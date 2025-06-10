ارتفاع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار أمريكي

دبي: رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي ("المصرف"). وقد أُصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:" يمثل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بثقة المستثمرين محليًا ودوليًا. ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، بما يرسّخ متانة مركزنا المالي. كما نعتز بالشراكة المستمرة مع ناسداك دبي، المنصة الرائدة التي تمثل نافذة شاملة على الأسواق العالمية، وتوفر بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال. ومن خلال هذا الإدراج، نؤكد التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية. ومع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمركز موثوق للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي. ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. كما تؤكد العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي الدور الاستراتيجي الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها."

ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار أمريكي، ما يرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد تجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار أمريكي موزعة على 160عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي كوجهة رئيسية تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.

نبذة عن مصرف الشارقة الإسلامي

تأسس مصرف الشارقة الإسلامي في عام 1975 بموجب مرسوم أميري صادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت مسمى بنك الشارقة الوطني، في الأول من يوليو 2002 نجح المصرف في إنجاز أول عملية تحول من نوعها على مستوى العالم من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي يقدم خدمات مصرفية إسلامية متطورة.

ويحرص المصرف على مبدأ الشمولية في خدمة كافة القطاعات سواء على مستوى الأفراد، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في الدولة، كما تتميز خدماته بالتنوع لتشمل شراء العملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها وإصدار الحوالات والكمبيالات والسندات وطلبات التحويل ومنح التسهيلات الشخصية والتجارية، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان لعملائه وفتح الحسابات الجارية والتوفير، وحسابات الودائع.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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