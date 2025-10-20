دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل عشر سنوات، معلنة بذلك عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية.

وحقّق الإصدار معدّل ربح بلغ 4.875% وسط إقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بصلابة المركز الائتماني للمجموعة ومكانتها المرموقة في الأسواق الدولية.

وشكّل المستثمرون الدوليون نسبة 45% من إجمالي التخصيص، فيما استحوذ المستثمرون الإقليميون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 55%، بما يؤكد الدعم الواسع والمتنوّع الذي تحظى به "ماجد الفطيم" من مختلف شرائح المستثمرين حول العالم.

ويُعدّ التنفيذ الفوري للإصدار خلال اليوم نفسه لجلسة التداول نهجًا متطورًا تتبناه الشركات الكبرى المُصدِرة للصكوك لمواكبة تقلبات الأسواق اليومية المتزايدة، حيث تمكّنت "ماجد الفطيم" من تحقيق أضيق هامش فائدة على الإطلاق لصكوك مدتها عشر سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ والتسعير التنافسي للإصدار.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "يُمثّل إنجاز هذه الصفقة محطة بارزة تؤكد من جديد رؤيتنا الاستراتيجية وتُرسّخ مكانة ’ماجد الفطيم‘ كجهة إصدار مرجعية رائدة في سوق الصكوك العالمية. ويعكس الإصدار الناجح لأحدث صكوكنا متانة الوضع الائتماني لمجموعة ’ماجد الفطيم‘ والثقة المستمرة التي نلمسها من مجتمع المستثمرين العالمي؛ حيث شهد الإصدار إقبالًا استثنائيًا تُوّج بتحقيق أضيق هامش سعري لعشر سنوات في تاريخ المجموعة، وهو ما يؤكد التزامنا بالحوكمة المالية الرشيدة وعمق علاقتنا بالمستثمرين".

وسيتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل استحقاق صكوك مقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام "ماجد الفطيم" بإدارة التزاماتها المالية بأسلوب استباقي يُعزز استدامة مركزها المالي.

وتولّى كلّ من بنك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" مهام المنسّقين العالميين المشتركين، إلى جانب إدارة الاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و"جي آي بي كابيتال"، و"إنتيزا سان باولو" كمديرين مشتركين للاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بينما شارك بنك "إيه بي سي" كمدير اكتتاب مشارك.

وتواصل "ماجد الفطيم" الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة مالية قوية تغطي احتياجات التمويل الصافي لأكثر من أربع سنوات، عبر ما تملكه من سيولة نقدية متاحة وخطوط ائتمان مؤكدة، مدعومة بسجلّ يتميز بالمرونة الواضحة، والحوكمة الرشيدة، مع قدرة عالية على توليد التدفقات النقدية. وتحافظ الشركة على موقع قوي يمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة، من خلال النمو المنضبط، والتنوّع الاستراتيجي، واستثمارها المتواصل في أصول عالية الجودة.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول "ماجد الفطيم" بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

