Jacobsen)، ‘كاوتكس’ (Kautex)، ‘لايكومينغ’ (Lycoming)، ‘إي-زي-غو’ (E-Z-GO)، ‘آركتيك كات’ (Arctic Cat)، ‘تكسترون سيستمز’ (Textron Systems) و’ترو للمحاكاة + التدريب’ (TRU Simulation + Training). لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.textron.com.