الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ‎500 Global المتخصصة في مجال رأس المال الاستثماري متعددة المراحل وشركة Sanabil Investments الاستثمارية المالية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن إطلاق الدفعة التاسعة من برنامج Sanabil Accelerator المقدم من ‎500 Global.

تهدف هذه المجموعة الجديدة إلى تعزيز جهود الابتكار ودفع عجلة النمو عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المناخ والبرمجيات الخدمية والتكنولوجيا العقارية. هذا، ومن بين أكثر من 850 طلبًا مقدمًا، وقع الاختيار على تسع شركات واعدة لما تتمتع به من إمكانات فائقة من شأنها دفع عجلة الابتكار وتلبية احتياجات السوق الحيوية.

ستنطلق فعاليات يوم العرض التوضيحي يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 في Sanabil Hub بالرياض، بحضور مجموعة مختارة من مجتمع رأس المال الاستثماري.

بالاستناد إلى النجاح الذي حققته الدفعات السابقة إلى جانب تعزيز نمو 98 شركة ناشئة، يواصل البرنامج قطع خطوات ناجحة على طريق التطوير. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ برنامج هذا العام تضمن عناصر جديدة مصممة لتوفير تجربة مصممة خصوصًا وموجهة بفعالية على مدار رحلة تمتد إلى 12 أسبوعًا، ما يسهم في مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق قفزات نوعية وتوسيع نطاق أعمالها.

صرحت أمل دخان، الشريك الإداري في ‎500 Global MENA، قائلة: "منذ انطلاق برنامج تسريع الأعمال، وجهنا جل تركيزنا إلى دعم الاستثمار والمؤسسين الذين يسعون إلى الخروج من شرنقة الأنماط السائدة في القطاعات والأسواق التي يعملون فيها، وفي ظل تطور دفعات البرنامج، نلاحظ أنَّ المؤسسين باتوا على علم بالتحديات التي تكتنف الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن زيادة تركيزهم على تطوير الحلول التي تتمحور حول تلبية احتياجات المستخدم. ونحن نؤمن أنَّ هذا التطور الذي طال خبرتهم في السوق، إلى جانب تيسير سبل الاستفادة من الخبرات والموارد الفنية، قد منح هؤلاء المؤسسين إمكانات فريدة تؤهلهم لبناء شركات ناشئة تمتلك مقومات التوسع والنمو الحقيقي. كما أود أن أشير إلى أننا يحدونا بالغ الشرف إزاء انضمام كل مؤسس من المؤسسين إلى هذه الدفعة، ونتوق إلى رؤيتهم وهم يخوضون رحلة الازدهار والنمو".

صرح متحدث باسم شركة Sanabil Investments، قائلاً: "يتعزز موقعنا الريادي في مجال رأس المال الاستثماري مع تزايد عدد رواد الأعمال المتقدمين بطلبات للانضمام إلى برنامج Sanabil Accelerator المقدم من ‎500 Global، سعيًا للحصول على الدعم اللازم لتطوير أفكارهم وتحقيق النجاح في السعودية وخارجها. فنحن نعمل على استقطاب وتمكين ألمع العقول وأفضل التقنيات التي تسهم في تحسين حياة الناس على مستوى العالم، وتعزيز الاقتصاد وتحويل العالم إلى مكان أفضل يسع الجميع، كما أننا نتوق إلى تقديم هذه الموجة الجديدة من المبتكرين والمفكرين والمبدعين إلى المنطقة والعالم أجمع".

وفي ما يلي قائمة بشركات الدفعة 9 التي نجحت في الوصول إلى الجولة النهائية:

CarbonSifr – منصة الذكاء الاصطناعي والاستدامة التي تمكن الشركات من قياس انبعاثاتها بسهولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفضها.

– منصة الذكاء الاصطناعي والاستدامة التي تمكن الشركات من قياس انبعاثاتها بسهولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفضها. Endl – منصة دفع عبر الحدود مدعومة بعملة مستقرة تتيح التسوية الفورية وبتكاليف منخفضة للغاية.

– منصة دفع عبر الحدود مدعومة بعملة مستقرة تتيح التسوية الفورية وبتكاليف منخفضة للغاية. Feesable Technologies – توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) سيولة نقدية فورية مقابل الفواتير غير المسددة، كما تصدر قراراتها الائتمانية في نفس اليوم.

– توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة ( ) سيولة نقدية فورية مقابل الفواتير غير المسددة، كما تصدر قراراتها الائتمانية في نفس اليوم. LIVSHO – سوق للتسوّق المباشر يتيح للبائعين عرض منتجاتهم في مزادات مباشرة في الوقت الفعلي، وتحفّز المشاهدين على الشراء الفوري في أثناء البث.

– سوق للتسوّق المباشر يتيح للبائعين عرض منتجاتهم في مزادات مباشرة في الوقت الفعلي، وتحفّز المشاهدين على الشراء الفوري في أثناء البث. Raff – ترأب الفجوة بين البائعين وتجار التجزئة، إذ تقدم منصة واحدة تسهم في تبسيط عمليات التوزيع وإدارة المخزون سواء في القنوات التقليدية أو الرقمية

– ترأب الفجوة بين البائعين وتجار التجزئة، إذ تقدم منصة واحدة تسهم في تبسيط عمليات التوزيع وإدارة المخزون سواء في القنوات التقليدية أو الرقمية ReMatch – تمكّن وكلاء العقارات من مشاركة جهات الشراء والعروض العقارية لتحويل الفرص الضائعة إلى صفقات ناجحة.

– تمكّن وكلاء العقارات من مشاركة جهات الشراء والعروض العقارية لتحويل الفرص الضائعة إلى صفقات ناجحة. Schedex – أداة لإدارة القوى العاملة تساعد شركات الأغذية والمشروبات على خفض تكاليف العمالة بنسبة تصل إلى 15%.

– أداة لإدارة القوى العاملة تساعد شركات الأغذية والمشروبات على خفض تكاليف العمالة بنسبة تصل إلى 15%. TwentyToo – تمكّن تجار التجزئة من توقّع الطلب في السوق وتحسين إستراتيجيات التسعير عن طريق تحليل بيانات الأداء الفوري لملايين من وحدات حفظ المخزون ( SKUs ).

– تمكّن تجار التجزئة من توقّع الطلب في السوق وتحسين إستراتيجيات التسعير عن طريق تحليل بيانات الأداء الفوري لملايين من وحدات حفظ المخزون ( ). Vennre – منصة لتنمية الثروات تتيح لأصحاب الدخل المرتفع سبل الاستفادة من استثمارات الأسواق الخاصة، والتي كانت سابقًا حكرًا على المستثمرين المؤسسيين.

تم فتح باب التقدم للانضمام إلى المجموعة العاشرة، مع اقتراب انتهاء أعمال المجموعة التاسعة من البرنامج في يوليو. ويجدر هنا ذكر أنَّ المجال مفتوح أمام الشركات الناشئة من كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانضمام إلى مجتمع متنامٍ من المؤسسين الطموحين الذين يصوغون مستقبل الابتكار في المنطقة. قدّم طلبك هنا.

نبذة عن ‎500 Global

تعد ‎500 Global شركة متخصصة في مجال رأس المال الاستثماري متعددة المراحل تدير أصولاً بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مايو 2025، وينصب تركيزها على دعم المؤسسين الذين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. فنحن نركز على الأسواق التي يمكن فيها للتكنولوجيا والابتكار ورأس المال تحقيق قيمة طويلة الأجل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، نتعاون تعاونًا وثيقًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ونقدم المشورة للحكومات بشأن أفضل سبل دعم المنظومات الريادية حتى تتمكن الشركات الناشئة من الازدهار، فقد دعمت شركة ‎500 Global أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 3,000 شركة فاعلة في أكثر من 80 بلدًا. أما على صعيد الاستثمارات، فقد استثمرنا في أكثر من 35 شركة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي وأكثر من 160 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والشركات التي جرى بيعها أو الخروج منها). هذا، وتضم الشركة بين جنباتها فريقًا قوامه أكثر من 160 فردًا فاعلاً في 20 بلدًا محملين بخبرة ثرية في التعامل مع رواد الأعمال والمستثمرين والمشغلين استقوها من بعض أبرز شركات التكنولوجيا في العالم.

نبذة عن Sanabil Investments

تعد Sanabil شركة استثمارية مالية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، فنحن ملتزمون بضخ أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من رأس المال في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك أصول رأس المال الاستثماري/النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة. كما أننا فريق ديناميكي فعال وذو خبرة عالية من المتخصصين في مجال الاستثمار. هذا، ونزود الشركاء برأس المال الصبور، والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويلية متعددة واختراق المنطقة. نحن في Sanabil، نستثمر في الأفكار الرائعة والعقول اللامعة والشركات المتميزة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.sanabil.com.

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