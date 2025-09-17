دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه بتسعير صكوك تمويل القائمة على الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك القائمة على الاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حقق سجل طلبات الاكتتاب على الصكوك إقبالاً قوياً بلغ 1.2مليار دولار أمريكي، مع تجاوز حجم الطلبات العرض المُعلن بواقع 2.4 مرة. كما شهد الإصدار توزيعاً متنوعاً للمستثمرين، بواقع 10% من أوروبا، و5%من آسيا، و83% من الشرق الأوسط، مما يعكس الثقة العالمية في القوة المالية للإمارات الإسلامي (الحاصل على تقييم A+ من وكالة فيتش) والتزامه بمعايير التمويل الإسلامي المستدام.

وأتاح حجم الطلب الكبير للإمارات الإسلامي خفض هامش العائد ليصل إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 4.540% سنوياً. وتم تخصيص 75% من الصكوك للبنوك والبنوك الخاصة، و20% لمديري الصناديق، و5% لصالح الاستثمارات والصناديق العامة وصناديق الثروة السيادية.

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات الإسلامي": " إننا فخورون بنجاح هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز والمنهجية الائتمانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُجسد إطار العمل الجديد للصكوك القائمة على الاستدامة ابتكاراتنا في هذا المجال بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأمد."

وأضاف محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "لدينا سجل حافل في سوق الصكوك الدولية، ويعزز هذا الإصدار مكانتنا لدى مستثمري الدخل الثابت ونحن سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين والإهتمام الكبير الذي حظي به هذا الإصدار القائم على الإستدامة. "

ومن جهته، علّق إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "لقد كان تفاعل السوق مع صكوكنا الجديدة استثنائياً. ويؤكد نجاح هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً على تزايد اهتمام المستثمرين بفرص التمويل المستدام المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يوفرها الإمارات الإسلامي."

وأكّد فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تُبرز هذه الصفقة الرائدة دورنا كرواد في التمويل المستدام، وتُجسّد التزامنا بدمج الاستدامة في صميم استراتيجيتنا لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050."

أُصدرت الصكوك ضمن برنامج الإمارات الإسلامي للصكوك البالغ 4 مليارات دولار أمريكي، والمُدرج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن. وستُوجَّه عائدات الإصدار لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التمويل القائمة على الاستدامة، تماشياً مع "إطار الصكوك القائمة على الاستدامة" الخاص بالمصرف، والذي حصل على رأي طرف ثانٍ من ISS-Corporate يؤكد توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

واضطلع كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد" بدور مستشاري الاستدامة المشتركين، بينما تولّى كل من "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي بنك"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، دور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

