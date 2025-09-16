النويدرات، مملكة البحرين: أعلنت شركة الزياني للتأجير، الشركة الرائدة في مجال خدمات تأجير السيارات، عن توقيع اتفاقية مع هيئة الكهرباء والماء لتزويدها بأسطول يضم 500 مركبة من سيارات شركة الزياني للسيارات، الوكيل الرائد للسيارات في مملكة البحرين. ويأتي هذا الأسطول لدعم عمليات الهيئة على مستوى المملكة، وتعزيز مبادراتها المستمرة لتطوير الخدمات.

ويضم الأسطول مزيجاً من سيارات الدفع الرباعي والمركبات البيك أب، منها مركبات من طراز ميتسوبيشي ASX ، ومن طراز ميتسوبيشي L200 ، وهي الطرازات الرئيسية ضمن الدفعة المقدمة. وستوفر شركة الزياني للتأجير خدمات إدارة أسطول متكاملة بدعم شبكة صيانة قوية لضمان كفاءة عالية وفعالية تشغيلية على امتداد عمليات الهيئة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد حامد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للتأجير، بالقول: "تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً للشركة، حيث نوسع من شراكاتنا مع القطاع العام ونساهم في جهود التحديث والتنمية المستدامة في مملكة البحرين."

وأضاف: "نلتزم بتقديم حلول موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، من خلال أسطول حديث ومجهّز، وخدمات إدارة متطورة، وبشروط مرنة تتناسب مع متطلبات هيئة الكهرباء والماء ومعاييرها الخدمية المتجددة."

كما تعزز الاتفاقية مكانة سيارات شركة الزياني للسيارات كمورّد موثوق للأسطول، باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتورز في مملكة البحرين، مما يوفر وصولاً إلى مجموعة سيارات معتمدة وموثوقة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، صرّح السيد راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات، قائلاً: "يشرفنا أن ندعم هيئة الكهرباء والماء في مهمتها لتوفير خدمات الكهرباء والماء الأساسية لمملكة البحرين، مع المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. يجسد هذا الأسطول التزامنا بالشراكة مع القطاع العام، وحرصنا على دعم البنية التحتية الوطنية."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الزياني للتأجير قد برزت كواحدة من أكبر شركات تأجير السيارات طويل الأجل في مملكة البحرين منذ تأسيسها في عام 1999، وهي شركة تابعة لشركة استثمارات الزياني، لتوفر لعملائها من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات الخاصة الأخرى أسعارًا تنافسية وباقات جذابة لا مثيل لها. جميع المركبات التي تقدمها شركة الزياني للتأجير مؤمنة ويتم صيانتها لدى الوكيل بهدف تزويد العميل بأقصى قدر من الثقة والراحة عند استئجار سيارة.

نبذة عن شركة الزياني للتأجير:

تأسست شركة الزياني للتأجير في عام 1999، وهي شركة تابعة لشركة استثمارات الزياني، وقد أصبحت واحدة من أكبر شركات التأجير طويل الأجل في مملكة البحرين. برزت الشركة منذ ذلك الوقت كإحدى الشركات الرائدة في السوق، وذلك بفضل ما تقدمه من أسعار تنافسية وباقات جذابة، لتحافظ بذلك على مجموعة واسعة من العملاء.

تعكس الزياني للتأجير التنوع والقيمة والسلامة، ويرتبط ذلك بتقديم أعلى جودة من الخدمات بأسعار تنافسية. مهما كانت المتطلبات، سواء كانت مركبة واحدة أو أسطولًا أو حلول متخصصًا للمركبات، توفر الزياني للتأجير حلولًا مخصصة حسب الطلب لتلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء. جميع المركبات التي تقدمها الزياني للتأجير مؤمنة ويتم صيانتها لدى الوكيل بهدف تزويد العميل بأقصى درجات الثقة وراحة البال في استئجار سيارة.

