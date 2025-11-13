الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تمكن بنك الشارقة من تسعير إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق الدولية بنجاح، وبعائد سنوي يبلغ 4.875%، حيث حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 3.6 مرات.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لحملة ترويجية تضمنت اجتماعات مع مستثمرين دوليين، وجولات ميدانية في كل من دبي ولندن، مما مكّن البنك من تخفيض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، وهو ما يعكس قوة الطلب الواسع والمتنوع، من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويؤكد هذا الإصدار الناجح متانة المركز المالي لبنك الشارقة، ويجسد قدرته الراسخة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بشروط تمويلية تنافسية.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، قائلاً: "رغم حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق الناتجة عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تعدد الإصدارات المنافسة، فقد نجحنا بفضل الله، في استقطاب طلب قوي من المستثمرين، مما يعكس الثقة المستمرة في استراتيجية التحول التي ينهجها البنك، وصلابته المالية، وآفاق نموه الواعدة."

وأضاف قائلاً: "يمثل هذا الإصدار سادس دخول لبنك الشارقة إلى أسواق رأس المال الدولية، وقد أتاح لنا توطيد علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين، إضافةً إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي."

ومن جانبه، أعرب السيد داميان وايت، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك الشارقة، عن اعتزازه بنتائج الإصدار قائلاً: "يشكل هذا الإصدار الجديد محطة مفصلية في مسيرة التحول الاستراتيجي التي يشهدها بنك الشارقة. وقد سعينا من خلاله إلى تنويع قاعدة مستثمرينا، مع الحرص على أن يعكس عائد السندات الأداء المالي المتحسن للبنك. وقد جاءت الشروط النهائية للإصدار بمستوى تنافسي يفوق الإصدارات السابقة، مما يعزز قدرة البنك على مواصلة الوصول إلى أسواق رأس المال مستقبلاً. كما نتقدم بجزيل الشكر لمديري الإصدار الرئيسيين، والمستشارين القانونيين، الذين أسهم تعاونهم في إنجاح هذه الصفقة المتميزة."

تولى تقديم المشورة لبنك الشارقة كلٌّ من أرقام كابيتال، بنك ABC، بنك البحرين والكويت، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جولدمان ساكس إنترناشونال، آي إم آي-إنتيسا سان باولو، كامكو إنفست، وبنك ستاندرد تشارترد.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول بنك في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

